https://ukraina.ru/20241023/1058298999.html

Провальный "план", успехи ВС РФ, украинский вопрос на БРИКС. Главное на Украине на 13:00 23 октября

Провальный "план", успехи ВС РФ, украинский вопрос на БРИКС. Главное на Украине на 13:00 23 октября - 23.10.2024 Украина.ру

Провальный "план", успехи ВС РФ, украинский вопрос на БРИКС. Главное на Украине на 13:00 23 октября

США считают "план победы" провальным, но не говорят это Зеленскому; ВС РФ поразили аэродромы, базу горючего и места хранения безэкипажных катеров ВСУ; Украинский вопрос поднимался на саммите БРИКС в Казани

2024-10-23T13:00

2024-10-23T13:00

2024-10-23T14:02

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Власти США считают так называемый "план победы" Владимира Зеленского обреченным на провал, пишет журнал Economist.По словам неназванного украинского чиновника, "план" не встретил положительной реакции в Вашингтоне из-за пунктов, которые потенциально могут привести к обострению конфликта.Чиновник подчеркнул, что еще одна проблема заключается в том, что Вашингтон не делится своими претензиями непосредственно с Зеленским.В то же время Зеленский уже готовит очередной план, об этом сообщает "Би-би-си Украина".Он не является альтернативой "плану победы", отмечает телеканал.По словам нескольких источников, речь идет о внутренних решениях в таких сферах, как военно-промышленный комплекс, оборона, экономика, социальная политика и другое. Новая инициатива будет предусматривать шаги, которые должна предпринять сама Украина, а не западные партнеры, как в "плане победы"."Президент уже дал поручение по разработке этого плана", — сообщил источник в команде Зеленского.Его должны подготовить и представить украинцам до конца года."Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны", —пояснил источник.На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это не планом, а набором бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти.В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.Отказ Киева от вступления в НАТО является одним из условий для начала мирных переговоров с Украиной, выдвинутых Владимиром Путиным в июне.Газета Wall Street Journal писала, что даже президент США Джо Байден со скепсисом отнесся к ключевым пунктам "плана" Зеленского из-за наличия в нем просьбы об использовании дальнобойного оружия для ударов по РФ и об ускоренном вступлении Украины в НАТО.Успехи ВС РФНа Украине с утра звучит сигнал воздушной тревоги, гремят взрывы. СМИ пишут о нескольких сериях взрывов в Черкассах и области.В Белополье Сумской области обстрелами поврежден объект критической инфраструктуры, в городе пропало электричество.В Полтавской области введи аварийные отключения электроэнергии, сообщает сетевой оператор "Полтаваоблэнерго". Причины применения отключений не уточняются.Министерство обороны России сообщило, что российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров и цеха сборки беспилотников ВСУ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141-м районе", - говорится в материале ведомства.Средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Кроме того, по данным министерства, морская авиация Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ.Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, в том числе "Козак" и HMMWV производства США.Кроме того, ВСУ потеряли 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", а также склад беспилотных летательных аппаратов.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ. Так, с начала суток они многократно обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетные, а также применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Также в среду утром украинские войска атаковали беспилотниками город Шебекино, предварительно, пострадавших нет, повреждены три автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.Тема Украины на БРИКСУкраинский вопрос затрагивался в ходе неформального ужина на саммите БРИКС в Казани между президентом РФ Путиным и другими лидерами. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Он указал, что, в частности, обсуждалась китайско-бразильская инициатива по Украине.Накануне Путин на полях саммита БРИКС в Казани провел переговоры с Си Цзиньпином, а также поговорил по телефону с президентом Бразилии. Лула да Силва не смог прилететь в Казань из-за полученной в субботу травмы головы, но примет участие в саммите в видеоформате.Турецкий гостелеканал TRT Haber информировал, что президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Путин на переговорах в Казани в среду планируют обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.Ушаков подчеркнул, что тема Украины обсуждается не со всеми участниками саммита БРИКС, с некоторыми - обстоятельно, с кем-то вообще не затрагивается.Помощник президента РФ упомянул, что текст с позицией по этому вопросу в итоговой декларации саммита уже согласован.Подробнее о саммите - в материале Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака на сайте Украина.ру.

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