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Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов

Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов - 10.10.2024 Украина.ру

Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов

Верховная Рада Украины приняла законопроект о повышении налогов. Об этом в своих аккаунтах сообщают члены ВРУ

2024-10-10T12:03

2024-10-10T12:03

2024-10-10T12:03

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Подготовка законопроекта предусматривала существенное повышение налогов для граждан и юрлиц. Правительство оправдывало такую меру существенным увеличением военных расходов.Однако до голосования в законопроект были внесены существенные изменения. По итогам голосования он принят за основу.Среди нововведений – повышение "военного сбора" для граждан с 1,5% до 5%. Для военнослужащих сделано исключение."Банки заплатят 50% налога за 24-й год. Айтишники платят налог вместе с учителями и врачами", - констатировал нардеп Макс Бужанский.Также 10 октября ВРУ приняла "в целом" законопроект, разрешающий иностранцам проходить военную службу в ВСУ. Особенность нововведений – разрешение на службу в офицерских званиях и должностях. Принятия законопроекта добивались находящиеся в розыске наёмники из Белоруссии и других стран.Тем временем Безуглая призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных

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новости, украина, максим бужанский, верховная рада, вооруженные силы украины, налоги, социальная политика, сво, минобороны украины