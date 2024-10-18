"Потому что не хватило людей": Алехин рассказал, почему ВСУ смогли обойти опорники в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Под Курском были дыры в обороне не потому, что не было опорников, а потому, что не хватило людей, чтобы закрыть эти 200 километров. Бойцы стояли в километре друг от друга. А самими укрепрайонами граница была закрыта полностью. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
ВС РФ неплохо прорвались от Коренево потому, что оно близко к границе и там не было укреплений. Там бойцы закрыли противника в котел. Но теперь им придется долбить свои же опорные пункты. При этом обойти эти опорники нельзя, они очень длинные, рассказал эксперт.
"Еще [Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ] Апти Алаудинов говорил, что у нас под Курском были дыры в обороне не потому, что опорников не было, а потому что у нас не хватило людей, чтобы закрыть эти 200 километров границы", — подчеркнул Алёхин.
По словам волонтера, бойцы там стояли в километре друг от друга. А самими укрепрайонами граница была закрыта полностью. Поэтому во время "курской авантюры" ВСУ сумели их обойти, указал волонтер.
"Сейчас мы тоже будем пытаться их обходить. Но для этого надо отслеживать конкретную ситуацию от опорника к опорнику", — добавил он.
В частности, когда ВСУ подошли к Веселому, у них сначала получилось занять окраины поселка на пару дней. После чего ВС РФ отбросили их к Новому Пути. Сейчас этого поселка уже не существует, но сам опорник живет, заключил собеседник издания.
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