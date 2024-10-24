ПВО сбила дроны ВСУ над Чёрным морем и Курской областью - Минобороны РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь сбили украинские беспилотники, сообщили в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре украинских БПЛА над территорией Курской области", - говорится в материале ведомства.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале рассказал, что средства ПВО уничтожили одну ракету над акваторией в Севастополе. Он заверил, что гражданские объекты в городе не пострадали.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.