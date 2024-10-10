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Борис Джонсон поверил Трампу насчет предотвращения украинского конфликта
Борис Джонсон поверил Трампу насчет предотвращения украинского конфликта - 10.10.2024 Украина.ру
Борис Джонсон поверил Трампу насчет предотвращения украинского конфликта
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, сорвавший договоренности России и Украины в 2022 году, в интервью Times Radio заявил, что доверяет словам кандидата в президенты США Дональда Трампа о предотвращении украинского конфликта
2024-10-10T07:53
2024-10-10T07:53
2024-10-10T07:53
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"Я верю, когда Дональд Трамп говорит, что если бы он был президентом в 2022 году, не было бы российского вторжения на Украину. Я считаю, что это достоверное утверждение", - сказал Джонсон.Критикуя своего преемника в Белом доме Джо Байдена, Трамп не раз говорил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине.Осенью 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров Киева с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.Подробнее о разжигании конфликта Джонсоном - в материале Василия Стоякина Как Зеленский с Джонсоном хотят опять всех обмануть на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Киев, Владимир Зеленский
Борис Джонсон поверил Трампу насчет предотвращения украинского конфликта
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, сорвавший договоренности России и Украины в 2022 году, в интервью Times Radio заявил, что доверяет словам кандидата в президенты США Дональда Трампа о предотвращении украинского конфликта