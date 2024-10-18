"Потому что не хватило людей": Алехин рассказал, почему ВСУ смогли обойти опорники в Курской области - 18.10.2024 Украина.ру
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"Потому что не хватило людей": Алехин рассказал, почему ВСУ смогли обойти опорники в Курской области
"Потому что не хватило людей": Алехин рассказал, почему ВСУ смогли обойти опорники в Курской области - 18.10.2024 Украина.ру
"Потому что не хватило людей": Алехин рассказал, почему ВСУ смогли обойти опорники в Курской области
Под Курском были дыры в обороне не потому, что не было опорников, а потому, что не хватило людей, чтобы закрыть эти 200 километров. Бойцы стояли в километре друг от друга. А самими укрепрайонами граница была закрыта полностью. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2024-10-18T03:00
2024-10-18T03:00
новости
россия
курская область
курск
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ВС РФ неплохо прорвались от Коренево потому, что оно близко к границе и там не было укреплений. Там бойцы закрыли противника в котел. Но теперь им придется долбить свои же опорные пункты. При этом обойти эти опорники нельзя, они очень длинные, рассказал эксперт.По словам волонтера, бойцы там стояли в километре друг от друга. А самими укрепрайонами граница была закрыта полностью. Поэтому во время "курской авантюры" ВСУ сумели их обойти, указал волонтер."Сейчас мы тоже будем пытаться их обходить. Но для этого надо отслеживать конкретную ситуацию от опорника к опорнику", — добавил он.В частности, когда ВСУ подошли к Веселому, у них сначала получилось занять окраины поселка на пару дней. После чего ВС РФ отбросили их к Новому Пути. Сейчас этого поселка уже не существует, но сам опорник живет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.руО том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи — в интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, курская область, курск, апти алаудинов, детали, вс рф, сво, спецоперация, оборона, всу, наступление
Новости, Россия, Курская область, Курск, Апти Алаудинов, детали, ВС РФ, СВО, Спецоперация, оборона, ВСУ, наступление

"Потому что не хватило людей": Алехин рассказал, почему ВСУ смогли обойти опорники в Курской области

03:00 18.10.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Под Курском были дыры в обороне не потому, что не было опорников, а потому, что не хватило людей, чтобы закрыть эти 200 километров. Бойцы стояли в километре друг от друга. А самими укрепрайонами граница была закрыта полностью. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
ВС РФ неплохо прорвались от Коренево потому, что оно близко к границе и там не было укреплений. Там бойцы закрыли противника в котел. Но теперь им придется долбить свои же опорные пункты. При этом обойти эти опорники нельзя, они очень длинные, рассказал эксперт.

"Еще [Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ] Апти Алаудинов говорил, что у нас под Курском были дыры в обороне не потому, что опорников не было, а потому что у нас не хватило людей, чтобы закрыть эти 200 километров границы", — подчеркнул Алёхин.

По словам волонтера, бойцы там стояли в километре друг от друга. А самими укрепрайонами граница была закрыта полностью. Поэтому во время "курской авантюры" ВСУ сумели их обойти, указал волонтер.
"Сейчас мы тоже будем пытаться их обходить. Но для этого надо отслеживать конкретную ситуацию от опорника к опорнику", — добавил он.
В частности, когда ВСУ подошли к Веселому, у них сначала получилось занять окраины поселка на пару дней. После чего ВС РФ отбросили их к Новому Пути. Сейчас этого поселка уже не существует, но сам опорник живет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
О том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи — в интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
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