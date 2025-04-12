США отберут у Украины её козырь и отомстят за попытку обмануть Трампа. Итоги 12 апреля на Украине
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДобыча газа на Колодницком месторождении в Львовской области
Западные СМИ сообщили о том, что США хотят заполучить контроль над газотранспортной системой Украины, а эксперты рассказали об опасностях для руководства Украины
О том, что США в рамках ресурсной сделки хотят получить украинскую газотранспортную систему со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.
Как рассказал агентству осведомлённый о ситуации источник, в пятницу 11 апреля на встрече официальных лиц США и Украины, где обсуждалась ресурсная сделка, атмосфера была "очень антагонистической".
"Источник сообщил, что напряжённость на переговорах в Вашингтоне возникла из-за последнего проекта предложения администрации [президента США Дональда] Трампа, который оказался более обширным, чем первоначальная версия", — отмечалось в публикации агентства.
Представитель министерства финансов США подтвердил факт обсуждения, назвав его "техническим по своей сути".
Обсуждавшийся проект соглашения предоставит США привилегированный доступ к месторождениям полезных ископаемых Украины и потребует от Киева направить в совместный инвестиционный фонд все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями.
При этом предлагаемая сделка не предоставляет Украине гарантий безопасности со стороны США, что является главным приоритетом Владимира Зеленского.
Как сообщил источник, одним из "пасхальных яиц", обнаруженных в документе, было требование США к Международной корпорации по финансированию развития правительства США взять под контроль украинской газотранспортной системы.
Источник также сообщил, что украинское правительство наняло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве внешнего консультанта по сделке по добыче полезных ископаемых.
Политолог Леонид Крутаков обратил внимание на то, что США по сути изолируют Европу от поставок энергоносителей.
"Если взглянуть на карту нефтегазовых конфликтов в широком формате, то они создают картину энергетической блокады Европы. Точнее, американского контроля над Европой. Сирия - так называемый шиитский газопровод из Ирана, через Ирак и Сирию к Средиземному морю. Ливия - конфликт разгорелся на стадии проектирования и начала реализации проекта по строительству трубопровода в Италию по дну Средиземного моря", — отметил Крутаков.
Политолог напомнил о взрыве "Северных потоков", что сорвало экономическую конвергенцию и симбиоз России и Германии и привело к "полному изменению энерголандшафта Европы, где Германия главный распределительный хаб".
"Остаются две проблемные (нуждающиеся в дополнительной переконфигаруции) точки. Первая - Турция (сегодня русский газ, а также среднеазиатский газ и нефть) основной нефтегазовый хаб Европы. Вторая - Белоруссия с ее трубой (потому и санкционирована)", — указал Крутаков.
Он обратил внимание на публикацию телеграм-канала "Буровая", отметив, что тот "всё написал и про ГТС, и про грядущий контроль над ней со стороны США".
"Освежаем память: "газовые войны" на Украине велись именно по этой причине. Россия просила 50% (как минимум) в ГТС Украины, чтобы контролировать транспортировку и избежать "воровства" со стороны Киева, которое постоянно происходило. Украина же хотела, чтобы Россия продавала весь европейский объем газа на границе с "нэнькой", а они уже сами заключали контракты на продажу газа с немцами, австрияками и прочими чехами. Именно этот вопрос и привел в итоге к реальной войне. Лукашенко свою нефтяную трубу согласился уполовинить с Россией, потому и мир", — указывалось в записи телеграм-канала "Буровая".
"Освежаем память: "газовые войны" на Украине велись именно по этой причине. Россия просила 50% (как минимум) в ГТС Украины, чтобы контролировать транспортировку и избежать "воровства" со стороны Киева, которое постоянно происходило. Украина же хотела, чтобы Россия продавала весь европейский объем газа на границе с "нэнькой", а они уже сами заключали контракты на продажу газа с немцами, австрияками и прочими чехами. Именно этот вопрос и привел в итоге к реальной войне. Лукашенко свою нефтяную трубу согласился уполовинить с Россией, потому и мир", — указывалось в записи телеграм-канала "Буровая".
Авторы указали, что именно США виновны в нынешнем конфликте.
"Вновь понятно (понятно было и ранее), кто реальный конструктор и оператор этой войны. Кто взрывал "Северные потоки". Если сделка состоится, то Россия свой "европейский" газ будет продавать американцам на границе с Украиной. Красиво. И крови полили. И в роли миротворцев выступили", — отметили авторы канала.
По их словам, в случае заключения ресурсной сделки США заполучат "всю Украину".
"И газовый рынок Европы под контроль взяли (повторимся, окончательно решат вопрос, когда уберут Эрдогана). Играть широко надо уметь...", — подытожили авторы канала американские приобретения.
Украинские же комментаторы информации от Reuters заявили, что именно Зеленский предложил США отдать в т.ч. и ГТС.
"Зеленский по нашему инсайду от 3 января, сам предлагал Трампу украинские активы (ГТС, ПГХ, АЭС), но под "свои" условия, что США поддерживает Зеленского и войну. Трамп сразу понял, что пахнет "кидаловом", и сделал встречное предложение, где нет условий, что Америка, что-то, кому-то должна. Наоборот, вы все должны Америке", — отмечалось в публикации телеграм-канала "Легитимный" от 12 апреля.
Авторы канала подчеркнули, что Зеленский в надежде обмануть президента США сам создал проблему.
Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач обратил внимание на состав украинской делегации, отправленной в США в эту пятницу.
"Украинскую делегацию "не на бис, а на зло" возглавил Тарас Качка – замминистра экономики Украины, являющийся явным раздражителем для "новых американцев", который считается одним из главных агентов Сороса на Украине (работал заместителем директора Фонда Сороса)", — отметил Деркач.
Ещё один представитель переговорной группы – Людмила Сугак — 37-летняя замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции, ответственная за дорожную карту вступления Украины в ЕС, "которая по словам знающих людей "ни о чём во всех смыслах"".
"Следующий персонаж – Николай Колисник – рагуль из Тернополя, закончивший КНЭУ, Азербайджанскую дипакадемию и аспирантуру университета Дьюка, США (он должен объяснять американцам почему нельзя забрать украинскую транзитную газовую трубу)", — указал нардеп.
Он заявил, что это — "откровенно слабый состав, не имеющий опыта ведения международных переговоров".
"В качестве "мозгов" в эту "дрим-тим" была добавлена американско-британская юркомпания Hogan Lovells. За "мозги" правительство Украины заплатило 2,5 млн евро. Компания замешана в сотрудничестве с Фондом Виктора Пинчука, а также в исках в ЕСПЧ против России", — подчеркнул бывший народный депутат.
По словам Деркача, сделали это в Киеве сознательно.
"Состав "дрим-тим" и примкнувшей к ней Hogan Lovells подобран под каждый пункт с целью "заболтать", затянуть время, ссылаясь на сложности последующей европейской интеграции, несоответствия недействующей украинской конституции и сложностей прохождения ратификации в парламенте", — отметил Деркач.
По его словам, тактика затягивания переговоров украинским режимом также обусловлена надеждами на то, что команда Трампа увязнет в экономических и тарифных войнах, внутрипартийных и внутрикомандных конфликтах, а также тем, что Трамп будет "разочарован" жесткой позицией президента РФ Владимира Путина по вопросам перемирия и мирного соглашения.
Таким образом, администрация Зеленского тянет время, однако США им провести вряд ли удастся.
""Новые американцы" схему "кидалова" видят, поэтому в ближайшее время меняют не только посла США на Украине, но и ключевых фигур посольства, в частности, правоохранительный и разведывательный блоки", — указал Деркач.
Он предупредил, что очередная попытка украинских властей обмануть Трампа может обернуться весьма плачевными для них последствиями.
Более подробно о попытке украинского руководства обмануть Вашингтон — в статье Михаила Павлива "Украина хочет превратить "ресурсную сделку" с США в филькину грамоту".