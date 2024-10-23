https://ukraina.ru/20241023/1058292886.html

"В Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами": стало известно, чем Запад разозлила встреча Путина и Моди

"В Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами": стало известно, чем Запад разозлила встреча Путина и Моди - 23.10.2024 Украина.ру

"В Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами": стало известно, чем Запад разозлила встреча Путина и Моди

Теплая встреча с объятиями премьера Индии Наренды Моди и президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани привела в ярость западные страны. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в своих соцсетях

2024-10-23T09:20

2024-10-23T09:20

2024-10-23T09:20

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Премьер-министр Индии стал первым иностранным лидером, с которым президент РФ провел накануне переговоры на полях саммита БРИКС. Путин отметил, что российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться.СМИ также заострили внимание на моменте, когда российский лидер начал говорить не делая пауз для работы переводчика, а потом пошутил: "У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете". И конечно, это вызвало улыбку Моди.Однако не только встреча российского лидера с Моди вызвала недовольство на Западе. Не успел саммит стартовать, как мировые СМИ написали, что БРИКС - это сигнал Лондону, Вашингтону и их партнерам о том, что изолировать Россию не удалось.В частности, американская газета The New York Times (NYT) сообщила своим читателям, что "мировые лидеры будут стоять бок о бок с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на его статус изгоя на Западе".Журналисты NYT также уточнили, что объединение БРИКС давно стремится выступить единым фронтом против несбалансированного мирового порядка, в котором доминируют США и Западная Европа. Более того, участники организации формируют свою повестку для Глобального Юга.Французская газета Le Monde написала, что как бы ни старались западные политики, изолировать Россию на мировой арене не удалось - у нее нет недостатка в союзниках, что ярко подтверждает нынешний саммит.В то же время американское издание CNN констатировало, что "крупный саммит" в России - это первая встреча группы стран с быстро развивающейся экономикой, и это предвестник мировых перемен."Владимир Путин проводит саммит с участием более десятка мировых лидеров. Это явный сигнал о том, что он не одинок и за ним стоит формирующаяся коалиция стран", - говорится в статье CNN.Однако судя по экономической статистике, перемены уже произошли. Об этом свидетельствует разрыв между ВВП G7 и БРИКС.Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС - 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.Подробности здесь: БРИКС: Си Цзиньпин прибыл в Казань, а в Германии поняли, что там решается будущее мира.

https://ukraina.ru/20241022/1058274566.html

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новости, брикс, россия, владимир путин, си цзиньпин, моди нарендра, казань, саммит, запад