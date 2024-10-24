ПВО сбила дроны ВСУ над Чёрным морем и Курской областью - Минобороны РФ - 24.10.2024 Украина.ру
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ПВО сбила дроны ВСУ над Чёрным морем и Курской областью - Минобороны РФ
ПВО сбила дроны ВСУ над Чёрным морем и Курской областью - Минобороны РФ - 24.10.2024 Украина.ру
ПВО сбила дроны ВСУ над Чёрным морем и Курской областью - Минобороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь сбили украинские беспилотники, сообщили в Минобороны РФ
2024-10-24T08:53
2024-10-24T08:53
новости
черное море
россия
михаил развожаев
севастополь
минобороны
вооруженные силы украины
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"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре украинских БПЛА над территорией Курской области", - говорится в материале ведомства.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале рассказал, что средства ПВО уничтожили одну ракету над акваторией в Севастополе. Он заверил, что гражданские объекты в городе не пострадали.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, черное море, россия, михаил развожаев, севастополь, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Черное море, Россия, Михаил Развожаев, Севастополь, Минобороны, Вооруженные силы Украины

ПВО сбила дроны ВСУ над Чёрным морем и Курской областью - Минобороны РФ

08:53 24.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь сбили украинские беспилотники, сообщили в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре украинских БПЛА над территорией Курской области", - говорится в материале ведомства.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале рассказал, что средства ПВО уничтожили одну ракету над акваторией в Севастополе. Он заверил, что гражданские объекты в городе не пострадали.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
 
НовостиЧерное мореРоссияМихаил РазвожаевСевастопольМинобороныВооруженные силы Украины
 
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