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"Это очень опасно": Фицо об отказе Киева принять генсека ООН
"Это очень опасно": Фицо об отказе Киева принять генсека ООН - 30.10.2024 Украина.ру
"Это очень опасно": Фицо об отказе Киева принять генсека ООН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что отказ Киева принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша является "очень опасным"
2024-10-30T13:00
2024-10-30T13:00
2024-10-30T13:00
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"Я никогда еще такого не видел, что страна, находящаяся в состоянии войны, не принимает генерального секретаря ООН в качестве представителя миротворческой организации, возникшей после окончания Второй мировой войны. Или вот израильское правительство говорит, что генеральный секретарь ООН является персоной нон грата и не может въехать в Израиль. Это очень плохо. Это очень опасно", - предупредил Фицо.Ранее Владимир Зеленский нахамил в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генерального секретаря в Казань на саммит БРИКС. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерреша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите. При этом Офис генсека ООН не подтвердил данные об отказе.В начале октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерреша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну, так как он не осудил ракетную атаку Ирана.Подробнее о претензиях Киева - в материале Захарова отреагировала на недовольство Киева из-за приезда Гутерреша на БРИКС на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, киев, израиль, словакия, антониу гутерреш, роберт фицо, владимир зеленский, оон, брикс
Новости, Киев, Израиль, Словакия, Антониу Гутерреш, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, ООН, БРИКС
"Это очень опасно": Фицо об отказе Киева принять генсека ООН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что отказ Киева принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша является "очень опасным"