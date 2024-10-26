Зеленский уже чуть ли не умоляет Запад прикрыть его тыл, так как вновь не справляется — эксперт - 26.10.2024 Украина.ру
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Зеленский уже чуть ли не умоляет Запад прикрыть его тыл, так как вновь не справляется — эксперт
Зеленский уже чуть ли не умоляет Запад прикрыть его тыл, так как вновь не справляется — эксперт - 26.10.2024 Украина.ру
Зеленский уже чуть ли не умоляет Запад прикрыть его тыл, так как вновь не справляется — эксперт
Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в обозримой перспективе. Но фактически Зеленский предлагает, чтобы альянс НАТО воевал за него
2024-10-26T06:00
2024-10-26T06:00
новости
украина
запад
россия
нато
владимир зеленский
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и журналист Евгений Норин.Он напомнил, что у Зеленского сейчас действительно "аховое" положение. Далее эксперт постарался как можно подробнее дать объяснение этому тезису.Следующим пунктом, по словам эксперта, является зима, которую Украину встречает в наихудшем положении за это время. У нее серьезно повреждена энергетика. Экономика еще не помирает, но задыхается, а денег взять неоткуда, добавил Норин.Он также не забыл упомянуть, что Россия за последнее время решила ряд проблем, которые ей мешали в прошлые кампании.“В частности, за последнее время нам удалось прогрызть серьезную дыру в украинской ПВО. Так, мы в Днепропетровской области одним махом вынесли весь комплекс "Пэтриот": две пусковых установки, кабину управления и радиолокационную станцию. А "Пэтриотов" на Западе конечное количество. И западная помощь тоже конечна”, — заметил Норин.Со всем этим добром Зеленский вынужден считаться, поэтому он идет на крайние меры и зовет на помощь, сделал вывод эксперт.“Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе. Но фактически Зеленский предлагает, чтобы НАТО воевал за него. И уж тем более он требует использовать западное оружие по полной программе”, — заключил Норин.Полный текст интервью — Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС
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новости, украина, запад, россия, нато, владимир зеленский, детали
Новости, Украина, Запад, Россия, НАТО, Владимир Зеленский, детали

Зеленский уже чуть ли не умоляет Запад прикрыть его тыл, так как вновь не справляется — эксперт

06:00 26.10.2024
 
Фото: © AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
Фото: © AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
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Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в обозримой перспективе. Но фактически Зеленский предлагает, чтобы альянс НАТО воевал за него
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и журналист Евгений Норин.
Он напомнил, что у Зеленского сейчас действительно "аховое" положение. Далее эксперт постарался как можно подробнее дать объяснение этому тезису.
“Во-первых, фронт движется на запад. Да, не очень быстро, но гораздо быстрее, чем в начале года. Соотношение сил колеблется, но не в пользу Украины. Киевский режим впервые столкнулся с тем, что у него под одним тактическим значком бригады могут находиться соединения очень разной боевой ценности: у одних еще приемлемое качество, другие проседают в самый неподходящий момент”, — начал свой рассказ Норин.
Следующим пунктом, по словам эксперта, является зима, которую Украину встречает в наихудшем положении за это время. У нее серьезно повреждена энергетика. Экономика еще не помирает, но задыхается, а денег взять неоткуда, добавил Норин.
Он также не забыл упомянуть, что Россия за последнее время решила ряд проблем, которые ей мешали в прошлые кампании.
В частности, за последнее время нам удалось прогрызть серьезную дыру в украинской ПВО. Так, мы в Днепропетровской области одним махом вынесли весь комплекс "Пэтриот": две пусковых установки, кабину управления и радиолокационную станцию. А "Пэтриотов" на Западе конечное количество. И западная помощь тоже конечна”, — заметил Норин.
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Со всем этим добром Зеленский вынужден считаться, поэтому он идет на крайние меры и зовет на помощь, сделал вывод эксперт.
“Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе. Но фактически Зеленский предлагает, чтобы НАТО воевал за него. И уж тем более он требует использовать западное оружие по полной программе”, — заключил Норин.
Полный текст интервью — Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС
 
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