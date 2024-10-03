https://ukraina.ru/20241003/1057854493.html

ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны

ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны - 03.10.2024 Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 113 украинских беспилотников, сообщили в четверг в Минобороны России

2024-10-03T07:50

2024-10-03T07:50

2024-10-03T07:50

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Там отметили, что киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

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2024

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пво, новости, россия, минобороны, беспилотники, дроны