"Это будет страшно смотреться": Норин раскрыл, как Россия может "заглушить" все реакторы на Украине
Гипотетические удары по украинским АЭС станут неожиданностью для противника. Я не имею в виду прямые удары, когда ракета влетела в реактор. Полностью АЭС развалить крайне трудно. Но ударами по подстанциям можно заставить Украину заглушить реакторы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Так называемый "план победы" Зеленского предусматривает очень серьезную эскалацию конфликта. Ведь Зеленский не говорит о том, чем может ответить Россия. Эскалация – это дорога с двусторонним движением, сообщил журналист.
"Мы же еще не трогали украинские АЭС. А если мы сочтем, что речь будет идти о серьезной угрозе нашей безопасности, мы можем к этому перейти", — отметил Норин.
Гипотетические удары по украинским АЭС станут неожиданностью для противника. Потому что до нынешнего времени Россия эту красную линию соблюдала, указал историк.
"Я не имею в виду прямые удары, когда ракета влетела в реактор. Полностью АЭС развалить крайне трудно. Но своими ударами по подстанциям можем заставить Украину заглушить реакторы. Это будет страшно смотреться и при этом не приведет к ядерной катастрофе", — подчеркнул эксперт.
По его мнению, на такой шаг Москва может решится только в том случае, если страна столкнется с экзистенциальной угрозой. В этом случае Украину постигнет коллапс, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
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