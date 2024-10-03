ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 113 украинских беспилотников, сообщили в четверг в Минобороны России
Там отметили, что киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов: 73 БПЛА – над территорией Белгородской, 25 БПЛА – над территорией Воронежской, 14 БПЛА – над территорией Курской и один над территорией Брянской областей", - перечислили в министерстве.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.