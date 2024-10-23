https://ukraina.ru/20241023/1058288650.html

Эксперт раскрыл, что будет, если ВС РФ окружат Сумы или "провернут" новый заход в Харьковскую область

Эксперт раскрыл, что будет, если ВС РФ окружат Сумы или "провернут" новый заход в Харьковскую область - 23.10.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, что будет, если ВС РФ окружат Сумы или "провернут" новый заход в Харьковскую область

Пока цели российской армии очевидны. Впереди – оставшаяся часть Донбасса. Бойцы выходят к Славянско-Краматорской агломерации с двух сторон – от Часов Яра и от Торецка. Там уже недалеко и Днепропетровская область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-10-23T04:15

2024-10-23T04:15

2024-10-23T04:15

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А если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, в какой-то момент у ВСУ "крякнется" большой участок фронта и армия побежит. В небольших масштабах это уже происходит, рассказал историк.Например, российские войска подойдут к Сумам и возьмут их в артиллерийскую блокаду, когда бойцы будут вести огонь по объектам ВСУ внутри города. Или, например, рухнет харьковский энергетический узел, что приведет к бегству населения, добавил журналист. В этом случае киевскому режиму придется вытаскивать из кармана большое количество денег. На 2025 год еще деньги есть, но если следующая ракетная волна окажется разрушительной, денег не хватит, сообщил эксперт.По его мнению, когда у противника истощены резервы и слаб фронт, то перед армией открываются удивительные возможности. Там уже и Днепропетровская область недалеко. Да и еще один заход в Харьковскую область можно провернуть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руО протестном потенциале украинского общества в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241022/1058266907.html

россия

харьковская область

донбасс

покровск/красноармейск

дзержинск (торецк)

днепропетровск

харьков

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