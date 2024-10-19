Джаред Лето в компании Пушкина, уютный польский бункер на случай "российской угрозы". События культуры - 19.10.2024 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20241019/1058205058.html
Джаред Лето в компании Пушкина, уютный польский бункер на случай "российской угрозы". События культуры
Джаред Лето в компании Пушкина, уютный польский бункер на случай "российской угрозы". События культуры - 19.10.2024 Украина.ру
Джаред Лето в компании Пушкина, уютный польский бункер на случай "российской угрозы". События культуры
Разговоры о приезде Джареда Лето в Россию, аукцион по "Игре престолов" и паникующий победитель немецкого архитектурного конкурса
2024-10-19T06:30
2024-10-19T06:30
культура
эксклюзив
культура
архитектура
музыкант
сериал
россия
белград
киев
пушкин
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"Русская атмосфера" на концерте Thirty Seconds to MarsРоссийскую и украинскую общественность на прошлых выходных взбудоражил американский музыкант и актер Джаред Лето, хотя, не сказать, что он особенно популярен в наших краях.На концерте в Белграде артист сперва спросил, много ли в зале людей из Сербии, потом – много ли из России. Так как русских фанатов оказалось гораздо больше, он по-русски сказал "спасибо", а потом произнес:"Ребят, мы скучали по вам. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину. Вернемся в Сербию, доедем до Санкт-Петербурга, заедем в Москву, заскочим в Киев. Зажжем и оторвемся вместе, так должно быть."Предсказуемо отреагировал украинский МИД: выпустили официальное заявление, в котором назвали слова Лето "обидой всем, кто жертвует жизнями, защищая свободу"."Не может быть никакого примирения с Россией, когда она продолжает свои попытки решить "проблему" самого существования Украины", – сказано в заявлении.В соцсети к артисту наведались десятки оскорбленных комментаторов, он им отвечать не стал, но комментарии к последним публикациям закрыл.Раньше Лето и группа Thirty Seconds to Mars, фронтментом которой он является, считались поддерживающими Украину – в 2019 на концерте в Киеве он танцевал с украинским флагом, а на другом концерте в украинской столице выразил сочувствие, говоря о людях (протестующих), погибших на Майдане.Во многих российских СМИ новость о Лето почему-то интерпретировали таким образом, как будто он уже собирается приехать с концертами в Москву и Санкт-Петербург и ведет переговоры об организации мероприятий.Ничего подобного он не заявлял, но похожая реакция летом была визит по личным делам в российскую столицу американского рэпера Канье Уэста: он приезжал в гости к своему другу, дизайнеру Гоше Рубчинскому, а тем временем около недели все обсуждали, запланирован ли у него концерт и на какой площадке.Вот и на слова Джареда Лето в Белграде похожая бурная реакция: общественное движение "Ветераны России" предложило ему (как будто бы он просит о концерте) выступить бесплатно и передать гонорар на фронт, а музыкальный продюсер Евгений Бабичев в комментарии NEWS.ru усомнился в том, что артист всерьез рассматривает такой концертный тур – с обеими российскими столицами и Киевом – до окончания военных действий.Прокомментировала слова артиста и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мне кажется, упомянутому вами деятелю, вообще ему повезло, он в неплохой компании, где-то, мне кажется, между Пушкиным и Екатериной II.Такую реакцию властей Украины смешно слышать, поскольку они провозгласили нацистских коллаборационистов национальными героями, нарушают международно-правовые обязательства, отменяют русский язык и преследуют за религиозные взгляды, а также разрушают памятники своим же героям и основателям собственных городов", – сказала она в ходе брифинга.Многим, впрочем, интересна именно творчество Лето: как актёр он известен не меньше, а может и больше, чем в качестве музыканта. Самая узнаваемая роль – Рэйон в "Далласком клубе покупателей" Жан-Марка Валле, за нее актёр получил "Оскар".А также он сыграл в культовом "Бойцовском клубе" Дэвида Финчера, "Александре" Оливера Стоуна, "Оружейном бароне" Эндрю Никкола, и десятках других хорошо известных нам картин.Польский архитектор проектирует бункер, потому что "Рядом – Россия"Интересный проект польского архитектора Богуслава Барнаша стал победителем немецкого архитектурно-дизайнерского конкурса ICONIC AWARDS 2024: Innovative Architecture.Организаторы конкурса пишут, что их награда всегда присуждается новаторским и актуальным проектам, экологичным, современным и с "добавленной стоимостью для людей и городов".Барнаш – востребованный на родине архитектор и дизайнер, победитель многих конкурсов. В Германии он представил проект (как уточняют польские СМИ – "роскошного") бункера "Дом Скорпиона".Победил он в номинации "инновационная архитектура": в бункере, который представляет собой просторный комфортный дом под наземным домом, помимо жилых помещений, расположены парковка, спа, винный погреб, кинозал. Мягкий нюдовый лофт, округлые формы предметов мебели. Из самого бункера можно подняться в сад.И все бы ничего – талантливый профессиональный проект, награда, инновации, и прочее, но на гала-концерте в Мюнхене Барнаш сказал:"Я думаю, что этот проект затрагивает очень важную социальную проблему. Польша –страна, граничащая с Россией, практически навсегда находящаяся под угрозой войны, прифронтовая страна как фланг НАТО, вообще об этом не думает. Только 3,8 процента населения могут найти жилье".И – далее: проект, уверен он, будет развиваться и может стать популярным.Достаточно эпатажное заявление от архитектора, чей профиль – реставрация и модернизация старинных исторических зданий (например, исторический отель в центре Кракова), и страна которого не находится в состоянии войны.Небывалый коммерческий успех сериала, который завершился 5 лет назадАбсолютно рекордная выручка с аукциона, устроенного по произведению уже культового сериала – в Далласе на Heritage Auctions разыграли более 900 лотов с ювелирными изделиями, предметами быта и одежды, оружием и прочим, связанным с сериалом HBO и Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса "Игра престолов", который на протяжение десяти лет оставался сериалом-событием, модой и интригой.И хотя финальный сезон, вышедший в апреле 2019 года многих фанатов разочаровал, их у произведения по-прежнему очень много: аукцион, как пишет Associated Press, посетили тысячи и тысячи человек, а выручка его составила 21 миллион долларов.Самая дорогая покупка – Железный трон, за него участники торгов боролись всего шесть минут, а победитель купил пластиковую реплику артефакта из сериала за 1,49 миллионов долларов. Именно пластиковую, а не отлитую из мечей поверженных врагов и обожжённую дыханием драконов, как это было в экранной вселенной."Это необыкновенные сокровища, созданные художниками по костюмам и реквизиторами, удостоенными премии "Эмми", которые неустанно трудились над адаптацией замечательных романов Джорджа Р. Р. Мартина", – рассказал вице-президент Heritage Джо Маддалена.Суммы с шестью нолями заплатили участники аукциона за меч Джона Сноу, платья и плащи Дайенерис Таргариен и Серсеи Ланнистер, доспехи Джейме Ланнистера и прочее.""Игра престолов“ была моментом духа времени в нашей культуре. Это был момент духа времени в высококлассном телевидении. Это был момент духа времени в плане HBO", – резюмировал старший вице-президент HBO Джей Роу.О самом успешном российском сериале прошлого года - в материале Марии Нестеровой "Слово пацана". Культурная сенсация 2023 года на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20231010/1050051451.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, культура, архитектура, музыкант, сериал, россия, белград, киев, пушкин, мария захарова, екатерина ii
Культура, Эксклюзив, культура, архитектура, музыкант, сериал, Россия, Белград, Киев, Пушкин, Мария Захарова, Екатерина II

Джаред Лето в компании Пушкина, уютный польский бункер на случай "российской угрозы". События культуры

06:30 19.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: Культура за неделю
Коллаж: Культура за неделю - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Разговоры о приезде Джареда Лето в Россию, аукцион по "Игре престолов" и паникующий победитель немецкого архитектурного конкурса
"Русская атмосфера" на концерте Thirty Seconds to Mars
Российскую и украинскую общественность на прошлых выходных взбудоражил американский музыкант и актер Джаред Лето, хотя, не сказать, что он особенно популярен в наших краях.
На концерте в Белграде артист сперва спросил, много ли в зале людей из Сербии, потом – много ли из России. Так как русских фанатов оказалось гораздо больше, он по-русски сказал "спасибо", а потом произнес:
"Ребят, мы скучали по вам. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину. Вернемся в Сербию, доедем до Санкт-Петербурга, заедем в Москву, заскочим в Киев. Зажжем и оторвемся вместе, так должно быть."
Предсказуемо отреагировал украинский МИД: выпустили официальное заявление, в котором назвали слова Лето "обидой всем, кто жертвует жизнями, защищая свободу".
"Не может быть никакого примирения с Россией, когда она продолжает свои попытки решить "проблему" самого существования Украины", – сказано в заявлении.
В соцсети к артисту наведались десятки оскорбленных комментаторов, он им отвечать не стал, но комментарии к последним публикациям закрыл.
Раньше Лето и группа Thirty Seconds to Mars, фронтментом которой он является, считались поддерживающими Украину – в 2019 на концерте в Киеве он танцевал с украинским флагом, а на другом концерте в украинской столице выразил сочувствие, говоря о людях (протестующих), погибших на Майдане.
Во многих российских СМИ новость о Лето почему-то интерпретировали таким образом, как будто он уже собирается приехать с концертами в Москву и Санкт-Петербург и ведет переговоры об организации мероприятий.
Ничего подобного он не заявлял, но похожая реакция летом была визит по личным делам в российскую столицу американского рэпера Канье Уэста: он приезжал в гости к своему другу, дизайнеру Гоше Рубчинскому, а тем временем около недели все обсуждали, запланирован ли у него концерт и на какой площадке.
Вот и на слова Джареда Лето в Белграде похожая бурная реакция: общественное движение "Ветераны России" предложило ему (как будто бы он просит о концерте) выступить бесплатно и передать гонорар на фронт, а музыкальный продюсер Евгений Бабичев в комментарии NEWS.ru усомнился в том, что артист всерьез рассматривает такой концертный тур – с обеими российскими столицами и Киевом – до окончания военных действий.
Прокомментировала слова артиста и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, упомянутому вами деятелю, вообще ему повезло, он в неплохой компании, где-то, мне кажется, между Пушкиным и Екатериной II.
Такую реакцию властей Украины смешно слышать, поскольку они провозгласили нацистских коллаборационистов национальными героями, нарушают международно-правовые обязательства, отменяют русский язык и преследуют за религиозные взгляды, а также разрушают памятники своим же героям и основателям собственных городов", – сказала она в ходе брифинга.
Многим, впрочем, интересна именно творчество Лето: как актёр он известен не меньше, а может и больше, чем в качестве музыканта. Самая узнаваемая роль – Рэйон в "Далласком клубе покупателей" Жан-Марка Валле, за нее актёр получил "Оскар".
А также он сыграл в культовом "Бойцовском клубе" Дэвида Финчера, "Александре" Оливера Стоуна, "Оружейном бароне" Эндрю Никкола, и десятках других хорошо известных нам картин.
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Польский архитектор проектирует бункер, потому что "Рядом – Россия"
Интересный проект польского архитектора Богуслава Барнаша стал победителем немецкого архитектурно-дизайнерского конкурса ICONIC AWARDS 2024: Innovative Architecture.
Организаторы конкурса пишут, что их награда всегда присуждается новаторским и актуальным проектам, экологичным, современным и с "добавленной стоимостью для людей и городов".
Барнаш – востребованный на родине архитектор и дизайнер, победитель многих конкурсов. В Германии он представил проект (как уточняют польские СМИ – "роскошного") бункера "Дом Скорпиона".
Победил он в номинации "инновационная архитектура": в бункере, который представляет собой просторный комфортный дом под наземным домом, помимо жилых помещений, расположены парковка, спа, винный погреб, кинозал. Мягкий нюдовый лофт, округлые формы предметов мебели. Из самого бункера можно подняться в сад.
И все бы ничего – талантливый профессиональный проект, награда, инновации, и прочее, но на гала-концерте в Мюнхене Барнаш сказал:
"Я думаю, что этот проект затрагивает очень важную социальную проблему. Польша –страна, граничащая с Россией, практически навсегда находящаяся под угрозой войны, прифронтовая страна как фланг НАТО, вообще об этом не думает. Только 3,8 процента населения могут найти жилье".
И – далее: проект, уверен он, будет развиваться и может стать популярным.
Достаточно эпатажное заявление от архитектора, чей профиль – реставрация и модернизация старинных исторических зданий (например, исторический отель в центре Кракова), и страна которого не находится в состоянии войны.
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Небывалый коммерческий успех сериала, который завершился 5 лет назад
Абсолютно рекордная выручка с аукциона, устроенного по произведению уже культового сериала – в Далласе на Heritage Auctions разыграли более 900 лотов с ювелирными изделиями, предметами быта и одежды, оружием и прочим, связанным с сериалом HBO и Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса "Игра престолов", который на протяжение десяти лет оставался сериалом-событием, модой и интригой.
И хотя финальный сезон, вышедший в апреле 2019 года многих фанатов разочаровал, их у произведения по-прежнему очень много: аукцион, как пишет Associated Press, посетили тысячи и тысячи человек, а выручка его составила 21 миллион долларов.
Самая дорогая покупка – Железный трон, за него участники торгов боролись всего шесть минут, а победитель купил пластиковую реплику артефакта из сериала за 1,49 миллионов долларов. Именно пластиковую, а не отлитую из мечей поверженных врагов и обожжённую дыханием драконов, как это было в экранной вселенной.
"Это необыкновенные сокровища, созданные художниками по костюмам и реквизиторами, удостоенными премии "Эмми", которые неустанно трудились над адаптацией замечательных романов Джорджа Р. Р. Мартина", – рассказал вице-президент Heritage Джо Маддалена.
Суммы с шестью нолями заплатили участники аукциона за меч Джона Сноу, платья и плащи Дайенерис Таргариен и Серсеи Ланнистер, доспехи Джейме Ланнистера и прочее.
""Игра престолов“ была моментом духа времени в нашей культуре. Это был момент духа времени в высококлассном телевидении. Это был момент духа времени в плане HBO", – резюмировал старший вице-президент HBO Джей Роу.
О самом успешном российском сериале прошлого года - в материале Марии Нестеровой "Слово пацана". Культурная сенсация 2023 года на сайте Украина.ру.
 
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