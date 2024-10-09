https://ukraina.ru/20241009/1057989078.html

Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел

Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел - 09.10.2024 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел

Атака на Курскую область не усилила переговорные позиции киевского режима, а обнулила их. Но рано или поздно всё равно придётся договариваться. Мир с Россией, даже на самых невыгодных с точки зрения США условиях — благо для Украины.

2024-10-09T19:30

2024-10-09T19:30

2024-10-09T19:30

интервью

украина

россия

сша

владимир зеленский

джо байден

рамштайн

переговоры

фашизм

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Встречу представителей 50 стран по помощи Украине, которая должна была пройти 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, решили перенести из-за приближающегося к США урагана "Милтон", сообщило издание Der Spiegel 9 октября.— Дмитрий Анатольевич, Зеленский в течение нескольких недель подчеркивал важность встречи в Рамштайне для Украины. The Washington Post отмечала, что на саммите у него был бы еще один шанс представить Байдену свой "план победы". Почему "Рамштайн" в итоге отменили? — Зеленский анонсировал "особенный Рамштайн" — первую встречу на уровне лидеров стран. Правда, американский президент выпал из компании, а без "босса" эта тусовка никому не интересна.Но это не стратегический поворот, это заминка. "План победы", с которым носится Зеленский – это всего лишь очередной запрос на увеличение поставок вооружений и снятие ограничений на использование ракет большой дальности. И он продолжит это клянчить.Не думаю, что киевский режим сумеет переломить сложившийся тренд поддержания войны на тлеющем уровне. Но и резкого отказа он не получит.— В прессе снова появился видный представитель западной "партии мира", экс-офицер разведки США в Европе Кристофер Чиввис, который в 2023 году прославился публичным спором с ястребом Беном Ходжесом. Последний требовал обеспечить Украину деньгами и вооружениями, чтобы ВСУ добрались до Крыма. Чиввис же писал, что военные цели Украины выглядят нереалистичными, в том числе, потому, что Китай не позволил удушить Россию санкциями, и у нее будут и деньги, и армия. При этом Чиввис предупредил, что поддержка Киева не остановит Россию, а лишь истощит европейские ресурсы и усугубит кризис беженцев. С чем это связано? — Публичная западная аналитика или, как там любят говорить, "экспертиза" заслуживает внимания только как форма пиара. Выступление Чиввиса в "Гардиан" содержит по девять упоминаний Украины и Израиля, два упоминания России и одиннадцать упоминаний Байдена. Эта статья не про международные конфликты — это внутренняя американская история про выборы. Собственно, её можно свести к одному тезису: Байден не может контролировать своих партнёров, Зеленский и Нетаньяху водят его за нос и используют Америку в своих целях, а Харрис пойдёт у них на поводу ещё дальше. Хотя кандидат от республиканцев в статье и не упомянут, но вывод, к которому подталкивают читателя ясен — голосуйте за Трампа.— Чиввис объясняет, что лучшее время для заморозки конфликта Запад упустил, но еще не поздно сохранить контроль над частью Украины. А у кого сегодня переговорные позиции лучше: у России или у Украины с Западом?— У кого были лучше переговорные позиции перед Бородино? Перед Полтавской битвой? Когда в марте 1945-го советские войска стояли в 60 километрах от Берлина, а 6-я танковая армия СС сокрушила две линии нашей обороны у Балатона и рвалась к Дунаю, у кого были лучше переговорные позиции? Привожу эти исторические примеры, чтобы сделать наглядным невозможность переговоров в некоторых ситуациях, каковыми бы ни были переговорные позиции.Западная пресса стократ транслировала понимание ситуации тамошними политиками. Дескать, Кремль можно подтолкнуть к переговорам о сделке, которая могла бы удовлетворить Киев и Запад, только если он почувствует, что цена продолжения боевых действий слишком высока. Но ведь всё обстоит строго наоборот: чем больше силовое давление на Россию, чем больше угроза государству и народу, тем жёстче будет ответ. Например, атака на Курскую область не усилила переговорные позиции киевского режима, а обнулила их. При этом Запад демонстрирует не только непонимание логики России, но и абсолютную глухоту. И президент, и наши дипломаты многократно и вполне прямолинейно, без экивоков, озвучивали требования России: мы ничего не хотим, кроме собственной безопасности. Перманентное затягивание вооружённой натовской удавки, начавшееся сразу после распада Советского Союза, дошло до наших границ. Это нас не устраивает. Никаких "антироссий", заряженных ненавистью и оружием, рядом быть не должно.Но, играя в клиническую глухоту, Запад выслушивает внятные требования и громко ужасается: "Путин хочет захватить весь мир!"Боюсь, в такой ситуации обсуждать переговорные позиции несколько преждевременно.— То есть, переговоры в принципе невозможны?— Переговоры не только возможны, но и неизбежны. Альтернатива им — пресловутый "ядерный пепел", покрывающий всю планету. Рано или поздно всё равно придётся договариваться. Но для этого должна увенчаться победой дипломатическая операция. Придётся совершить героический прорыв через минные поля западных шаблонов под ураганным огнём лжи и нанести удар по шкурным интересам политиканов, наплевавших на интересы своих народов.— И в этом случае Украина может согласиться на какие-то утраты, потери?— Парадокс в том, что для Украины как государства и украинского народа выгоден мир с Россией, а утраты и потери несёт как война, так и следование в фарватере западных интересов. Американскому истеблишменту, исторически нацеленному на грабёж и разрушение, это действительно сложно понять. Мир с Россией, даже на самых невыгодных с точки зрения американцев условиях — это благо для Украины. Единственная "невосполнимая утрата", которая ждёт украинцев в этом случае — отказ от взращенной там русофобии.Это Запад жаждет расчленения России, её стратегического поражения. Это украинские фашисты требуют уничтожения русского народа. Это польские и украинские элиты мечтают о репарациях. Это транснациональные корпорации хотят наложить лапу на наши ресурсы. Россия же не имеет таких целей.Россия не собирается грабить Украину и ущемлять в правах её граждан. Отбросьте ненависть к России, и вы поймёте, что ни территории, ни границы вообще не имеют значения: можно вместе жить, трудиться, созидать. Рано или поздно всё должно закончиться именно этим.— Какие цели преследует Киев и его силовая верхушка, когда совершает показательные казни своих же? И вообще, как с такими людьми можно говорить о каком-то мире?— Опасное заблуждение считать целую страну или целый народ монолитом, субъектом с единым сознанием. Даже понятие "украинская власть" распадается на добрый десяток субъектов с несовпадающими интересами. Постоянная политическая грызня и внезапные отставки на высшем уроне в сопредельном государстве — тому прекрасная иллюстрация.Думаю, Зеленский, как и его ближний круг, вовсе не хотел бы, чтобы преступления украинских военных стали достоянием гласности на международном уровне. Помните, как ГУР Украины признало, что причастно к организации нападения террористов на группу российских бойцов в Мали? И как тут же все рупоры Украины принялись доказывать, что никакого признания не было? Подобные проколы срывают с Зеленского маску несчастной жертвы и обнажают клыки людоеда.Что же до цели, то здесь стоит вопрос не "зачем", а "почему". Садизм украинских вооружённых бандитов диктуется не разумным выбором пути решения поставленной задачи, а кровожадным озверением.Уверен, что наёмники сами в шоке от поведения украинских "братьев по оружию". Я не говорю про идейных отморозков и прирождённых садистов — такие тоже едут на Украину для реализации своих чёрных наклонностей. Но наёмник, который обычно получает деньги за решение боевых задач, не станет тратить время и силы на борьбу с теми, кто не мешает выполнять его работу. И двуногие звери рядом, в одном строю, его вряд ли порадуют.А жестокость этих зверей — прямое следствие взращивания идеологии бандеровщины. Вспомните, что предлагал и делал Бандера. У него же не было ни одной позитивной идеи, только уничтожение всех и вся, только ненависть обиженного сопляка, готового мстить всеми миру за свою неполноценность.Из-за того, что оккупанты во время Великой Отечественной проявляли крайнюю жестокость, в обывательском сознании фашист стал синонимом садиста. Но конченный маньяк может не разделять идеологию фашизма, а идеолог фашизма в жизни может быть сентиментальным мямлей.Фашизм — это террористическая диктатура реакционных сил монополистического капитала, осуществляемая с целью сохранения своего положения. Это крайняя форма олигархата, если хотите. На Украине давно и чётко наблюдаются все признаки фашизма — власть кучки олигархов, борьба с левыми партиями, ликвидация свобод — от свободы слова и языка до личной свободы, контроль над всеми проявлениями общественной и личной жизни граждан, использование тёмной и агрессивной толпы, ведущейся на националистическую демагогию.Но те изуверы, которые совершают преступления, в системе фашизма могут претендовать только на роль тех самых тёмных и агрессивных живодёров, чья "идеология" ограничивается рефлексами подхватившей бешенство собаки.Более подробно о том, какие варианты есть у Запада и России для решения украинского кризиса в материале Что будет в финале? Три варианта развития специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

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Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, рамштайн, переговоры, фашизм