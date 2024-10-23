Ростех обеспечил 80% военной техники и на порядки нарастил выпуск боеприпасов - Чемезов - 23.10.2024 Украина.ру
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Ростех обеспечил 80% военной техники и на порядки нарастил выпуск боеприпасов - Чемезов
Ростех обеспечил 80% военной техники и на порядки нарастил выпуск боеприпасов - Чемезов - 23.10.2024 Украина.ру
Ростех обеспечил 80% военной техники и на порядки нарастил выпуск боеприпасов - Чемезов
Почти 80% используемых в СВО вооружений и военной техники производится предприятиям госкорпорации Ростех. Об этом 23 октября на заседании верхней палаты российского парламента заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов
2024-10-23T13:15
2024-10-23T13:15
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военная техника
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боеприпасы
беспилотники
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Гособоронзаказ госкорпорация исполняет на 99,5% и активно внедряет новые образцы, сообщил Чемезов. Он отметил, что по сравнению с 2022 годом удалось резко нарастить производство боеприпасов.Согласно представленной им информации, в 2023 году производство артиллерийских выстрелов выросло более чем в шесть раз, танковых выстрелов — более чем в 30 раз. Производство реактивных снарядов к РСЗО и ТОС выросло более чем в шесть раз, а средств ближнего боя — в 14 раз."В этом году нами были поставлены новые серийные самолёты, вертолёты, танки, комплексы артразведки и другие виды боевой техники", - рассказал Чемезов.Он отметил, что Ростех уделяет особое внимание высокоточным образцам и робототехнике. За 2023 год предприятия госкорпорации произвели в четыре раза больше беспилотников, чем годом ранее и в нынешнем году троекратно нарастят поставки этой продукции.А в 2023-м их произвели в четыре раза больше, чем годом ранее.По словам Чемезова, успешной работе госкорпорации способствует тесная связь с военными и обратная связь с СВО. Глава госкорпорации рассказал сенаторам, сколько сотрудников компании работает в ремонтных бригадах в зоне боевых действий.Больше новостей дня в обзоре Провальный "план", успехи ВС РФ, украинский вопрос на БРИКС. Главное на Украине на 13:00 23 октября
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новости, россия, ростех, сво, военная техника, вооружения, впк, снаряды, боеприпасы, беспилотники, армия
Новости, Россия, Ростех, СВО, военная техника, вооружения, ВПК, снаряды, боеприпасы, беспилотники, Армия

Ростех обеспечил 80% военной техники и на порядки нарастил выпуск боеприпасов - Чемезов

13:15 23.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Куравлев / Перейти в фотобанкПроизводство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге
Производство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Михаил Куравлев
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Почти 80% используемых в СВО вооружений и военной техники производится предприятиям госкорпорации Ростех. Об этом 23 октября на заседании верхней палаты российского парламента заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов
Гособоронзаказ госкорпорация исполняет на 99,5% и активно внедряет новые образцы, сообщил Чемезов. Он отметил, что по сравнению с 2022 годом удалось резко нарастить производство боеприпасов.
Согласно представленной им информации, в 2023 году производство артиллерийских выстрелов выросло более чем в шесть раз, танковых выстрелов — более чем в 30 раз. Производство реактивных снарядов к РСЗО и ТОС выросло более чем в шесть раз, а средств ближнего боя — в 14 раз.
"В этом году нами были поставлены новые серийные самолёты, вертолёты, танки, комплексы артразведки и другие виды боевой техники", - рассказал Чемезов.
Он отметил, что Ростех уделяет особое внимание высокоточным образцам и робототехнике. За 2023 год предприятия госкорпорации произвели в четыре раза больше беспилотников, чем годом ранее и в нынешнем году троекратно нарастят поставки этой продукции.
А в 2023-м их произвели в четыре раза больше, чем годом ранее.
По словам Чемезова, успешной работе госкорпорации способствует тесная связь с военными и обратная связь с СВО. Глава госкорпорации рассказал сенаторам, сколько сотрудников компании работает в ремонтных бригадах в зоне боевых действий.
Больше новостей дня в обзоре Провальный "план", успехи ВС РФ, украинский вопрос на БРИКС. Главное на Украине на 13:00 23 октября
 
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