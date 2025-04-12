Наш великий Гагарин и чужие космические вечеринки - 12.04.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250412/1054487548.html
Наш великий Гагарин и чужие космические вечеринки
Наш великий Гагарин и чужие космические вечеринки - 12.04.2025 Украина.ру
Наш великий Гагарин и чужие космические вечеринки
В России и во всем мире 12 апреля отмечают День космонавтики в честь полета Юрия Гагарина на космическом корабле "Восток" в 1961 году
2025-04-12T08:02
2025-04-12T08:02
эксклюзив
россия
сша
юрий гагарин
космос
история
история
владимир высоцкий
роскосмос
наса
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"Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты" – Юрий Гагарин.В 2001 году, в 50-летний юбилей полета Гагарина международная неправительственная организация "Консультативный совет космического поколения" придумала новый необычный способ отмечать этот день: общественные деятели из США Триш Гарнер, Лоретта Гидальго и Джордж Т. Уайтсайдс предложили вечеринку "Юрьева ночь" (Yuri's Night), которая проходила в разных странах мира до 2022 года.Стокгольм и Лос-Анджелес, Тель-Авив и Токио, Оттава и Лиссабон, Международная космическая станция и даже Антарктика становились площадками для Yuri's Night в разные годы.В 2007 году праздник прошёл и в NASA Ames Research Center в Сан-Франциско. В ангаре для космических кораблей проходили художественные инсталляции и демонстрации новейших технологий.Участники интернациональных вечеринок отмечали и другое историческое событие космической одиссеи, произошедшее спустя 20 лет после полета в космос первого человека – 12 апреля 1981 года стартовал первый пилотируемый полет по американской программе Space Shuttle.Никакого унифицированного формата у "Юрьевой ночи" не было: в этот день в 60-ти странах мира устраивали концерты, тематические вечеринки в барах, танцевальные флешмобы, научные лекции и семинары, выставки, инсталляции и перформансы, показы фильмов о космических приключениях.Но появились, конечно же, и традиции: планетарии проводили ежегодные интерактивные акции, участники вечеринки в США запускали в небо разноцветные шары с именами великих космонавтов и изображениями планет.В 2024 году Space Foundation объявил местом проведения основной вечеринки курорт Чейен Маунтин Резорт в Колорадо-Спрингс."Вдохновить, объединить, прославить" – так определили организаторы праздника его главные задачи, подчеркивая необходимость привлечь молодежь к науке и космосу, увести тему из политического дискурса, изобрести мероприятие, которое будет воистину интернациональным.Увы, эти благородные убеждения разбились о 2022 год и начало военных действий на Украине: память о Юрии Гагарине была перечеркнута новым названием мероприятия: "Праздник космоса: узнайте, что будет дальше".Говоря откровенно, Гагарин, в честь которого праздник был назван и лицо которого создатели концепции поместили на его логотип, не выглядел на этих вечеринках "своим парнем" изначально. На логотипе, к слову, его самое известное фото в шлеме, напечатанное на тысячах советских открыток и марок, несколько изменено, вероятно, в целях политкорректности – с шлема космонавта стерли надпись "СССР".В России же все торжественные мероприятия, посвященные исследованию космоса и Юрию Гагарину, остаются неизменными. Но в этом году, они, быть может, станут еще более радостными: накануне, 11 апреля, с космодрома "Восточный" впервые состоялся запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион". Данная ракета – будущее отечественной космонавтики, первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после развала Советского Союза."Сегодня (11 апреля – ред.) разгонный блок "Орион", запущенный первой ракетой-носителем "Ангара-А5", доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат "Гагаринец". Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы", - сообщил Роскосмос по итогам запуска.Сам же Гагарин, называвший себя "обыкновенным русским человеком", для всех нас, на постсоветском пространстве, давно является не просто великим земляком, но и вдохновляющим поэтичным символом.Не менее поэтичен и титановый памятник Гагарину на Ленинском проспекте в Москве – завораживающе величавый, поднимавший руки в фильме "Последняя сказка Риты" Ренаты Литвиновой. Его автор – скульптор Павел Бондаренко из Днепропетровска.Владимир Высоцкий посвятил Гагарину легендарные строки "Я первый смерил жизнь обратным счетом". Песни в честь космонавта писали Александра Пахмутова, группы "Браво", "Воплі Відоплясова", "Ундервуд", "Смысловые галлюцинации", Banda Bassotti, Oi Va Voi и многие, многие другие.Но мы по-прежнему отдаем дань уважения великому космонавту и иначе: каждому отлично знакомы шутки, в которых мы все обращаемся к Гагарину, извиняясь за общие неудачи, научный регресс, печальные социальные тенденции. Он словно стал негласной нашей коллективной совестью, светлым и прекрасным образом честного и порядочного советского человека.
https://ukraina.ru/20230412/1045235030.html
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Мария Нестерова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, россия, сша, юрий гагарин, космос, история, владимир высоцкий, роскосмос, наса, культура
Эксклюзив, Россия, США, Юрий Гагарин, космос, История, История, Владимир Высоцкий, роскосмос, НАСА, культура

Наш великий Гагарин и чужие космические вечеринки

08:02 12.04.2025
 
© Александр Сергеев / Перейти в фотобанк
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В России и во всем мире 12 апреля отмечают День космонавтики в честь полета Юрия Гагарина на космическом корабле "Восток" в 1961 году
"Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты" Юрий Гагарин.
В 2001 году, в 50-летний юбилей полета Гагарина международная неправительственная организация "Консультативный совет космического поколения" придумала новый необычный способ отмечать этот день: общественные деятели из США Триш Гарнер, Лоретта Гидальго и Джордж Т. Уайтсайдс предложили вечеринку "Юрьева ночь" (Yuri's Night), которая проходила в разных странах мира до 2022 года.
Стокгольм и Лос-Анджелес, Тель-Авив и Токио, Оттава и Лиссабон, Международная космическая станция и даже Антарктика становились площадками для Yuri's Night в разные годы.
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В 2007 году праздник прошёл и в NASA Ames Research Center в Сан-Франциско. В ангаре для космических кораблей проходили художественные инсталляции и демонстрации новейших технологий.
Участники интернациональных вечеринок отмечали и другое историческое событие космической одиссеи, произошедшее спустя 20 лет после полета в космос первого человека – 12 апреля 1981 года стартовал первый пилотируемый полет по американской программе Space Shuttle.
- РИА Новости, 1920, 12.04.2023
12 апреля 2023, 09:10
"Юрий — наш!" Как русские украинцы Гагарина нашли, а украинские за него боролисьПоследние лет 8–9 каждый год 12 апреля, в День космонавтики и Международный день авиации и полета человека в космос, я с определенной тревогой жду, что еще отчебучат на Украине, чтобы либо опорочить этот праздник, либо каким-то образом обозначить украинский приоритет в нем
Никакого унифицированного формата у "Юрьевой ночи" не было: в этот день в 60-ти странах мира устраивали концерты, тематические вечеринки в барах, танцевальные флешмобы, научные лекции и семинары, выставки, инсталляции и перформансы, показы фильмов о космических приключениях.
Но появились, конечно же, и традиции: планетарии проводили ежегодные интерактивные акции, участники вечеринки в США запускали в небо разноцветные шары с именами великих космонавтов и изображениями планет.
В 2024 году Space Foundation объявил местом проведения основной вечеринки курорт Чейен Маунтин Резорт в Колорадо-Спрингс.
"Вдохновить, объединить, прославить" – так определили организаторы праздника его главные задачи, подчеркивая необходимость привлечь молодежь к науке и космосу, увести тему из политического дискурса, изобрести мероприятие, которое будет воистину интернациональным.
Увы, эти благородные убеждения разбились о 2022 год и начало военных действий на Украине: память о Юрии Гагарине была перечеркнута новым названием мероприятия: "Праздник космоса: узнайте, что будет дальше".
С космодрома Плесецк запущена ракета Ангара-1.2 со спутником Минобороны РФ
12 апреля 2024, 17:06
Время "Ангары". Россия успешно запустила новейшую ракету-носительВ четверг, 11 апреля, накануне Дня космонавтики, с космодрома "Восточный" впервые состоялся запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион". Данная ракета – будущее отечественной космонавтики, первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после развала Советского Союза
Говоря откровенно, Гагарин, в честь которого праздник был назван и лицо которого создатели концепции поместили на его логотип, не выглядел на этих вечеринках "своим парнем" изначально. На логотипе, к слову, его самое известное фото в шлеме, напечатанное на тысячах советских открыток и марок, несколько изменено, вероятно, в целях политкорректности – с шлема космонавта стерли надпись "СССР".
В России же все торжественные мероприятия, посвященные исследованию космоса и Юрию Гагарину, остаются неизменными. Но в этом году, они, быть может, станут еще более радостными: накануне, 11 апреля, с космодрома "Восточный" впервые состоялся запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион". Данная ракета – будущее отечественной космонавтики, первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после развала Советского Союза.
"Сегодня (11 апреля – ред.) разгонный блок "Орион", запущенный первой ракетой-носителем "Ангара-А5", доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат "Гагаринец". Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы", - сообщил Роскосмос по итогам запуска.
Сам же Гагарин, называвший себя "обыкновенным русским человеком", для всех нас, на постсоветском пространстве, давно является не просто великим земляком, но и вдохновляющим поэтичным символом.
Не менее поэтичен и титановый памятник Гагарину на Ленинском проспекте в Москве – завораживающе величавый, поднимавший руки в фильме "Последняя сказка Риты" Ренаты Литвиновой. Его автор – скульптор Павел Бондаренко из Днепропетровска.
Владимир Высоцкий посвятил Гагарину легендарные строки "Я первый смерил жизнь обратным счетом". Песни в честь космонавта писали Александра Пахмутова, группы "Браво", "Воплі Відоплясова", "Ундервуд", "Смысловые галлюцинации", Banda Bassotti, Oi Va Voi и многие, многие другие.
Но мы по-прежнему отдаем дань уважения великому космонавту и иначе: каждому отлично знакомы шутки, в которых мы все обращаемся к Гагарину, извиняясь за общие неудачи, научный регресс, печальные социальные тенденции. Он словно стал негласной нашей коллективной совестью, светлым и прекрасным образом честного и порядочного советского человека.
 
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08:33"Аллегро с огнём": поединок немецкого злого гения и советских морских минёров
08:02Наш великий Гагарин и чужие космические вечеринки
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