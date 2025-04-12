https://ukraina.ru/20250412/ssha-otberut-u-ukrainy-e-kozyr-i-otomstyat-za-popytku-obmanut-trampa-itogi-12-aprelya-na-ukraine-1062487915.html

США отберут у Украины её козырь и отомстят за попытку обмануть Трампа. Итоги 12 апреля на Украине

США отберут у Украины её козырь и отомстят за попытку обмануть Трампа. Итоги 12 апреля на Украине - 12.04.2025 Украина.ру

США отберут у Украины её козырь и отомстят за попытку обмануть Трампа. Итоги 12 апреля на Украине

Западные СМИ сообщили о том, что США хотят заполучить контроль над газотранспортной системой Украины, а эксперты рассказали об опасностях для руководства Украины

2025-04-12T18:56

2025-04-12T18:56

2025-04-12T18:56

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О том, что США в рамках ресурсной сделки хотят получить украинскую газотранспортную систему со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.Как рассказал агентству осведомлённый о ситуации источник, в пятницу 11 апреля на встрече официальных лиц США и Украины, где обсуждалась ресурсная сделка, атмосфера была "очень антагонистической"."Источник сообщил, что напряжённость на переговорах в Вашингтоне возникла из-за последнего проекта предложения администрации [президента США Дональда] Трампа, который оказался более обширным, чем первоначальная версия", — отмечалось в публикации агентства.Представитель министерства финансов США подтвердил факт обсуждения, назвав его "техническим по своей сути".Обсуждавшийся проект соглашения предоставит США привилегированный доступ к месторождениям полезных ископаемых Украины и потребует от Киева направить в совместный инвестиционный фонд все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями.При этом предлагаемая сделка не предоставляет Украине гарантий безопасности со стороны США, что является главным приоритетом Владимира Зеленского.Как сообщил источник, одним из "пасхальных яиц", обнаруженных в документе, было требование США к Международной корпорации по финансированию развития правительства США взять под контроль украинской газотранспортной системы.Источник также сообщил, что украинское правительство наняло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве внешнего консультанта по сделке по добыче полезных ископаемых.Политолог Леонид Крутаков обратил внимание на то, что США по сути изолируют Европу от поставок энергоносителей."Если взглянуть на карту нефтегазовых конфликтов в широком формате, то они создают картину энергетической блокады Европы. Точнее, американского контроля над Европой. Сирия - так называемый шиитский газопровод из Ирана, через Ирак и Сирию к Средиземному морю. Ливия - конфликт разгорелся на стадии проектирования и начала реализации проекта по строительству трубопровода в Италию по дну Средиземного моря", — отметил Крутаков.Политолог напомнил о взрыве "Северных потоков", что сорвало экономическую конвергенцию и симбиоз России и Германии и привело к "полному изменению энерголандшафта Европы, где Германия главный распределительный хаб"."Остаются две проблемные (нуждающиеся в дополнительной переконфигаруции) точки. Первая - Турция (сегодня русский газ, а также среднеазиатский газ и нефть) основной нефтегазовый хаб Европы. Вторая - Белоруссия с ее трубой (потому и санкционирована)", — указал Крутаков.Он обратил внимание на публикацию телеграм-канала "Буровая", отметив, что тот "всё написал и про ГТС, и про грядущий контроль над ней со стороны США"."Освежаем память: "газовые войны" на Украине велись именно по этой причине. Россия просила 50% (как минимум) в ГТС Украины, чтобы контролировать транспортировку и избежать "воровства" со стороны Киева, которое постоянно происходило. Украина же хотела, чтобы Россия продавала весь европейский объем газа на границе с "нэнькой", а они уже сами заключали контракты на продажу газа с немцами, австрияками и прочими чехами. Именно этот вопрос и привел в итоге к реальной войне. Лукашенко свою нефтяную трубу согласился уполовинить с Россией, потому и мир", — указывалось в записи телеграм-канала "Буровая".Авторы указали, что именно США виновны в нынешнем конфликте."Вновь понятно (понятно было и ранее), кто реальный конструктор и оператор этой войны. Кто взрывал "Северные потоки". Если сделка состоится, то Россия свой "европейский" газ будет продавать американцам на границе с Украиной. Красиво. И крови полили. И в роли миротворцев выступили", — отметили авторы канала.По их словам, в случае заключения ресурсной сделки США заполучат "всю Украину"."И газовый рынок Европы под контроль взяли (повторимся, окончательно решат вопрос, когда уберут Эрдогана). Играть широко надо уметь...", — подытожили авторы канала американские приобретения.Украинские же комментаторы информации от Reuters заявили, что именно Зеленский предложил США отдать в т.ч. и ГТС."Зеленский по нашему инсайду от 3 января, сам предлагал Трампу украинские активы (ГТС, ПГХ, АЭС), но под "свои" условия, что США поддерживает Зеленского и войну. Трамп сразу понял, что пахнет "кидаловом", и сделал встречное предложение, где нет условий, что Америка, что-то, кому-то должна. Наоборот, вы все должны Америке", — отмечалось в публикации телеграм-канала "Легитимный" от 12 апреля.Авторы канала подчеркнули, что Зеленский в надежде обмануть президента США сам создал проблему.Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач обратил внимание на состав украинской делегации, отправленной в США в эту пятницу."Украинскую делегацию "не на бис, а на зло" возглавил Тарас Качка – замминистра экономики Украины, являющийся явным раздражителем для "новых американцев", который считается одним из главных агентов Сороса на Украине (работал заместителем директора Фонда Сороса)", — отметил Деркач.Ещё один представитель переговорной группы – Людмила Сугак — 37-летняя замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции, ответственная за дорожную карту вступления Украины в ЕС, "которая по словам знающих людей "ни о чём во всех смыслах""."Следующий персонаж – Николай Колисник – рагуль из Тернополя, закончивший КНЭУ, Азербайджанскую дипакадемию и аспирантуру университета Дьюка, США (он должен объяснять американцам почему нельзя забрать украинскую транзитную газовую трубу)", — указал нардеп.Он заявил, что это — "откровенно слабый состав, не имеющий опыта ведения международных переговоров"."В качестве "мозгов" в эту "дрим-тим" была добавлена американско-британская юркомпания Hogan Lovells. За "мозги" правительство Украины заплатило 2,5 млн евро. Компания замешана в сотрудничестве с Фондом Виктора Пинчука, а также в исках в ЕСПЧ против России", — подчеркнул бывший народный депутат.По словам Деркача, сделали это в Киеве сознательно."Состав "дрим-тим" и примкнувшей к ней Hogan Lovells подобран под каждый пункт с целью "заболтать", затянуть время, ссылаясь на сложности последующей европейской интеграции, несоответствия недействующей украинской конституции и сложностей прохождения ратификации в парламенте", — отметил Деркач.По его словам, тактика затягивания переговоров украинским режимом также обусловлена надеждами на то, что команда Трампа увязнет в экономических и тарифных войнах, внутрипартийных и внутрикомандных конфликтах, а также тем, что Трамп будет "разочарован" жесткой позицией президента РФ Владимира Путина по вопросам перемирия и мирного соглашения.Таким образом, администрация Зеленского тянет время, однако США им провести вряд ли удастся.""Новые американцы" схему "кидалова" видят, поэтому в ближайшее время меняют не только посла США на Украине, но и ключевых фигур посольства, в частности, правоохранительный и разведывательный блоки", — указал Деркач.Он предупредил, что очередная попытка украинских властей обмануть Трампа может обернуться весьма плачевными для них последствиями.Более подробно о попытке украинского руководства обмануть Вашингтон — в статье Михаила Павлива "Украина хочет превратить "ресурсную сделку" с США в филькину грамоту".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, дональд трамп, владимир зеленский, андрей деркач, украина, сша, европа, reuters, гтс, ес, северный поток