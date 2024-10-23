Эксперт раскрыл, что будет, если ВС РФ окружат Сумы или "провернут" новый заход в Харьковскую область
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Пока цели российской армии очевидны. Впереди – оставшаяся часть Донбасса. Бойцы выходят к Славянско-Краматорской агломерации с двух сторон – от Часов Яра и от Торецка. Там уже недалеко и Днепропетровская область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
А если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, в какой-то момент у ВСУ "крякнется" большой участок фронта и армия побежит. В небольших масштабах это уже происходит, рассказал историк.
В этом случае киевскому режиму придется вытаскивать из кармана большое количество денег. На 2025 год еще деньги есть, но если следующая ракетная волна окажется разрушительной, денег не хватит, сообщил эксперт.
"Пока же наши цели очевидны. Впереди – оставшаяся часть Донбасса. Мы выходим к Славянско-Краматорской агломерации с двух сторон – от Часов Яра и от Торецка. А если мы еще и приблизимся к Покровску, Украине будет совсем уж "и кюхельбекерно, и тошно", — иронично отметил Норин.
По его мнению, когда у противника истощены резервы и слаб фронт, то перед армией открываются удивительные возможности. Там уже и Днепропетровская область недалеко. Да и еще один заход в Харьковскую область можно провернуть, заключил собеседник издания.
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