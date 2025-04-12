https://ukraina.ru/20250412/1045204883.html

ФДР: "новый курс" против "великой депрессии"

ФДР: "новый курс" против "великой депрессии" - 12.04.2025 Украина.ру

ФДР: "новый курс" против "великой депрессии"

Тридцать второй президент США Франклин Делано Рузвельт, умерший 80 лет назад – 12 апреля 1945 года, у нас в основном известен как член "большой тройки" – коалиции, сокрушившей ось Берлин-Рим-Токио. В США же он в большей, пожалуй, степени известен как человек, преодолевший "Великую депрессию"

2025-04-12T16:00

2025-04-12T16:00

2025-04-12T16:00

история

история

сша

экономический кризис

великая депрессия

рузвельт

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В 2016 году вышла посмертная книга историка из Славянска Михаила Шевлякова – "Великая депрессия: закономерность катастрофы". В ней рассказывается не только о причинах и следствиях творившегося в 30-е годы ХХ века, но и развенчиваются некоторые мифы, связанные с тем временем. В наши дни эта книга приобрела пугающую актуальность."Чи діждемося Вашингтона з новим і праведним законом?" — вопрошал в своем стихотворении украинский поэт Тарас Шевченко.Несмотря на то, что Шевченко — классик №1 украинской литературы, на современной Украине гораздо популярнее другой американский президент — Франклин Делано Рузвельт. Его охотно цитируют украинские политики, включая и президента Владимира Зеленского. О нем грезят и грезили украинские журналисты. Один из организаторов Майдана, Мустафа Найем, в бытность журналистом "Украинской правды" в 2008 году приводил Рузвельта в пример украинским политикам и цитировал его речь. Что там и говорить, если даже первая леди — Елена Зеленская — сравнивала себя с женой Рузвельта: "я представляла себя Элеонорой Рузвельт, например. И у меня был своего рода когнитивный диссонанс в отношении себя, да и сейчас он есть" (это было в 2019 году, сейчас она вжилась в роль людоедки).Одним из выдающихся достижений Рузвельта считают его программу по выводу США из кризиса "Новый курс". Собственно, Рузвельт в массовом сознании — это победитель Великой депрессии. Но был ли "Новый курс" в полной мере рузвельтовским и был ли он новым для американцев? Шевляков утверждает: нет.Он цитирует одного из соратников Рузвельта, экономиста Рексфорда Тагуэлла, который говорил: "тогда мы в этом не признавались, но практически весь Новый курс был экстраполяцией программ, начатых Гувером"."Но почему же Франклину Делано удалось войти в историю победителем, а его предшественник, лучший администратор, когда-либо становившийся президентом, обосновался в десятке худших обитателей Белого дома — ведь они делали одно и то же?" — задаётся в своей книге вопросом Шевляков.И даёт ответ на этот вопрос, заодно приводя оценки эффективности мер Рузвельта со стороны экономистов как той, так и нынешней эпохи. При этом Шевляков описывает и политическую борьбу в США, которая подчас была довольно кровавой. Достаточно вспомнить, что одного из противников Рузвельта — сенатора Хью Лонга, и вовсе застрелили. Кстати, что-то из идей своих противников Рузвельт не стеснялся и использовать. Так, радиовыступления перед американцами для донесения своих идей задолго до рузвельтовских "бесед у камина" использовал католический проповедник Чарльз Кофлин.Несмотря на то, что США посвящено более половины книги Шевлякова, нашлось в ней место и для других государств мира.Могла ли французская политика 1931 года способствовать тому, что к власти в Германии пришел Адольф Гитлер? Могла и способствовала. И тут нужно вспомнить об инициаторе европейского банковского кризиса того года. Им был премьер-министр Франции Пьер Лаваль."Главным результатом жесткого французского давления на австрийцев стал отнюдь не сам банковский обвал 1931-1932 годов — последствия оказались куда более весомыми, чем просто экономические потери в результате многочисленных банкротств. Да, экономическое здоровье Австрии и Германии значительно ухудшилось, да, используя деньги вместо танков и бомбардировщиков, французское правительство нанесло сильный удар по противнику, которого так ненавидело и боялось, — и именно этот экономический спад создал для Франции противника куда как более сильного, чем прежде. Выборы в Рейхстаг в июле 1932 года дали нацистам 230 депутатских мест, а Герману Герингу — должность председателя Рейхстага, 30 января 1933 года Гитлер стал рейхсканцлером".А вот как именно Франция надавила на Австрию, и что случилось с австрийскими банками, а также что творилось в экономиках самой Германии, Франции и Великобритании, рассказывается в книге.Кстати, по иронии судьбы Лаваль оказался в первых рядах коллаборантов, войдя в правительство Виши, а затем и возглавив его. В 1945 году Лаваля расстреляли.Не обошел своим вниманием Шевляков и Азию. Оказывается, Великая депрессия и во многом действия британцев и американцев в регионе привели к тому, что война здесь стала неизбежна. Шевляков описывает связь инцидента на мосту Лугоу, с которого в 1937 году началась вторая японо-китайская война (она закончилась лишь в 1945 с капитуляцией Японии во Второй мировой войне) с действиями бизнесменов из Великобритании и политиков из США в Китае. В свою очередь эти действия как раз отчасти были вызваны Великой депрессией. В конечном итоге для региона всё это завершилось голодом, а затем и войной.Завершающие части книги Шевлякова посвящены США в последние предвоенные годы, а также тому, к чему в итоге привела политика Рузвельта. Оказывается, "Новый курс" не сумел решить экономические проблемы страны в мирное время. Вместо этого он создал экономические проблемы для детей и внуков тех, кто застал Великую депрессию.Более того, по итогам Второй мировой войны была создана система, тоже "запрограммированная" на кризис."Закрепляя свой статус мощнейшей экономической державы мира на международной конференции в Бреттон-Вудс, Соединенные Штаты, сосредоточившие у себя 70% мирового золотого запаса, добились возникновения новой мировой валютной системы — золотодолларовой. Так же, как французский франк после кризиса 1930-х был вынужденно привязан к фунту стерлингов, теперь и франк, и фунт стерлингов привязывались к доллару: Британия не выдержала бремени военных расходов. Эта система отлично работала, пока в середине 1960-х долларовые резервы центральных банков не достигли размера золотого запаса США: наследство рузвельтовской эпохи, государственный долг съел золотой "жировой запас" американской экономики. Лишь новые международные соглашения позволили вновь отсрочить ту полночь, когда карета американской Золушки вновь превратится в тыкву, — все понимают, что обрушение экономики США вызовет новую Великую депрессию, — хотя и не забывают понемногу использовать американские слабости — так же, как и в 1930-х".* * *"Великую депрессию" удалось преодолеть с началом Второй Мировой войны – за счёт военных заказов и… отказа (частичного) от рыночного саморегулирования. Нынешний же кризис начался из-за отказа от рыночного саморегулирования в угоду идеологии. Помогут ли военные расходы?

https://ukraina.ru/20200714/1028241797.html

https://ukraina.ru/20240802/1056640059.html

https://ukraina.ru/20200425/1027525610.html

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Николай Подкопаев

Николай Подкопаев

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Николай Подкопаев

история, сша, экономический кризис, великая депрессия, рузвельт