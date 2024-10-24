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ПВО сбила дроны ВСУ над Чёрным морем и Курской областью - Минобороны РФ

ПВО сбила дроны ВСУ над Чёрным морем и Курской областью - Минобороны РФ - 24.10.2024 Украина.ру

ПВО сбила дроны ВСУ над Чёрным морем и Курской областью - Минобороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь сбили украинские беспилотники, сообщили в Минобороны РФ

2024-10-24T08:53

2024-10-24T08:53

2024-10-24T08:53

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"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре украинских БПЛА над территорией Курской области", - говорится в материале ведомства.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале рассказал, что средства ПВО уничтожили одну ракету над акваторией в Севастополе. Он заверил, что гражданские объекты в городе не пострадали.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, черное море, россия, михаил развожаев, севастополь, минобороны, вооруженные силы украины