Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов - 10.10.2024 Украина.ру
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Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов
Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов - 10.10.2024 Украина.ру
Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов
Верховная Рада Украины приняла законопроект о повышении налогов. Об этом в своих аккаунтах сообщают члены ВРУ
2024-10-10T12:03
2024-10-10T12:03
новости
украина
максим бужанский
верховная рада
вооруженные силы украины
налоги
социальная политика
сво
минобороны украины
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Подготовка законопроекта предусматривала существенное повышение налогов для граждан и юрлиц. Правительство оправдывало такую меру существенным увеличением военных расходов.Однако до голосования в законопроект были внесены существенные изменения. По итогам голосования он принят за основу.Среди нововведений – повышение "военного сбора" для граждан с 1,5% до 5%. Для военнослужащих сделано исключение."Банки заплатят 50% налога за 24-й год. Айтишники платят налог вместе с учителями и врачами", - констатировал нардеп Макс Бужанский.Также 10 октября ВРУ приняла "в целом" законопроект, разрешающий иностранцам проходить военную службу в ВСУ. Особенность нововведений – разрешение на службу в офицерских званиях и должностях. Принятия законопроекта добивались находящиеся в розыске наёмники из Белоруссии и других стран.Тем временем Безуглая призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, максим бужанский, верховная рада, вооруженные силы украины, налоги, социальная политика, сво, минобороны украины
Новости, Украина, Максим Бужанский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, налоги, социальная политика, СВО, Минобороны Украины

Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов

12:03 10.10.2024
 
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
Читать в
Верховная Рада Украины приняла законопроект о повышении налогов. Об этом в своих аккаунтах сообщают члены ВРУ
Подготовка законопроекта предусматривала существенное повышение налогов для граждан и юрлиц. Правительство оправдывало такую меру существенным увеличением военных расходов.
Однако до голосования в законопроект были внесены существенные изменения. По итогам голосования он принят за основу.
Среди нововведений – повышение "военного сбора" для граждан с 1,5% до 5%. Для военнослужащих сделано исключение.
"Банки заплатят 50% налога за 24-й год. Айтишники платят налог вместе с учителями и врачами", - констатировал нардеп Макс Бужанский.
Также 10 октября ВРУ приняла "в целом" законопроект, разрешающий иностранцам проходить военную службу в ВСУ. Особенность нововведений – разрешение на службу в офицерских званиях и должностях. Принятия законопроекта добивались находящиеся в розыске наёмники из Белоруссии и других стран.
Тем временем Безуглая призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных
 
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