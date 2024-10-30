"Это очень опасно": Фицо об отказе Киева принять генсека ООН - 30.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241030/1058477058.html
"Это очень опасно": Фицо об отказе Киева принять генсека ООН
"Это очень опасно": Фицо об отказе Киева принять генсека ООН - 30.10.2024 Украина.ру
"Это очень опасно": Фицо об отказе Киева принять генсека ООН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что отказ Киева принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша является "очень опасным"
2024-10-30T13:00
2024-10-30T13:00
новости
киев
израиль
словакия
антониу гутерреш
роберт фицо
владимир зеленский
оон
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101543/14/1015431452_0:138:2668:1638_1920x0_80_0_0_e0f7cb12811510ff184e85fa3820950a.jpg
"Я никогда еще такого не видел, что страна, находящаяся в состоянии войны, не принимает генерального секретаря ООН в качестве представителя миротворческой организации, возникшей после окончания Второй мировой войны. Или вот израильское правительство говорит, что генеральный секретарь ООН является персоной нон грата и не может въехать в Израиль. Это очень плохо. Это очень опасно", - предупредил Фицо.Ранее Владимир Зеленский нахамил в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генерального секретаря в Казань на саммит БРИКС. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерреша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите. При этом Офис генсека ООН не подтвердил данные об отказе.В начале октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерреша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну, так как он не осудил ракетную атаку Ирана.Подробнее о претензиях Киева - в материале Захарова отреагировала на недовольство Киева из-за приезда Гутерреша на БРИКС на сайте Украина.ру.
киев
израиль
словакия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101543/14/1015431452_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_3e092f8df8c18ac826616cd0761eedfe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, израиль, словакия, антониу гутерреш, роберт фицо, владимир зеленский, оон, брикс
Новости, Киев, Израиль, Словакия, Антониу Гутерреш, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, ООН, БРИКС

"Это очень опасно": Фицо об отказе Киева принять генсека ООН

13:00 30.10.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что отказ Киева принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша является "очень опасным"
никогда еще такого не видел, что страна, находящаяся в состоянии войны, не принимает генерального секретаря ООН в качестве представителя миротворческой организации, возникшей после окончания Второй мировой войны. Или вот израильское правительство говорит, что генеральный секретарь ООН является персоной нон грата и не может въехать в Израиль. Это очень плохо. Это очень опасно", - предупредил Фицо.
Ранее Владимир Зеленский нахамил в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генерального секретаря в Казань на саммит БРИКС.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерреша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите. При этом Офис генсека ООН не подтвердил данные об отказе.
В начале октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерреша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну, так как он не осудил ракетную атаку Ирана.
Подробнее о претензиях Киева - в материале Захарова отреагировала на недовольство Киева из-за приезда Гутерреша на БРИКС на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевИзраильСловакияАнтониу ГутеррешРоберт ФицоВладимир ЗеленскийООНБРИКС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:48Лобода — поклоннице: "Либо ты поддерживаешь Украину, либо уходи"
14:31Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВО
14:15Кремль ответил на "вбросы" об отказе от ударов по энергообъектам
14:11Песков призвал ВСУ оставить российские территории
14:10Мэр Северодонецка Николай Моргунов: Всё у нас получится, нам помогает вся Россия
14:10"Больше всего пострадали могилы бойцов СВО": СК РФ расследует вандализм в Новосибирской области
14:09СК арестовал имущество обвиняемого по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа
13:51Только взятие Киева? Когда на Украине случится перелом и где ждать обрушения фронта – Азаров
13:35Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останется
13:24СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследия
13:15Дают оружие, отводя глаза: Фицо объяснил "украинскую" мотивацию Запада
13:06Запад списывает Зеленского, русские наступают. Главное на Украине на 13:00 30 октября
13:00"Это очень опасно": Фицо об отказе Киева принять генсека ООН
12:42Украинский адмирал вывез вещи из Генштаба накануне прилёта российского БПЛА
12:34"На земле, на море, в воздухе и в космосе": США готовятся к возможной войне с Китаем - New York Times
12:28В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко"
12:26Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая
12:05Путин принял меры по увеличению экспорта
12:03Лавров высказался о планах недоброжелателей по разобщению Русского мира
11:40Кто в США против Первой поправки к Конституции США? Задержание российских журналистов и реакция МИД РФ
Лента новостейМолния