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Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр
Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр - 11.10.2024 Украина.ру
Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр
ВСУ не растратили свои стратегические резервы и стоит надеяться, что у российской армии они тоже есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев
2024-10-11T04:15
2024-10-11T04:15
2024-10-11T04:15
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всу
резервы
минобороны рф
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По его оценкам, есть надежда на то, что украинская армия окончательно растратит свои силы в новом наступлении."Наступающие войска всегда уязвимы и могут понести большие потери, - констатировал он. - Провалившийся контрнаступ 2023 года серьезно ослабил противника и сделал возможным наше продвижение в Донбассе. Еще одной попытки наступления Украина может не вынести".Однако такой сценарий возможен лишь в том случае, если у российской армии будут резервы, чтобы отразить его, а потом на плечах отступающего врага перейти в собственное контрнаступление."Я надеюсь, что у нас тоже есть стратегический резерв на крайний случай, который мы даже не использовали в Курской области именно потому, что есть более серьезная угроза на других направлениях", - сказал волонтёр.Полный текст интервью Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел
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Новости, Донбасс, Украина, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, резервы, Минобороны РФ, Минобороны Украины, Армия, СВО, наступление, Россия
Наступающие войска всегда уязвимы – военный волонтёр
ВСУ не растратили свои стратегические резервы и стоит надеяться, что у российской армии они тоже есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, юрист и военный волонтёр Герман Садулаев