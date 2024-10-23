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Ростех обеспечил 80% военной техники и на порядки нарастил выпуск боеприпасов - Чемезов

Ростех обеспечил 80% военной техники и на порядки нарастил выпуск боеприпасов - Чемезов - 23.10.2024 Украина.ру

Ростех обеспечил 80% военной техники и на порядки нарастил выпуск боеприпасов - Чемезов

Почти 80% используемых в СВО вооружений и военной техники производится предприятиям госкорпорации Ростех. Об этом 23 октября на заседании верхней палаты российского парламента заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов

2024-10-23T13:15

2024-10-23T13:15

2024-10-23T13:15

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Гособоронзаказ госкорпорация исполняет на 99,5% и активно внедряет новые образцы, сообщил Чемезов. Он отметил, что по сравнению с 2022 годом удалось резко нарастить производство боеприпасов.Согласно представленной им информации, в 2023 году производство артиллерийских выстрелов выросло более чем в шесть раз, танковых выстрелов — более чем в 30 раз. Производство реактивных снарядов к РСЗО и ТОС выросло более чем в шесть раз, а средств ближнего боя — в 14 раз."В этом году нами были поставлены новые серийные самолёты, вертолёты, танки, комплексы артразведки и другие виды боевой техники", - рассказал Чемезов.Он отметил, что Ростех уделяет особое внимание высокоточным образцам и робототехнике. За 2023 год предприятия госкорпорации произвели в четыре раза больше беспилотников, чем годом ранее и в нынешнем году троекратно нарастят поставки этой продукции.А в 2023-м их произвели в четыре раза больше, чем годом ранее.По словам Чемезова, успешной работе госкорпорации способствует тесная связь с военными и обратная связь с СВО. Глава госкорпорации рассказал сенаторам, сколько сотрудников компании работает в ремонтных бригадах в зоне боевых действий.Больше новостей дня в обзоре Провальный "план", успехи ВС РФ, украинский вопрос на БРИКС. Главное на Украине на 13:00 23 октября

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