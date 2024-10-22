"Это будет страшно смотреться": Норин раскрыл, как Россия может "заглушить" все реакторы на Украине - 22.10.2024 Украина.ру
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"Это будет страшно смотреться": Норин раскрыл, как Россия может "заглушить" все реакторы на Украине
"Это будет страшно смотреться": Норин раскрыл, как Россия может "заглушить" все реакторы на Украине - 22.10.2024 Украина.ру
"Это будет страшно смотреться": Норин раскрыл, как Россия может "заглушить" все реакторы на Украине
Гипотетические удары по украинским АЭС станут неожиданностью для противника. Я не имею в виду прямые удары, когда ракета влетела в реактор. Полностью АЭС развалить крайне трудно. Но ударами по подстанциям можно заставить Украину заглушить реакторы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-10-22T05:45
2024-10-22T05:45
новости
украина
россия
москва
евгений норин
владимир зеленский
аэс
угроза
сво
спецоперация
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Так называемый "план победы" Зеленского предусматривает очень серьезную эскалацию конфликта. Ведь Зеленский не говорит о том, чем может ответить Россия. Эскалация – это дорога с двусторонним движением, сообщил журналист.Гипотетические удары по украинским АЭС станут неожиданностью для противника. Потому что до нынешнего времени Россия эту красную линию соблюдала, указал историк."Я не имею в виду прямые удары, когда ракета влетела в реактор. Полностью АЭС развалить крайне трудно. Но своими ударами по подстанциям можем заставить Украину заглушить реакторы. Это будет страшно смотреться и при этом не приведет к ядерной катастрофе", — подчеркнул эксперт.По его мнению, на такой шаг Москва может решится только в том случае, если страна столкнется с экзистенциальной угрозой. В этом случае Украину постигнет коллапс, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руОб актуальной ситуации в зоне СВО в интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, москва, евгений норин, владимир зеленский, аэс, угроза, сво, спецоперация, детали, ядерная энергетика
Новости, Украина, Россия, Москва, Евгений Норин, Владимир Зеленский, АЭС, угроза, СВО, Спецоперация, детали, Ядерная энергетика

"Это будет страшно смотреться": Норин раскрыл, как Россия может "заглушить" все реакторы на Украине

05:45 22.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Алексей Вовк
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Гипотетические удары по украинским АЭС станут неожиданностью для противника. Я не имею в виду прямые удары, когда ракета влетела в реактор. Полностью АЭС развалить крайне трудно. Но ударами по подстанциям можно заставить Украину заглушить реакторы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Так называемый "план победы" Зеленского предусматривает очень серьезную эскалацию конфликта. Ведь Зеленский не говорит о том, чем может ответить Россия. Эскалация – это дорога с двусторонним движением, сообщил журналист.

"Мы же еще не трогали украинские АЭС. А если мы сочтем, что речь будет идти о серьезной угрозе нашей безопасности, мы можем к этому перейти", — отметил Норин.

Гипотетические удары по украинским АЭС станут неожиданностью для противника. Потому что до нынешнего времени Россия эту красную линию соблюдала, указал историк.
"Я не имею в виду прямые удары, когда ракета влетела в реактор. Полностью АЭС развалить крайне трудно. Но своими ударами по подстанциям можем заставить Украину заглушить реакторы. Это будет страшно смотреться и при этом не приведет к ядерной катастрофе", — подчеркнул эксперт.
По его мнению, на такой шаг Москва может решится только в том случае, если страна столкнется с экзистенциальной угрозой. В этом случае Украину постигнет коллапс, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
Об актуальной ситуации в зоне СВО в интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье на сайте Украина.ру
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