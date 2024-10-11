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Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр

Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр - 11.10.2024 Украина.ру

Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр

ВСУ не растратили свои стратегические резервы и стоит надеяться, что у российской армии они тоже есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев

2024-10-11T04:15

2024-10-11T04:15

2024-10-11T04:15

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

всу

резервы

минобороны рф

минобороны украины

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По его оценкам, есть надежда на то, что украинская армия окончательно растратит свои силы в новом наступлении."Наступающие войска всегда уязвимы и могут понести большие потери, - констатировал он. - Провалившийся контрнаступ 2023 года серьезно ослабил противника и сделал возможным наше продвижение в Донбассе. Еще одной попытки наступления Украина может не вынести".Однако такой сценарий возможен лишь в том случае, если у российской армии будут резервы, чтобы отразить его, а потом на плечах отступающего врага перейти в собственное контрнаступление."Я надеюсь, что у нас тоже есть стратегический резерв на крайний случай, который мы даже не использовали в Курской области именно потому, что есть более серьезная угроза на других направлениях", - сказал волонтёр.Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел

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