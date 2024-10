"В Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами": стало известно, чем Запад разозлила встреча Путина и Моди

"Мировые лидеры бок о бок с Путиным" и отказ от доллара: New York Times о саммите БРИКС в Казани Казанский саммит БРИКС указывает на стремление группы стран сбалансировать мировой порядок на противопоставлении Западу. Об этом пишет The New York Times