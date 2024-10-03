ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны - 03.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241003/1057854493.html
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны - 03.10.2024 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 113 украинских беспилотников, сообщили в четверг в Минобороны России
2024-10-03T07:50
2024-10-03T07:50
пво
новости
россия
минобороны
беспилотники
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg
Там отметили, что киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_0b70e8c0cbcf87aaa0ecbd4804c7f6b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
пво, новости, россия, минобороны, беспилотники, дроны
ПВО, Новости, Россия, Минобороны, беспилотники, дроны

ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны

07:50 03.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 113 украинских беспилотников, сообщили в четверг в Минобороны России
Там отметили, что киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов: 73 БПЛА – над территорией Белгородской, 25 БПЛА – над территорией Воронежской, 14 БПЛА – над территорией Курской и один над территорией Брянской областей", - перечислили в министерстве.

Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
 
ПВОНовостиРоссияМинобороныбеспилотникидроны
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:50ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны
07:29Германия ужесточит правила получения пособий для украинских беженцев
07:15В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги
06:18Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине, и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке
06:05Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией
05:50В мирной Украине Зеленского ждут суд и тюрьма. Украинские эксперты боятся обвала фронта
05:37Киев продолжает издеваться над памятью жертв "Волынской резни"
05:30Зарится на российские деньги и добивается трибунала над РФ. Чем занимается бывший глава МИД Борис Тарасюк
05:20Фейковая баллистическая ракета Украины. Как Зеленский стал информационным прикрытием НАТО-вской операции
05:10Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте
05:00"У Израиля заканчиваются людские ресурсы" - эксперт
04:45Эксперт рассказал, в чём особая важность Покровского направления
04:30Зеленскому в Курской области повезло меньше, чем Гитлеру в Арденнах – Мягков
04:15Кирпичёнок рассказал, как Израиль может дестабилизировать регион
04:00Историк сравнил "крепость Угледар" с Монте-Кассино, "Линией Зигфрида" и "Линией Мажино"
03:45Эксперт оценил вероятность применения Израилем ядерного оружия
03:30Мягков сравнил Вермахт в Арденнах и ВСУ в Курской области
03:15Научный директор РВИО назвал факторы успеха ВСУ при вторжении в Курскую область
03:00Эксперт: Полностью избежать войны на три фронта Израилю не удается
18:16Военный эксперт Александр Зимовский: Россия в Угледаре уничтожила восемь составов 72 бригады ВСУ
Лента новостейМолния