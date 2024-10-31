https://ukraina.ru/20241031/1058515862.html

Тайна "Вовиной тысячи". Как раздача денег и "Национальный кэшбек" стали на Украине инструментом выборов

Тайна "Вовиной тысячи". Как раздача денег и "Национальный кэшбек" стали на Украине инструментом выборов - 31.10.2024 Украина.ру

Тайна "Вовиной тысячи". Как раздача денег и "Национальный кэшбек" стали на Украине инструментом выборов

Зеленский распорядился раздать гражданам по одной тысячи гривен. И не просто так. У этого решения есть своя предыстория и подноготная

2024-10-31T15:47

2024-10-31T15:47

2024-10-31T16:14

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18 декабря 2007 года — сразу после своего избрания премьер-министром Украины — Юлия Тимошенко объявила о выдаче по тысяче гривен каждому вкладчику бывшего Сбербанка СССР. Этот подкуп избирателей — а в те годы избирательные кампании на Украине сменяли друг друга — вошёл в новейшую украинскую историю как "Юлина тысяча". Спустя 17 лет во второй раз в ту же реку попытался войти Владимир Зеленский. Но его инициированная им раздача тысячи гривен ничего кроме критики и насмешек не вызвала. И немудрено.Тимошенко выдавала деньги в последний год перед первой волной мирового финансово-экономического кризиса, и украинская экономика была тогда на подъеме. Её инициатива хоть и была циничным подкупом по своему содержанию, но подавалась в качестве акта восстановления социальной справедливости.Вовина тысяча не может похвастаться ни покупательской способностью — гривна за 17 лет драматично обесценилась (со 198 до 24 долларов), ни оригинальностью — "Юлина тысяча" ещё не стёрлась из воспоминаний. Тем не менее, у "Вовиной тысячи" есть какое-никакое экономическое обоснование — она зачисляется на карты "Национального кэшбека", увязанного с программой "Сделано в Украине". А значит "Вовина тысяча" представляет собой интерес уже не столько как акт политического подкупа, но и как протекционистская мера."Сделано в Украине"23 декабря 2023 года украинский Кабмин утвердил изображение торговой марки для изготовленных на Украине товаров "Сделано в Украине". Через три дня Зеленский сообщил о разработке государственной программы кэшбека "Покупай украинское" по компенсации части расходов на покупку товаров и услуг, произведенных на Украине. Тогда Зеленский утверждал, что цель программы — сделать так, чтобы "украинские деньги оставались в Украине и работали в Украине". В качестве экономического обоснования отмечалось, что программа оживит потребительский спрос, повысив ВВП на 0,14%, а также создаст 22 тыс. новых рабочих мет.Спустя две недели — 15 марта — стало понятно, что автором программы был уволенный ныне замглавы Офиса Зеленского Ростислав Шурма, отвечавший за вопросы экономики. Шурма на мероприятии KIEF TALKS сообщил, что программа уже разработана на 100%, но требует согласования с международными партнёрами. Кроме того, написана методика, позволяющая отличить локальный товар, от импорта, вот только достоянием общественности она так и не стала.В процесс разработки программы вовлекли кроме Минэкономики ещё и Минцифры с банками (включая monobank), а также ретейлеров и экономистов из Киевской школы экономики. Размер кэшбека решили ограничить 10% от стоимости товара, а месячную сумму 3 тыс. гривен. Начисляемые деньги освободили от уплаты НДФЛ.Центральную роль в программе, заработавшей со 2 сентября, играют банки и украинский аналог "Госуслуг" — "Дiя". Банки отправляют в украинский аналог "Госуслуг" сведения о транзакции, а также лице, совершившем её для идентификации человека. "Дiя" эту информацию аккумулирует, анализирует, проверяет и определяет начисляемую сумму кэшбека. Производители в свою очередь регистрируются в системе, регистрируют свой товар и передают информацию о штрих-коде. Продавцы — юрлица на общей системе налогообложения (то есть преимущественно крупные ретейлеры) реализуют эти товары покупателям. Им же кэшбек начисляется на авторизованные в "Дiе" карты украинских банков.Вскоре после начала тестирования системы к ней присоединились 800 тыс. человек, 600 предприятий с более чем 130 тыс. товаров.В общем, выглядит вполне разумно и даже интересно. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях.Идея нормальная, а реализация — нетВо-первых, главный вопрос, который возник у всех и сразу, — как отделить импортный товар от украинского, то есть каким должен быть уровень локализации товара, чтобы за его покупку начислялся кэшбек?На этот вопрос ответил Ростислав Шурма ещё 15 марта: "Кто-то может дискутировать о проценте локализации. Но любой товар на полке, даже если на Украине его только упаковали или забрендировали, то это уже 40% от розничной цены. А если это уплата налогов, то синергия для страны уже понятна". Шурма добавил, что государство будет фокусироваться на покупке украинских товаров, но "этот механизм ещё в разработке".Проще говоря, у украинской бюрократии нет вменяемого инструмента определения степени локализации продукции, поэтому начисляться кэшбек будет на все товары со штрих-кодом 482, даже если из украинского там фасовка и упаковка.И это не удивительно: в России, преуспевшей в протекционизме и построении бюрократической вертикали, нет ни желания, ни возможностей для определения степени локализации всей продукции.Поэтому в России пошли по куда более простому, но куда более эффективному пути налоговых вычетов, когда государство вводит дополнительный налог/сбор, а затем возвращает его производителям, выполнившим необходимые условия. Например, локализовавшим производство части автокомпонентов в России (для этого автомобиль разбирается на "винтики", а каждому компоненту и технологической операции присваивается определённое количество баллов) или изготовившим вино на территории России (для этого виноград пришлось признать подакцизным товаром). Но это Россия, где очень сильная и цифровизованная налоговая, а также развязанные руки в части госзакупок — Москва, в отличие от Киева не присоединилась к соглашению ВТО о государственных закупках. Это позволяет увязать госзакупки с налоговым вычетом, превратив их в действительно эффективный инструмент поддержки промышленности. И граждане из этой схемы исключены — администрировать эту схему с участием 146-млн физических лиц невозможно чисто технически. Да и цель другая — поддержать российский бизнес и простимулировать импортозамещение.Автор допускает, что архитекторы "Национального кэшбека" и "Сделано в Украине" хотели сделать что-то похожее, но с учётом массы ограничений по линии ВТО и внешнего управления, но даже без деталей программы понятно, что в этом аспекте она, мягко говоря, требует доработки.Во-вторых, протекционистская логика требует, чтобы деньги от кэшбека оставались в украинской экономике и расходовались на покупку украинских товаров. Но для этого требуется внятный механизм определения уровня локализации. А его нет. Следовательно, "Национальный кэшбек" будет стимулировать производство товаров в других странах, чья продукция реализуется через украинский ретейл после перефасовки/упаковки. Поэтому власти решили, что средства программы можно потратить на оплату коммунальных услуг, пожертвования на ВСУ, приобретение военных облигаций, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или медицинские услуги.В-третьих, непонятно как долго будет длиться программа кэшбека и какое под неё выделено финансирование. На 2024 год заложили 3 млрд гривен (статья бюджета "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги"). Подобные программы не стыкуются с избирательными циклами так как на их реализацию требуются годы, а это гарантирует, что пиариться на их результатах будет кто-угодно, но только не их автор. В момент принятия программы в Кабмине не были уверены в том, будет ли действовать программа в 2025 году. А значит никакого реального эффекта на промышленность она не окажет — на это потребуются годы. К слову, начисленный кэшбек можно потратить лишь до конца 2025 года.Таким образом, как протекционистский инструмент "кэшбек" работать не может. А простимулировать производство товаров украинскими компаниями Кабмин мог массой других способов.А вот для кого эта программа будет приятной, так это для обычных граждан: им вернётся часть затрат на приобретенные товары. Но поддержать наиболее уязвимые группы населения можно было куда более простыми и эффективными способами, например через продуктовые карточки, в том числе и в цифровом виде, которые можно было бы отоваривать в супермаркетах. Вместо этого Зеленский и Шурма пошли по пиароёмкому, но бестолковому пути.Подкуп избирателей за бюджетный счётНо власть и не планировала особо упражняться в протекционизме.Киевской власти нужны были пиар, и она его получила. К концу сентября — то есть почти за месяц работы программы — 646 тыс. покупателей было начислено 37,2 млн гривен кэшбека, а за октябрь начислили 104,6 млн гривен. При этом из 650 тыс., 10% пришлись на категорию 60+ — самых дисциплинированных потенциальных избирателей.Киевской власти нужны были личные данные граждан, и она их получила. К 28 октября, к программе присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в "Дii" карты для выплат.А теперь кэшбек, который — при наличии прямых рук и чиновников, не заточенных под разворовывание всего и вся — превратили в классический инструмент подкупа. "Вовину тысячу" как раз будут начислять на карты кэшбека за счёт бюджетных денег, которые киевская власть решила не тратить на то, под что их изначально закладывали в бюджет. В дальнейшем — если киевской власти потребуется провести выборы — у неё будет легальный инструмент подкупа избирателей, все их персональные данные и даже возможность слать им пуш-уведомления через Дiю c агитацией и доступом к геоданным, а выделенными деньгами она сможет поддерживать связанных с нею же производителей или просто изымать их через запредельные тарифы на коммунальные платежи, ставшие квазиналогом.И всё это с минимальными расходами, да и ещё и за государственный счёт.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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украина, россия, ссср, владимир зеленский, юлия тимошенко, кабмин, госуслуги, вто, эксклюзив