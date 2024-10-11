Зеленский столкнется с народным гневом из-за повышения налогов - New York Times - 11.10.2024 Украина.ру
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Зеленский столкнется с народным гневом из-за повышения налогов - New York Times
Зеленский столкнется с народным гневом из-за повышения налогов - New York Times - 11.10.2024 Украина.ру
Зеленский столкнется с народным гневом из-за повышения налогов - New York Times
Владимира Зеленского ждет гнев беднеющего населения Украины из-за законопроекта об увеличении налогов. Таким мнением поделилась газета New York Times
2024-10-11T07:31
2024-10-11T07:40
новости
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владимир зеленский
ярослав железняк
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"Когда Зеленский вернется домой, он может столкнуться с гневом своего народа из-за увеличения налогов – непопулярного шага в любой стране, но особенно в той, чья экономика разорена войной", - говорится в материале.По данным газеты, жители Украины беспокоятся, что поступившие от новых налогов средства будут разворованы коррупционерами. Опрошенные жители Киева сообщили изданию, что их финансовое благосостояние ухудшается уже длительное время, но новые налоги ударят по ним еще сильнее.Накануне депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5 процента до 5 процентов, а также повышение налога на прибыль банков до 50 процентов. Также предлагается освобождение кешбэка от налогообложения, переход на помесячную отчетность по НДФЛ, увеличение ренты на добычу щебня.Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной Рады ранее указывало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции.Подробнее о законе - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, владимир зеленский, ярослав железняк, верховная рада
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, Верховная Рада

Зеленский столкнется с народным гневом из-за повышения налогов - New York Times

07:31 11.10.2024 (обновлено: 07:40 11.10.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимира Зеленского ждет гнев беднеющего населения Украины из-за законопроекта об увеличении налогов. Таким мнением поделилась газета New York Times
"Когда Зеленский вернется домой, он может столкнуться с гневом своего народа из-за увеличения налогов – непопулярного шага в любой стране, но особенно в той, чья экономика разорена войной", - говорится в материале.
По данным газеты, жители Украины беспокоятся, что поступившие от новых налогов средства будут разворованы коррупционерами.
Опрошенные жители Киева сообщили изданию, что их финансовое благосостояние ухудшается уже длительное время, но новые налоги ударят по ним еще сильнее.
Накануне депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5 процента до 5 процентов, а также повышение налога на прибыль банков до 50 процентов. Также предлагается освобождение кешбэка от налогообложения, переход на помесячную отчетность по НДФЛ, увеличение ренты на добычу щебня.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной Рады ранее указывало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции.
Подробнее о законе - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЯрослав ЖелезнякВерховная Рада
 
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