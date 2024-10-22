https://ukraina.ru/20241022/1058262059.html

"Это будет страшно смотреться": Норин раскрыл, как Россия может "заглушить" все реакторы на Украине

"Это будет страшно смотреться": Норин раскрыл, как Россия может "заглушить" все реакторы на Украине - 22.10.2024 Украина.ру

"Это будет страшно смотреться": Норин раскрыл, как Россия может "заглушить" все реакторы на Украине

Гипотетические удары по украинским АЭС станут неожиданностью для противника. Я не имею в виду прямые удары, когда ракета влетела в реактор. Полностью АЭС развалить крайне трудно. Но ударами по подстанциям можно заставить Украину заглушить реакторы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-10-22T05:45

2024-10-22T05:45

2024-10-22T05:45

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Так называемый "план победы" Зеленского предусматривает очень серьезную эскалацию конфликта. Ведь Зеленский не говорит о том, чем может ответить Россия. Эскалация – это дорога с двусторонним движением, сообщил журналист.Гипотетические удары по украинским АЭС станут неожиданностью для противника. Потому что до нынешнего времени Россия эту красную линию соблюдала, указал историк."Я не имею в виду прямые удары, когда ракета влетела в реактор. Полностью АЭС развалить крайне трудно. Но своими ударами по подстанциям можем заставить Украину заглушить реакторы. Это будет страшно смотреться и при этом не приведет к ядерной катастрофе", — подчеркнул эксперт.По его мнению, на такой шаг Москва может решится только в том случае, если страна столкнется с экзистенциальной угрозой. В этом случае Украину постигнет коллапс, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руОб актуальной ситуации в зоне СВО в интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, москва, евгений норин, владимир зеленский, аэс, угроза, сво, спецоперация, детали, ядерная энергетика