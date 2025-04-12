https://ukraina.ru/20250412/peremiriya-ne-budet-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-12-aprelya-1062486760.html

Перемирия не будет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 апреля

Перемирия не будет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 апреля - 12.04.2025 Украина.ру

Перемирия не будет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 апреля

Верховная Рада Украины продлит военное положение в стране. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-12T13:01

2025-04-12T13:01

2025-04-12T13:02

эксклюзив

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украина

россия

херсонская область

ярослав железняк

руслан стефанчук

вячеслав гладков

верховная рада

вооруженные силы украины

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Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада продлит режим военного положения в стране."Идёт не то, чтобы дискуссия, а гадание, будет ли продлено на этот раз военное положение и всеобщая мобилизация. Да, они будут продлены и это произойдет достаточно скоро: 15-18 апреля", — заявил Железняк в опубликованном в YouTube ролике.В своём телеграм-канале он уточнил ряд деталей."Давайте пару уточнений: продолжение [режима военного положения] происходит не от даты голосования в Раде за военное положение/всеобщую мобилизацию, и даже с даты подписания потом закона об указе президентом. Оно происходит по факту, с предыдущей даты окончания военного положения. Т.е. в этот раз 9 мая. Таким образом+90 дней это будет до 6 августа 2025 года", — указал Железняк.Он также заявил, что невозможно 6 августа окончить военное положение, а уже 24 августа сразу провести выборы."Потому, что сами "выборы" — это не только день голосования. А избирательный процесс, который для президентских [выборов] будет 90 дней, а для ВРУ 60 дней. Поэтому не ищите здесь "хитрого" плана", — призвал Железняк.Ранее о том, что военное положение будет продлено намекал спикер Рады Руслан Стефанчук."Мне кажется, что украинский парламент поддержит в очередной раз и продолжение военного положения, и продолжение мобилизации", — отмечал Стефанчук в комментарии украинскому "5 каналу".Российский политолог Юрий Баранчик отметил, что, несмотря на заявления Железняка и Стефанчука, ещё остаётся надежда на то, что продления режима военного положения не будет."Очередное продление мобилизации и военного положения на 90 дней - до 6 августа - закрывает возможность провести выборы осенью, так как на их подготовку необходимо три месяца. Однако ещё есть шанс, что вмешаются США (после смены нынешнего посла усилят давление), и в украинском парламенте не найдется достаточного количества голосов для такого решения", — указал Баранчик.Ранее ряд экспертов и политиков указывал: перемирие могут заключить к Пасхе, которую в этом ходу все христиане отмечают в один день — 20 апреля. В частности, установить 20 апреля определить как дату всеобъемлющего перемирия предлагал президенту США Дональду Трампу президент Финляндии Александр Стубб.Обстрелы и налётыУтром 12 апреля Минобороны России рассказало об отражённых ударах украинских беспилотников."За период с 20:00 по московскому времени 11 апреля до 06:30 по московскому времени 12 апреля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 18 БПЛА – над территорией Курской области, 13 БПЛА – над территорией Ростовской области, 2 БПЛА – над территорией Орловской области, 2 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 9 ударов.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 27 различных боеприпасов.Сведения о ранении гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по территории Никитовского района Горловки в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм, по территории Ясиноватского муниципального округа — БПЛА-камикадзе. Также в ДНР объявлялась ракетная и авиационная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Князе-Григоровка — 4; Каховка — 7; Таврийск — 3; Коханы — 5; Любимовка — 3; Старая Збурьевка — 2; Каиры — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Новая Каховка, Кардашинка и Днепряны.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Также, как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, за минувшие сутки ВСУ совершили 8 атак дронами по территории округа."За прошедшие сутки зафиксировано 8 атак БПЛА по участкам местности: н.п. Каиры 5 [атак], н.п. Горностаевка 3 [атаки]. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — отмечалось в сообщении.Утром 12 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Дубовое, сёлам Ближнее, Никольское, Репное, Ровенек и Ясные Зори совершены атаки 6 беспилотников, из которых 3 сбиты системой ПВО. В селе Никольское повреждён легковой автомобиль, в селе Ровенек — частный дом", — написал Гладков.В Борисовском районе по сёлам Байцуры, Берёзовка и Грузское с беспилотников сброшены 8 взрывных устройств. В селе Байцуры уничтожен огнём легковой автомобиль, а также повреждена линия электропередачи, в селе Грузское разрушено складское помещение и повреждён находящийся внутри легковой автомобиль, в селе Берёзовка повреждена надворная постройка."В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Долгое, Карабаново, Кукуевка и Сухарево выпущено 6 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 6 беспилотников, 2 из которых подавлены. Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Кукуевка повреждена надворная постройка, в селе Долгое — 2 частных дома", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе хутора Гаевка и Шаховка подверглись атакам 2 беспилотников. В хуторе Шаховка уничтожены огнём надворная постройка и автомобиль.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Гора-Подол, Мокрая Орловка, Пороз, Рождественка и Сподарюшино выпущено 28 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 11 беспилотниками."В селе Мокрая Орловка в результате обстрела ранен мирный житель. Мужчине, получившему минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, оказали помощь в Грайворонской ЦРБ. Для дальнейшего лечения его перевели в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. В селе повреждён объект торговли", — сообщил губернатор.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Степное выпущен один боеприпас и зафиксированы атаки 3 беспилотников, которые были сбиты. В посёлке Степное повреждены частный дом и линия электропередачи.Посёлок Ракитное атакован 2 беспилотниками. Вчера вечером мужчина, пострадавший днём от удара беспилотника, самостоятельно обратился за медицинской помощью. Его госпитализировали в областную клиническую больницу с баротравмой. По оценке медиков, состояние удовлетворительное. Повреждены 2 легковых автомобиля.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Графовка, Мешковое, Муром и Ржевка подверглись обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 11 беспилотников, 8 из которых были сбиты и подавлены."В районе села Мешковое от удара дрона по грузовому автомобилю погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Транспортное средство уничтожено огнём", — писал Гладков.В селе Графовка повреждены 2 автомобиля, в селе Муром — частный дом и линия электропередачи. В сёлах Муром и Зиборовка частично отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими военнослужащими.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв".

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эксклюзив, хроники, украина, россия, херсонская область, ярослав железняк, руслан стефанчук, вячеслав гладков, верховная рада, вооруженные силы украины, рада