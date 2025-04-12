https://ukraina.ru/20250412/1062482414.html

Юрий Баранчик: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая

Юрий Баранчик: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая - 12.04.2025 Украина.ру

Юрий Баранчик: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против Китая

Все идет к глобальному договору. Мирно подписан он не будет, потому что у всех свои амбиции. Но рано или поздно будет установлена новая Вестфальская система, которая будет состоять из России, США и Китая, считает эксперт по геополитике Юрий Баранчик

2025-04-12T07:00

2025-04-12T07:00

2025-04-12T07:00

интервью

китай

украина

россия

дональд трамп

стив уиткофф

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058200593_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1cd0167cc5931d2ec42006c52552cc5b.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Юрий, как вы оцениваете первый результаты тарифной войны между США и Китаем? Учитывая, что Трамп сумел продавить Панаму на бесплатный проход американских военных судов, но при этом в самой Америке как никогда резко выросли потребительские цены.- Китай не стал делать реверансы перед Трампом, как это было в предыдущие годы. Раньше позиции Пекина были слабее, но он накопил силовые и экономические ресурсы и стал сопротивляться. Да, ситуация с Панамским каналом показывает, что на внешнем периметре китайцы пока сдают назад. Но в том, что касается самой торговой войны, они без колебаний ввели свои пошлины.На это Трамп снова ответил своими, а Китай в ответ на это переместил свою пешку на территорию Евросоюза. В частности, идут переговоры о том, что европейцы предоставят доступ на свой рынок китайским электромобилям, на что они раньше категорически не соглашались. Это серьезно, учитывая технологии и рынок сбыта. И это только первый шаг.Короче говоря, США и Китай сейчас играют в шахматы, двигая по разным клеткам своих слонов и пешек.Трамп пока сдал назад. Это связано с параллельными эффектами от этих торговых войн. Да, около 50 стран, о которых говорит Вашингтон, пошли на уступки, и для него это достижение. Но главная проблема вскрылась в другом – резко выросла стоимость обслуживания американского долга и возник риск резкого сбрасывания американских долговых обязательств. И когда стоимость долга резко выросла, это наложилось на те американские расходы, которые они уже имеют.Перед командой Трампа встала дилемма: что делать дальше.И самое главное: оказалось, что Америка не готова к тому самому конфликту с Китаем, о котором они говорили раньше. У Штатов сейчас связаны руки в меньшей степени с Ираном, а в самой большой степени – с Украиной. Без разрешения украинского конфликта США не смогут драться с Китаем в полную силу.Именно с этим я связываю новую активизацию российско-американского диалога в последние дни.Более того, Россия играет в более стратегические шахматы, чем США. Мы просчитывали ситуацию на два-три хода вперед, а американцы мыслят максимум одним-двумя ходами. И когда в Вашингтоне понял, что тарифная война забуксовала, американцы откатили назад и в Санкт-Петербург тут же прилетел Уиткофф. Потому что Штаты понимают, что надо вопрос решать.Основной занозой в этом вопросе остается позиция Зеленского, которого Трамп почему-то не может продавить, хотя для этого нужно лишь пару жестов: прекрати передавать разведданные, прекрати поставки оружия через Жешув.На что бы я еще хотел обратить внимание в связи с европейско-китайским диалогом?Сейчас Европа становится основным спонсором киевского режима, а Китай наращивает с ней торговлю. Китай не отказывается от поставок на Украину дронов и комплектующих к ним. А разве нас Китай поддерживал многомиллиардными инвестициями? Нет, конечно.Вот в такая сложная конфигурация сейчас вырисовывается.- А мы можем устроить соревнование с Америкой и Китаем относительно того, кто из них быстрее Украину сольет?- С Америкой мы уже ведем переговоры на эту тему. А с Китаем у нас был другой диалог, который шел достаточно давно. Насколько я понимаю, китайцы не суть проблем России, поэтому пытались продавить нас на все более жесткие условия.Возьмем тот же авторынок. У нас сейчас продается очень много китайских машин, но продаются они по ценам в два-три раза выше, чем в Китае. То есть Пекин получает в России огромную прибыль, но не собирается локализовать здесь у нас их производство, хотя западные концерны в какой-то мере этим занимались.Раньше мы с Китаем об этом не говорили. Но сейчас мы можем перед китайцами эти проблемы поставить. Потому что играть в одни ворота невозможно.- При каких условиях Китай может стать более податливым?- Если у Китая начнется более жесткая конфронтация с США и ему понадобятся наши ресурсы. Скажем, если все проливы вокруг Китая будут перекрыты (достаточно две группы авианосцев, чтобы ни один танкер не прошел), у китайцев останется только один путь доставки энергоресурсов по земле – через Россию. Вот вам и основа для переговоров.- Согласен. Но, если я правильно понял ваши рассуждения, этого сценария силовой конфронтации не будет в конце 2025 года, как об этом сами американские эксперты говорили.- А не факт, что его не будет. Если США смогут продавить режим Зеленского, а нам удастся добиться серьезных военных успехов на земле, к концу лета вопрос с Украиной может быть закрыт. И тогда осенью Вашингтон может начать более жесткую конфронтацию с Пекином. Поэтому думаю, что в 2025 году мы все еще можем успеть (смеется).- А Трампа что может подтолкнуть к тому, чтобы Украину слить окончательно?- Опять же, ситуация с Китаем.США увидели, что торговая война в том объеме, в котором они ее замыслили, невозможна без решения проблемы Украины, которая сказывается и на европейско-российских, и на европейско-китайских отношениях. Это болевая точка для Трампа. Поэтому Уиткофф встречается с Путиным. Полагаю, после этого визита американцы начнут давление на Зеленского.- А европейско-китайские отношения как будут складываться? Электромобили – это хорошо. Но ведь Европа сейчас как раз без энергетики рискует остаться.- Как я уже сказал, тут есть большая проблема, потому что ни один из "шелковых путей" у Китая не налажен. Через Украину, Иран, Кавказ и проливы движение перекрыто. Остается только территория России: Севморпуть и железнодорожное сообщение. Белоруссия тоже завязана на Россию, потому что поезда идут через центральный железнодорожный узел РФ. То есть Китай не сможет нас ни обойти, ни объехать.Китай, конечно, может наладить какие-то дальние контейнерные перевозки, но США могут в любой момент направить туда свои авианосные группы или нанять каких-то пиратов, и торговли не будет.Поэтому в случае с Европой и Китаем речь больше идет о политическом союзе.Недавно должно было праздноваться 50-летие установления экономических отношений между Европой и Китаем. Европейцы пригласили Си Цзиньпина, он отказался, вместо него должен был приехать премьер-министр Китая. А теперь ряд лидеров Европы выразили желание поехать в Пекин на встречу самому Си Цзиньпина.И если в Китай поедут важные европейские лидеры, это будет означать серьезные изменения в этом раскладе сил.- Наступит ли момент, когда эта запутанная конфигурация станет понятнее?- Как раз после визита Уиткоффа могут произойти кардинальные изменения.Без решения украинской проблемы Трамп не может дальше двинуться ни на шаг. Он не давил на Киев, потому что думал так: "Мы пока эту проблему отложим и займемся следующей". Потому он и перекидывался с Мексики на Гренландию, с Гренландии на Украину, а с Украины – на Иран, чтобы остаться в топе информационной повестке. Но это же несерьезный подход, а ему надо решать серьезные вопросы, о чем ему Россия постоянно и говорила.Трамп этого не понимал. Он думал, что на этом кураже от прихода к власти у него все получится без особых напрягов. Но Америка уже не та. Китай и Россия набрали серьезный геополитический вес, да и Европа готова жестко огрызаться.Сейчас Трампу надо принимать серьезные решения. Эти решения надо обдумать. И визит Уиткоффа говорит о том, что американцы начали всерьез думать, а не жить в своем воображаемом мире.- Думаете, Трамп реально отключит ВСУ от "Старлинка"?- Да. Во всяком случае, будут какие-то резкие способы давления на киевский режим. А не сделка по редкоземельным металлам.-И все-таки, кто для нас именно сейчас важнее: США или Китай (стратегически – понятно)?- У нас не должно быть постоянных союзников – должны быть только постоянные интересы.На каком-то этапе конфронтации с Западом китайцы стали нашими торгово-экономическими союзниками, но какую-то масштабную помощь они нам не оказывали. Помощь дронами Пекин оказывал и нам, и Украине. То есть Китай хорошо зарабатывал с двух сторон, потому за три года СВО поставки беспилотников увеличились на порядки.Еще раз. Наши парни гибнут, а они зарабатывают деньги. Надо перевернуть эту доску. Если для того, чтобы не погибали наши парни, должны погибать китайские парни на войне с США, пусть так и будет. Если по-другому Китай не понимает.- А как мы будем жить в том случае, если этих глобальных изменений не произойдет?- Изменения будут. Если у Трампа не будет ни одного заметного достижения ни в области геополитики, ни в области внешней торговли, внутри самой Америки начнутся проблемы. Начнется рецессия американской экономики, американские избиратели начнут на это реагировать, а демократы будут на этом играть. Если Трамп сейчас ничего делать не будет, республиканцев разгромят окончательно. Они в ближайшие 10-12 лет к власти прийти не смогут.- Как быть с мораторием на удары по энергетике Украины, который мы сами на себя взяли?- А не надо его соблюдать. Если Украина бьет по нам, надо ударить по ней с удесятеренной силой. Наша позиция должна быть максимально жесткой. Хотите говорить – говорите. Но пока вы будете говорить, наши "Орешники" будут лететь по вашим городам. Сильные шаги всегда заставляют оппонента за столом переговоров прислушиваться к твоей позиции. И я действительно считаю, что два-три "Орешника" могут полететь по объектам украинской энергетики в течение одной ночи.- А по продвижению на фронте у вас будут какие-то прогнозы?- Ситуация в психологическом плане по-прежнему сложная. Силы Украины и России по-прежнему равны, а для решительного наступления и продавливания обороны противника вам нужно в три раза больше сил. Хотя мы спокойно могли бы поставить под ружье два миллиона человек.Возможно, это была стратегическая задумка нашего руководства. Конфликт должен идти в вялотекущем режиме в расчете на то, что начнется столкновение США и Китая. И когда Пекин нам скажет: "Помогите", мы ответим: "У нас свой конфликт есть. Вы нам не помогаете. Поэтому давайте, разруливайте свой конфликт сами".А если на каком-то участке фронта нас все же удастся проломить оборону ВСУ, посыплются и другие участки. Может быть, на каком-то участке мы сейчас наращиваем трехкратное преимущество, чтобы подготовить такой прорыв в 50-100 километров.- Можно ли сказать, что если мы еще не добились целей СВО, то уже одержали важную геополитическую победу?- Цели СВО мы еще не достигли. Но Россия продемонстрировала свой характер. Наша армия, оборонка и экономика может противостоять странам НАТО, которые сожгли на Украине массу своей техники. Тем более, мы весь свой мобилизационный потенциал еще не использовали. Мы используем его только в том случае, если Европа напрямую вступит в конфликт. К тому же, мы с помощью ракет покажем Европе ту самую "кузькину мать", о которой Хрущев говорил.- Поймем ли мы с вами на каком-то этапе, что мы победили?- Все идет к глобальному договору. Мирно подписан он не будет, потому что у всех свои амбиции. Но рано или поздно будет установлена новая Вестфальская система, в которой не будет малых стран вроде Германии, Франции и Великобритании. Пока я вижу только трех игроков, которые могут в нее вписаться: Россия, США и Китай.На каких ролях в нее может вписаться Китай пока непонятно. Но эти три страны создадут новую систему со своими зонами влияния. Каждая страна будет контролировать ее и не вмешиваться в чужие.Также по теме - в интервью Алексея Леонкова: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны

https://ukraina.ru/20201209/1029909068.html

https://ukraina.ru/20250410/1062420462.html

китай

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, китай, украина, россия, дональд трамп, стив уиткофф, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, европа, политика, экономика, переговоры, "орешник"