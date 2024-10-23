Эксперт раскрыл, что будет, если ВС РФ окружат Сумы или "провернут" новый заход в Харьковскую область - 23.10.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, что будет, если ВС РФ окружат Сумы или "провернут" новый заход в Харьковскую область
Эксперт раскрыл, что будет, если ВС РФ окружат Сумы или "провернут" новый заход в Харьковскую область - 23.10.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, что будет, если ВС РФ окружат Сумы или "провернут" новый заход в Харьковскую область
Пока цели российской армии очевидны. Впереди – оставшаяся часть Донбасса. Бойцы выходят к Славянско-Краматорской агломерации с двух сторон – от Часов Яра и от Торецка. Там уже недалеко и Днепропетровская область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-10-23T04:15
2024-10-23T04:15
новости
россия
харьковская область
донбасс
евгений норин
покровск/красноармейск
дзержинск (торецк)
наступление
днепропетровск
харьков
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А если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, в какой-то момент у ВСУ "крякнется" большой участок фронта и армия побежит. В небольших масштабах это уже происходит, рассказал историк.Например, российские войска подойдут к Сумам и возьмут их в артиллерийскую блокаду, когда бойцы будут вести огонь по объектам ВСУ внутри города. Или, например, рухнет харьковский энергетический узел, что приведет к бегству населения, добавил журналист. В этом случае киевскому режиму придется вытаскивать из кармана большое количество денег. На 2025 год еще деньги есть, но если следующая ракетная волна окажется разрушительной, денег не хватит, сообщил эксперт.По его мнению, когда у противника истощены резервы и слаб фронт, то перед армией открываются удивительные возможности. Там уже и Днепропетровская область недалеко. Да и еще один заход в Харьковскую область можно провернуть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руО протестном потенциале украинского общества в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241022/1058266907.html
россия
харьковская область
донбасс
покровск/красноармейск
дзержинск (торецк)
днепропетровск
харьков
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Новости
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новости, россия, харьковская область, донбасс, евгений норин, покровск/красноармейск, дзержинск (торецк), наступление, днепропетровск, харьков, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Харьковская область, Донбасс, Евгений Норин, Покровск/Красноармейск, Дзержинск (Торецк), наступление, Днепропетровск, Харьков, детали, СВО, Спецоперация

Эксперт раскрыл, что будет, если ВС РФ окружат Сумы или "провернут" новый заход в Харьковскую область

04:15 23.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пока цели российской армии очевидны. Впереди – оставшаяся часть Донбасса. Бойцы выходят к Славянско-Краматорской агломерации с двух сторон – от Часов Яра и от Торецка. Там уже недалеко и Днепропетровская область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
А если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, в какой-то момент у ВСУ "крякнется" большой участок фронта и армия побежит. В небольших масштабах это уже происходит, рассказал историк.
Например, российские войска подойдут к Сумам и возьмут их в артиллерийскую блокаду, когда бойцы будут вести огонь по объектам ВСУ внутри города. Или, например, рухнет харьковский энергетический узел, что приведет к бегству населения, добавил журналист.
В этом случае киевскому режиму придется вытаскивать из кармана большое количество денег. На 2025 год еще деньги есть, но если следующая ракетная волна окажется разрушительной, денег не хватит, сообщил эксперт.
"Пока же наши цели очевидны. Впереди – оставшаяся часть Донбасса. Мы выходим к Славянско-Краматорской агломерации с двух сторон – от Часов Яра и от Торецка. А если мы еще и приблизимся к Покровску, Украине будет совсем уж "и кюхельбекерно, и тошно", — иронично отметил Норин.
По его мнению, когда у противника истощены резервы и слаб фронт, то перед армией открываются удивительные возможности. Там уже и Днепропетровская область недалеко. Да и еще один заход в Харьковскую область можно провернуть, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
О протестном потенциале украинского общества в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
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Вчера, 10:47
День гневаКогда-то давным-давно не то чтобы в Тридевятом царстве, но в стране, какой уж нет, один поэт (а теперь иноагент) писал неплохие стихи. Одно из его произведений ("Битва с дураками. День гнева") завершалось строками: "Когда последний враг упал, труба победу проиграла. Лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало"
 
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