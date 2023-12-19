https://ukraina.ru/20231219/1052204096.html

"Слово пацана". Культурная сенсация 2023 года

"Слово пацана". Культурная сенсация 2023 года - 19.12.2023 Украина.ру

"Слово пацана". Культурная сенсация 2023 года

Самым резонансным культурным событием года объективно можно считать сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Во всяком случае, по масштабу интереса, скандала и дискуссии

2023-12-19T07:32

2023-12-19T07:32

2023-12-19T07:32

культура

эксклюзив

"слово пацана" (сериал)

кино

сериал

культура

татарстан

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Сериал вышел во второй половине ноября, но уже после нескольких первых серий вызвал в обществе беспрецедентный резонанс: ностальгические похвалы, обсуждение исторической достоверности, опасения о романтизации подросткового бандитизма и "неправильных" нравственных ценностях.Не меньшую информационную волну вызвал сериал и на Украине, очутившись в первых строках рейтинга запросов Google и бесчисленном множестве публикаций украинцев: вот уже третью неделю изо дня в день украинские СМИ публикуют предостерегающие и зловещие интервью с культурологами и политологами, почему смотреть "Слово пацана" гражданам страны так опасно.Аккумулируя все тревожные опасения публичных деятелей обеих стран, гонконгский информационный портал BNN опубликовал статью о вреде сериала одновременно и для российских, и для украинских детей и подростков."Слово пацана" – не первый громко "выстреливший" в 2023 году российский сериал: после затворничества коронавирусных полутора лет сериалы на онлайн-платформах, в целом, стали едва ли не популярнее полнометражного кино в настоящем кинотеатре.Еще весной 2023-го с большим успехом прошел сериал Рустама Мосафира "Король и шут", посвященный музыканту Михаилу Горшенёву и его легендарной хоррор-панк-группе, событием лета стал сериал Игоря Твердохлебова "Библиотекарь", по одноименному роману одного из самых загадочных и непубличных российских писателей Михаила Елизарова, а одновременно со "Словом пацана", в конце года, в топе онлайн-рейтингов оказалась фантастическая комедия Сергея Васильева"Кибердеревня" – тоже, между прочим, не без резонанса и нотки скандала.Но сериал Крыжовникова оказался событием не только культурным, но и социальным. Сценарий основан на документальном романе журналиста Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х". Гараев, который сам в юношестве был членом бандитской группировки, исследовал "казанский феномен", но после выхода сериала стало очевидно: это не уникальная история из Татарстана, подобное происходило во многих частях Советского Союза.Главные герои сериала – казанские мальчишки, в большинстве своем – школьники, которые, в результате разных обстоятельств попадают в уличную банду, одну из многих, появившихся в те годы в большинстве районов татарстанской столицы. Один из центральных персонажей – отличник, ученик музыкальной школы, Андрей (актер – Леон Кемстач), которого, вместе с маленькой сестрой, растит мать-одиночка. На его примере сериал показывает, как случайно и нелепо школьник оказывается среди преступников.Многих из них, по большому счету, трудно назвать преступниками до поры до времени: после "пацанских" сборов во дворах, на которых решаются важнейшие вопросы о том, какая улица сегодня – вражеская, мальчики надевают советскую школьную форму и пионерские галстуки, идут в школу, делают вид перед родителями, что все хорошо.Но не все, разумеется, так невинно: бандой руководит отсидевший уголовник "Кащей" (актер – Никита Кологривый), другими группировками – еще более матерые бандиты, да и многие значительно старше школьников-пионеров.В центре сюжета оказываются два брата: новый (на самом деле, старый) глава группировки – Владимир Суворов по кличке "Адидас" (актер – Иван Янковский), вернувшийся с войны в Афганистане и его младший (сводный) брат – Марат (актер Рузиль Минекаев). Сыновья обеспеченных, по меркам тех лет, родителей, из благополучной семьи.Суворов-старший – кумир всех пацанов и родного брата, но из-за его "уличной" романтики и происходят все непоправимые трагедии, показанные в сериале. Важнейший момент: он и сам в конце концов понимает это, и брат его понимает, но довольно поздно.Самыми беззащитными оказываются, весьма предсказуемо, родные "пацанов" – матери, возлюбленные, сестры.Сериал поражает, на первый взгляд, необъяснимой, немотивированной жестокостью. Не то чтобы для российских экранов бандитская романтика была в новинку: и "Бригада" Алексея Сидорова, и "Бандитский Петербург" Владимира Бортко, и "Жмурки" Алексея Балабанова, и даже его "Брат", хотя он и о другом, будоражили общество и вызывали огромные споры о морали и дурном влиянии на молодежь, но герои этих ставших культовыми картин (за исключением Данилы Багрова), преследовали понятные и объяснимые цели: деньги, недвижимость, роскошные автомобили.Казанские пацаны же из нового сериала не получают буквально ничего: только к середине сезона они пробуют устроить "бизнес" – открыть видеосалон, но и тот им не удается. Едва ли копейки, отнятые в транспорте и на улице у других школьников, могут быть поводом к массовым избиениям, искалеченным и убитым детям.Но становятся. И, вероятно, не копейки. Красной нитью через сериал проходит еще одна, до боли знакомая, тема: перестроечный кризис веры и идеологии, бессмысленность и бесперспективность будущего в их глазах. Буквально дословно, голосами героев, нам об этом сообщают сценаристы:"– Мы идем не тем путем? А каким? Как мой отец – на завод и спиваться?""– А во что мне верить? В Ленина твоего, что ли, верить?"Учитывая то, что главный герой афганец – на ум приходит еще одна параллель: сериал Сергея Урсуляка "Ненастье", вышедший в 2018 году. Там речь шла о группировке "Коминтерн", созданной бывшими офицерами Афгана, которые оказались на распутье в только что рухнувшем государстве. Суворов, "Адидас" из "Слова пацана" тоже возвращается с фронта травмированным, не имея кроме уличной романтики совершенно никаких планов.И хотя отец, в исполнении Сергея Бурунова, изо всех сил пытается достучаться до него: "Ты же закончил институт, ты советский офицер!", история его оказывается трагичной.Отдельного внимания в сериале заслуживает, конечно, музыка: и нашумевший, возглавивший все украинские и российские чарты саундтрек дуэта АИГЕЛ "Пыяла", и остальная музыка – буквально плейлист нашей коллективной бессознательной ностальгии: песня "На заре" группы "Альянс", перепетая Бастой (Василий Вакуленко), "Я хочу быть с тобой" Nautilus Pompilius, "Зоопарк" "Гражданской обороны", бесспорно символическая "Седая ночь" "Ласкового мая", без которой кино о 90-х в целом трудно себе представить, и многое другое.Но "Пыяла", загадочная техно-композиция на татарском языке (где одно только название переводится тремя разными вариантами – "стекло", "осколок" или "пиала") занимает в сериале особое место: под нее, словно под музыку Людвига ван Бетховена в "Заводном апельсине" Стенли Кубрика, в "Слове пацана" происходят все кульминационные моменты, все драматические сломы сюжета, все самые жестокие и болезненные эпизоды.Финальный эпизод сериала должен был выйти в онлайн-кинотеатрах 21 декабря, но создатели внезапно объявили: в связи с беспрецедентной популярностью сериала, последнюю серию переснимут и сделают "драматичнее". Будем честны: многие, кому сериал понравился, уже посмотрели первый вариант финала – в интернете.Финал, в независимости от художественных своих качеств, доказал: ничего романтичного в этой истории нет. Линия каждого героя закончится именно так, как она могла бы закончиться в жизни. Неожиданный (возможно, не для всех) сюжетный твист финала, пожалуй, заключается, в роли комсомола и его активиста (актер – Александр Самойленко мл.), который, несмотря на то, что все государственные и партийные организации в течение всего сезона выглядели достаточно беспомощными, внезапно оказался одним из немногих героев, способным хотя бы кого-то спасти.

https://ukraina.ru/20231218/1052182128.html

https://ukraina.ru/20231208/1051854202.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, "слово пацана" (сериал), кино, сериал, культура, татарстан