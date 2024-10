https://ukraina.ru/20241019/1058205058.html

Джаред Лето в компании Пушкина, уютный польский бункер на случай "российской угрозы". События культуры

Разговоры о приезде Джареда Лето в Россию, аукцион по "Игре престолов" и паникующий победитель немецкого архитектурного конкурса

2024-10-19T06:30

"Русская атмосфера" на концерте Thirty Seconds to MarsРоссийскую и украинскую общественность на прошлых выходных взбудоражил американский музыкант и актер Джаред Лето, хотя, не сказать, что он особенно популярен в наших краях.На концерте в Белграде артист сперва спросил, много ли в зале людей из Сербии, потом – много ли из России. Так как русских фанатов оказалось гораздо больше, он по-русски сказал "спасибо", а потом произнес:"Ребят, мы скучали по вам. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину. Вернемся в Сербию, доедем до Санкт-Петербурга, заедем в Москву, заскочим в Киев. Зажжем и оторвемся вместе, так должно быть."Предсказуемо отреагировал украинский МИД: выпустили официальное заявление, в котором назвали слова Лето "обидой всем, кто жертвует жизнями, защищая свободу"."Не может быть никакого примирения с Россией, когда она продолжает свои попытки решить "проблему" самого существования Украины", – сказано в заявлении.В соцсети к артисту наведались десятки оскорбленных комментаторов, он им отвечать не стал, но комментарии к последним публикациям закрыл.Раньше Лето и группа Thirty Seconds to Mars, фронтментом которой он является, считались поддерживающими Украину – в 2019 на концерте в Киеве он танцевал с украинским флагом, а на другом концерте в украинской столице выразил сочувствие, говоря о людях (протестующих), погибших на Майдане.Во многих российских СМИ новость о Лето почему-то интерпретировали таким образом, как будто он уже собирается приехать с концертами в Москву и Санкт-Петербург и ведет переговоры об организации мероприятий.Ничего подобного он не заявлял, но похожая реакция летом была визит по личным делам в российскую столицу американского рэпера Канье Уэста: он приезжал в гости к своему другу, дизайнеру Гоше Рубчинскому, а тем временем около недели все обсуждали, запланирован ли у него концерт и на какой площадке.Вот и на слова Джареда Лето в Белграде похожая бурная реакция: общественное движение "Ветераны России" предложило ему (как будто бы он просит о концерте) выступить бесплатно и передать гонорар на фронт, а музыкальный продюсер Евгений Бабичев в комментарии NEWS.ru усомнился в том, что артист всерьез рассматривает такой концертный тур – с обеими российскими столицами и Киевом – до окончания военных действий.Прокомментировала слова артиста и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мне кажется, упомянутому вами деятелю, вообще ему повезло, он в неплохой компании, где-то, мне кажется, между Пушкиным и Екатериной II.Такую реакцию властей Украины смешно слышать, поскольку они провозгласили нацистских коллаборационистов национальными героями, нарушают международно-правовые обязательства, отменяют русский язык и преследуют за религиозные взгляды, а также разрушают памятники своим же героям и основателям собственных городов", – сказала она в ходе брифинга.Многим, впрочем, интересна именно творчество Лето: как актёр он известен не меньше, а может и больше, чем в качестве музыканта. Самая узнаваемая роль – Рэйон в "Далласком клубе покупателей" Жан-Марка Валле, за нее актёр получил "Оскар".А также он сыграл в культовом "Бойцовском клубе" Дэвида Финчера, "Александре" Оливера Стоуна, "Оружейном бароне" Эндрю Никкола, и десятках других хорошо известных нам картин.Польский архитектор проектирует бункер, потому что "Рядом – Россия"Интересный проект польского архитектора Богуслава Барнаша стал победителем немецкого архитектурно-дизайнерского конкурса ICONIC AWARDS 2024: Innovative Architecture.Организаторы конкурса пишут, что их награда всегда присуждается новаторским и актуальным проектам, экологичным, современным и с "добавленной стоимостью для людей и городов".Барнаш – востребованный на родине архитектор и дизайнер, победитель многих конкурсов. В Германии он представил проект (как уточняют польские СМИ – "роскошного") бункера "Дом Скорпиона".Победил он в номинации "инновационная архитектура": в бункере, который представляет собой просторный комфортный дом под наземным домом, помимо жилых помещений, расположены парковка, спа, винный погреб, кинозал. Мягкий нюдовый лофт, округлые формы предметов мебели. Из самого бункера можно подняться в сад.И все бы ничего – талантливый профессиональный проект, награда, инновации, и прочее, но на гала-концерте в Мюнхене Барнаш сказал:"Я думаю, что этот проект затрагивает очень важную социальную проблему. Польша –страна, граничащая с Россией, практически навсегда находящаяся под угрозой войны, прифронтовая страна как фланг НАТО, вообще об этом не думает. Только 3,8 процента населения могут найти жилье".И – далее: проект, уверен он, будет развиваться и может стать популярным.Достаточно эпатажное заявление от архитектора, чей профиль – реставрация и модернизация старинных исторических зданий (например, исторический отель в центре Кракова), и страна которого не находится в состоянии войны.Небывалый коммерческий успех сериала, который завершился 5 лет назадАбсолютно рекордная выручка с аукциона, устроенного по произведению уже культового сериала – в Далласе на Heritage Auctions разыграли более 900 лотов с ювелирными изделиями, предметами быта и одежды, оружием и прочим, связанным с сериалом HBO и Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса "Игра престолов", который на протяжение десяти лет оставался сериалом-событием, модой и интригой.И хотя финальный сезон, вышедший в апреле 2019 года многих фанатов разочаровал, их у произведения по-прежнему очень много: аукцион, как пишет Associated Press, посетили тысячи и тысячи человек, а выручка его составила 21 миллион долларов.Самая дорогая покупка – Железный трон, за него участники торгов боролись всего шесть минут, а победитель купил пластиковую реплику артефакта из сериала за 1,49 миллионов долларов. Именно пластиковую, а не отлитую из мечей поверженных врагов и обожжённую дыханием драконов, как это было в экранной вселенной."Это необыкновенные сокровища, созданные художниками по костюмам и реквизиторами, удостоенными премии "Эмми", которые неустанно трудились над адаптацией замечательных романов Джорджа Р. Р. Мартина", – рассказал вице-президент Heritage Джо Маддалена.Суммы с шестью нолями заплатили участники аукциона за меч Джона Сноу, платья и плащи Дайенерис Таргариен и Серсеи Ланнистер, доспехи Джейме Ланнистера и прочее.""Игра престолов“ была моментом духа времени в нашей культуре. Это был момент духа времени в высококлассном телевидении. Это был момент духа времени в плане HBO", – резюмировал старший вице-президент HBO Джей Роу.О самом успешном российском сериале прошлого года - в материале Марии Нестеровой "Слово пацана". Культурная сенсация 2023 года на сайте Украина.ру.

