БРИКС: Си Цзиньпин прибыл в Казань, а в Германии поняли, что там решается будущее мира - 22.10.2024 Украина.ру
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БРИКС: Си Цзиньпин прибыл в Казань, а в Германии поняли, что там решается будущее мира
БРИКС: Си Цзиньпин прибыл в Казань, а в Германии поняли, что там решается будущее мира - 22.10.2024 Украина.ру
БРИКС: Си Цзиньпин прибыл в Казань, а в Германии поняли, что там решается будущее мира
На стартовавшем саммите стран БРИКС в Казани будет решаться будущее всего мира. Такое заявление в своих соцсетях во вторник, 22 октября, сделал основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком
2024-10-22T12:35
2024-10-22T12:35
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Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Например, в числе участников - премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, а также председатель КНР Си Цзиньпин.Мировые СМИ отмечают, что саммит БРИКС, стартовавший сегодня в Казани - это сигнал Западу о том, что изолировать Россию не удалось. В частности, американское издание CNN отметило, что "крупный саммит" в России - это первая встреча группы стран с быстро развивающейся экономикой , и это предвестник мировых перемен.На днях на пленарном заседании Делового форума БРИКС президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что разрыв в экономической мощи между G7 и БРИКС увеличивается. И эта тенденция сохранится."Совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля в мировом валовом продукте уверенно превышает соответствующей показатель так называемой Группы семи и продолжает расти", - сказал Путин, уточнив, что совокупный рост стран БРИКС прогнозируется на уровне в 4%.Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС -. 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".Еще по теме: На Украине обиделись на Гутерриша из-за БРИКС.
https://ukraina.ru/20241018/1058188206.html
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новости, россия, казань, брикс, владимир путин, си цзиньпин, cnn, будущее
Новости, Россия, Казань, БРИКС, Владимир Путин, Си Цзиньпин, CNN, будущее

БРИКС: Си Цзиньпин прибыл в Казань, а в Германии поняли, что там решается будущее мира

12:35 22.10.2024
 
Фото: "БИЗНЕС Online", БРИКС-2024 Казань
Фото: БИЗНЕС Online, БРИКС-2024 Казань
Читать в
На стартовавшем саммите стран БРИКС в Казани будет решаться будущее всего мира. Такое заявление в своих соцсетях во вторник, 22 октября, сделал основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком
"Сегодня начинается саммит БРИКС в России. Здесь будет решаться будущее мира", - написал он.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Например, в числе участников - премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, а также председатель КНР Си Цзиньпин.
© Алексей ДаничевФотохост-агентство brics-russia2024.ru, Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru, Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
© Алексей Даничев
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru, Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
Мировые СМИ отмечают, что саммит БРИКС, стартовавший сегодня в Казани - это сигнал Западу о том, что изолировать Россию не удалось. В частности, американское издание CNN отметило, что "крупный саммит" в России - это первая встреча группы стран с быстро развивающейся экономикой , и это предвестник мировых перемен.
"Владимир Путин проводит саммит с участием более десятка мировых лидеров. Это явный сигнал о том, что он не одинок и за ним стоит формирующаяся коалиция стран", - говорится в статье CNN.
© Александр КряжевФотохост-агентство brics-russia2024.ru, БРИКС
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru, БРИКС
© Александр Кряжев
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru, БРИКС
На днях на пленарном заседании Делового форума БРИКС президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что разрыв в экономической мощи между G7 и БРИКС увеличивается. И эта тенденция сохранится.
"Совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля в мировом валовом продукте уверенно превышает соответствующей показатель так называемой Группы семи и продолжает расти", - сказал Путин, уточнив, что совокупный рост стран БРИКС прогнозируется на уровне в 4%.
Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС -. 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.
Деловой форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
18 октября, 12:46
ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил ПутинРазрыв в экономической мощи между G7 и БРИКС увеличивается. И эта тенденция сохранится. Об этом 18 октября на пленарном заседании Делового форума БРИКС заявил президент Российской Федерации Владимир Путин
В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.
Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
16 октября, 11:59
"Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКСКазахстан откажется от подачи заявки в межправительственную организацию БРИКС в обозримом будущем. Такое заявление 16 октября сделал пресс-секретарь президента республики Берик Уали
Еще по теме: На Украине обиделись на Гутерриша из-за БРИКС.
 
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