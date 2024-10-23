https://ukraina.ru/20241023/1058299917.html
Ростех обеспечил 80% военной техники и на порядки нарастил выпуск боеприпасов - Чемезов
Ростех обеспечил 80% военной техники и на порядки нарастил выпуск боеприпасов - Чемезов - 23.10.2024 Украина.ру
Ростех обеспечил 80% военной техники и на порядки нарастил выпуск боеприпасов - Чемезов
Почти 80% используемых в СВО вооружений и военной техники производится предприятиям госкорпорации Ростех. Об этом 23 октября на заседании верхней палаты российского парламента заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов
2024-10-23T13:15
2024-10-23T13:15
2024-10-23T13:15
новости
россия
ростех
сво
военная техника
вооружения
впк
снаряды
боеприпасы
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049627086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_126d267b3d0fa0cc98e01e5d53e43c53.jpg
Гособоронзаказ госкорпорация исполняет на 99,5% и активно внедряет новые образцы, сообщил Чемезов. Он отметил, что по сравнению с 2022 годом удалось резко нарастить производство боеприпасов.Согласно представленной им информации, в 2023 году производство артиллерийских выстрелов выросло более чем в шесть раз, танковых выстрелов — более чем в 30 раз. Производство реактивных снарядов к РСЗО и ТОС выросло более чем в шесть раз, а средств ближнего боя — в 14 раз."В этом году нами были поставлены новые серийные самолёты, вертолёты, танки, комплексы артразведки и другие виды боевой техники", - рассказал Чемезов.Он отметил, что Ростех уделяет особое внимание высокоточным образцам и робототехнике. За 2023 год предприятия госкорпорации произвели в четыре раза больше беспилотников, чем годом ранее и в нынешнем году троекратно нарастят поставки этой продукции.А в 2023-м их произвели в четыре раза больше, чем годом ранее.По словам Чемезова, успешной работе госкорпорации способствует тесная связь с военными и обратная связь с СВО. Глава госкорпорации рассказал сенаторам, сколько сотрудников компании работает в ремонтных бригадах в зоне боевых действий.Больше новостей дня в обзоре Провальный "план", успехи ВС РФ, украинский вопрос на БРИКС. Главное на Украине на 13:00 23 октября
россия
армия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049627086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa4357285bbad69b7bb811fc6cab5c0c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ростех, сво, военная техника, вооружения, впк, снаряды, боеприпасы, беспилотники, армия
Новости, Россия, Ростех, СВО, военная техника, вооружения, ВПК, снаряды, боеприпасы, беспилотники, Армия
Ростех обеспечил 80% военной техники и на порядки нарастил выпуск боеприпасов - Чемезов
Почти 80% используемых в СВО вооружений и военной техники производится предприятиям госкорпорации Ростех. Об этом 23 октября на заседании верхней палаты российского парламента заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов
Гособоронзаказ госкорпорация исполняет на 99,5% и активно внедряет новые образцы, сообщил Чемезов. Он отметил, что по сравнению с 2022 годом удалось резко нарастить производство боеприпасов.
Согласно представленной им информации, в 2023 году производство артиллерийских выстрелов выросло более чем в шесть раз, танковых выстрелов — более чем в 30 раз. Производство реактивных снарядов к РСЗО и ТОС выросло более чем в шесть раз, а средств ближнего боя — в 14 раз.
"В этом году нами были поставлены новые серийные самолёты, вертолёты, танки, комплексы артразведки и другие виды боевой техники", - рассказал Чемезов.
Он отметил, что Ростех уделяет особое внимание высокоточным образцам и робототехнике. За 2023 год предприятия госкорпорации произвели в четыре раза больше беспилотников, чем годом ранее и в нынешнем году троекратно нарастят поставки этой продукции.
А в 2023-м их произвели в четыре раза больше, чем годом ранее.
По словам Чемезова, успешной работе госкорпорации способствует тесная связь с военными и обратная связь с СВО. Глава госкорпорации рассказал сенаторам, сколько сотрудников компании работает в ремонтных бригадах в зоне боевых действий.