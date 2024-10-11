Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр - 11.10.2024 Украина.ру
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Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр
Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр - 11.10.2024 Украина.ру
Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр
ВСУ не растратили свои стратегические резервы и стоит надеяться, что у российской армии они тоже есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
2024-10-11T04:15
2024-10-11T04:15
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резервы
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По его оценкам, есть надежда на то, что украинская армия окончательно растратит свои силы в новом наступлении."Наступающие войска всегда уязвимы и могут понести большие потери, - констатировал он. - Провалившийся контрнаступ 2023 года серьезно ослабил противника и сделал возможным наше продвижение в Донбассе. Еще одной попытки наступления Украина может не вынести".Однако такой сценарий возможен лишь в том случае, если у российской армии будут резервы, чтобы отразить его, а потом на плечах отступающего врага перейти в собственное контрнаступление."Я надеюсь, что у нас тоже есть стратегический резерв на крайний случай, который мы даже не использовали в Курской области именно потому, что есть более серьезная угроза на других направлениях", - сказал волонтёр.Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел
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новости, донбасс, украина, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, резервы, минобороны рф, минобороны украины, армия, сво, наступление, россия
Новости, Донбасс, Украина, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, резервы, Минобороны РФ, Минобороны Украины, Армия, СВО, наступление, Россия

Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр

04:15 11.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВСУ не растратили свои стратегические резервы и стоит надеяться, что у российской армии они тоже есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
По его оценкам, есть надежда на то, что украинская армия окончательно растратит свои силы в новом наступлении.
"Наступающие войска всегда уязвимы и могут понести большие потери, - констатировал он. - Провалившийся контрнаступ 2023 года серьезно ослабил противника и сделал возможным наше продвижение в Донбассе. Еще одной попытки наступления Украина может не вынести".
Однако такой сценарий возможен лишь в том случае, если у российской армии будут резервы, чтобы отразить его, а потом на плечах отступающего врага перейти в собственное контрнаступление.
"Я надеюсь, что у нас тоже есть стратегический резерв на крайний случай, который мы даже не использовали в Курской области именно потому, что есть более серьезная угроза на других направлениях", - сказал волонтёр.
Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел
 
НовостиДонбассУкраинаКурская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУрезервыМинобороны РФМинобороны УкраиныАрмияСВОнаступлениеРоссия
 
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05:30Садулаев: Минобороны поставляет довольно много различных БПЛА, но усилители сигнала тоже нужны
05:01Станислав Крапивник: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон
05:00Волонтёр: Украина держит стратегический резерв и не распыляет его
04:45Цели СВО пока сформулированы достаточно размыто – Садулаев
04:15Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр
04:10Эксперт: По завершению СВО, мы все равно столкнемся с новой многомиллионной армией русофобов
04:00Садулаев: Надо принимать меры, если командир не может использовать бойцов по их специальности
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