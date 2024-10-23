https://ukraina.ru/20241023/1058292886.html
"В Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами": стало известно, чем Запад разозлила встреча Путина и Моди
"В Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами": стало известно, чем Запад разозлила встреча Путина и Моди - 23.10.2024 Украина.ру
"В Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами": стало известно, чем Запад разозлила встреча Путина и Моди
Теплая встреча с объятиями премьера Индии Наренды Моди и президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани привела в ярость западные страны. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в своих соцсетях
2024-10-23T09:20
2024-10-23T09:20
2024-10-23T09:20
новости
брикс
россия
владимир путин
си цзиньпин
моди нарендра
казань
саммит
запад
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Премьер-министр Индии стал первым иностранным лидером, с которым президент РФ провел накануне переговоры на полях саммита БРИКС. Путин отметил, что российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться.СМИ также заострили внимание на моменте, когда российский лидер начал говорить не делая пауз для работы переводчика, а потом пошутил: "У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете". И конечно, это вызвало улыбку Моди.Однако не только встреча российского лидера с Моди вызвала недовольство на Западе. Не успел саммит стартовать, как мировые СМИ написали, что БРИКС - это сигнал Лондону, Вашингтону и их партнерам о том, что изолировать Россию не удалось.В частности, американская газета The New York Times (NYT) сообщила своим читателям, что "мировые лидеры будут стоять бок о бок с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на его статус изгоя на Западе".Журналисты NYT также уточнили, что объединение БРИКС давно стремится выступить единым фронтом против несбалансированного мирового порядка, в котором доминируют США и Западная Европа. Более того, участники организации формируют свою повестку для Глобального Юга.Французская газета Le Monde написала, что как бы ни старались западные политики, изолировать Россию на мировой арене не удалось - у нее нет недостатка в союзниках, что ярко подтверждает нынешний саммит.В то же время американское издание CNN констатировало, что "крупный саммит" в России - это первая встреча группы стран с быстро развивающейся экономикой, и это предвестник мировых перемен."Владимир Путин проводит саммит с участием более десятка мировых лидеров. Это явный сигнал о том, что он не одинок и за ним стоит формирующаяся коалиция стран", - говорится в статье CNN.Однако судя по экономической статистике, перемены уже произошли. Об этом свидетельствует разрыв между ВВП G7 и БРИКС.Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС - 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.Подробности здесь: БРИКС: Си Цзиньпин прибыл в Казань, а в Германии поняли, что там решается будущее мира.
https://ukraina.ru/20241022/1058274566.html
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новости, брикс, россия, владимир путин, си цзиньпин, моди нарендра, казань, саммит, запад
"В Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами": стало известно, чем Запад разозлила встреча Путина и Моди
Теплая встреча с объятиями премьера Индии Наренды Моди и президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани привела в ярость западные страны. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в своих соцсетях
"Лидер крупнейшей демократической страны мира обнимает президента Владимира Путина в Казани. Вы можете услышать, как в Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами", - написал Боуз.
Премьер-министр Индии стал первым иностранным лидером, с которым президент РФ провел накануне переговоры на полях саммита БРИКС. Путин отметил, что российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться.
СМИ также заострили внимание на моменте, когда российский лидер начал говорить не делая пауз для работы переводчика, а потом пошутил: "У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете". И конечно, это вызвало улыбку Моди.
Однако не только встреча российского лидера с Моди вызвала недовольство на Западе. Не успел саммит стартовать, как мировые СМИ написали, что БРИКС - это сигнал Лондону, Вашингтону и их партнерам о том, что изолировать Россию не удалось.
В частности, американская газета The New York Times (NYT) сообщила своим читателям, что "мировые лидеры будут стоять бок о бок с президентом России Владимиром Путиным
, несмотря на его статус изгоя на Западе".
Журналисты NYT также уточнили, что объединение БРИКС давно стремится выступить единым фронтом против несбалансированного мирового порядка, в котором доминируют США
и Западная Европа. Более того, участники организации формируют свою повестку для Глобального Юга.
Французская газета Le Monde написала, что как бы ни старались западные политики, изолировать Россию на мировой арене не удалось - у нее нет недостатка в союзниках, что ярко подтверждает нынешний саммит.
В то же время американское издание CNN
констатировало, что "крупный саммит" в России - это первая встреча группы стран с быстро развивающейся экономикой, и это предвестник мировых перемен.
"Владимир Путин проводит саммит с участием более десятка мировых лидеров. Это явный сигнал о том, что он не одинок и за ним стоит формирующаяся коалиция стран", - говорится в статье CNN.
Однако судя по экономической статистике, перемены уже произошли. Об этом свидетельствует разрыв между ВВП G7 и БРИКС.
Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС - 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.