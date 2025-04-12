https://ukraina.ru/20250412/prints-ubiytsa-vo-lvove-natsistskiy-skandal-v-korolevskoy-seme-1062488739.html

Принц-убийца во Львове. Нацистский скандал в королевской семье

Принц-убийца во Львове. Нацистский скандал в королевской семье - 12.04.2025 Украина.ру

Принц-убийца во Львове. Нацистский скандал в королевской семье

Британский принц Гарри, непутевый младший сын короля Карла III, который носит придворный титул герцога Сассекского, тайно побывал на территории Украины. Украина.ру, 12.04.2025

2025-04-12T20:05

2025-04-12T20:05

2025-04-12T20:05

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Британский принц Гарри, непутевый младший сын короля Карла III, который носит придворный титул герцога Сассекского, тайно побывал на территории Украины.Он посетил Львов, где встретился с украинским министром по делам ветеранов Натальей Калмыковой, а также удостоил визитом центр реабилитации с ницшеанским названием "Superhumans" ("Сверхлюди").Там проходят лечение покалеченные солдаты, которые стали инвалидами благодаря усилиям Бориса Джонсона, Кира Стармера и Зеленского, выступающих за бесконечное продолжение украинского конфликта.По словам представителей принца, эта акция носила гуманитарный характер и была направлена на поддержку раненых и увечных. Однако, учитывая хорошо известное прошлое члена британской королевской семьи, такие утверждения выглядят как в высшей степени циничное издевательство.Во время агрессии против Афганистана, которую осуществляли армии военного блока НАТО под общим руководством Соединенных Штатов Америки, молодой Гарри дважды побывал на территории этой страны в составе западного оккупационного контингента. Причем он тоже отправлялся в эти командировки тайно, скрываясь под псевдонимом.Юный принц не мог найти другого применения своим очень посредственным способностям. Он плохо учился в престижной аристократической школе Итон, имел проблемы с наркотиками. А в 2005 году Гарри стал фигурантом большого скандала, появившись на вечеринке в нацистской форме. Хотя он утверждает, что его подговорил на этот поступок старший брат Уильям, нынешний наследник британского трона.В итоге семья решила спровадить Гарри на развлекательное "сафари" в далекую азиатскую страну, где он летал в качестве стрелка на ударном вертолете Apаche, атакуя с безопасного расстояния местных жителей.Герцог Сассекский сам рассказал об этом в своей автобиографии "Запасной", которая вышла в Великобритании в 2023 году. Он откровенно хвастался тем, что лично убил двадцать пять афганцев. По словам Гарри, он совершенно не стыдится этого факта и ни разу не усомнился в правоте собственных действий."Я с первого дня поставил перед собой цель никогда не ложиться спать с какими-либо сомнениями в том, правильно ли я поступил. Я хотел вернуться в Великобританию со всеми своими конечностями, но еще больше я хотел вернуться домой с неповрежденной совестью", – рассказывал в мемуарах сын Карла Виндзора.Оберегая эту хрупкую душевную конструкцию, принц предпочитал думать о своих жертвах не как о живых людях, а как о "шахматных фигурах, которые были сняты с доски". Кроме того, он считал погибших жителей Афганистана "врагами человечества" и "злодеями", которых необходимо было уничтожить до того, как они смогли бы убить "славных парней" – то есть, американцев или британцев.Между тем, афганцы никогда не вторгались в Британию с оружием в руках и не сделали англичанам ничего плохого. В то время как Британская империя трижды официально объявляла Афганистану войну – в 1839–42, 1878–80 и 1919 годах, жестко подавляя попытки сопротивления. Хотя в итоге оккупантам пришлось уйти прочь – сначала в начале ХХ века, после того, как эмир Афганистана Аманулла провозгласил независимость от Великобритании, а потом в 2021 году, когда отступление натовских солдат приобрело характер поспешного бегства на глазах всего мира.Воспоминания младшего отпрыска династии Виндзоров вызвали в этой стране понятное возмущение."Мистер Гарри! Те, кого вы убивали – не шахматные фигурки, они были людьми. У них были семьи, которые ждали их возвращения домой. Наши невинные соотечественники были шахматными фигурами только для ваших солдат, военных и политических лидеров. Тем не менее вы потерпели поражение в этой игре белых и черных квадратов", – обратился к герцогу Сассекскому афганский политический деятель Анас Хаккани.Тем не менее, принц-убийца до сих пор не извинился перед жителями Афганистана. Он ни разу не посетил кладбища, на которых лежат жертвы агрессии, и не удостоил визитом больницы, где до сих пор лечат мирных жителей, изуродованных натовскими бомбами и ракетами.Напротив, Гарри панически боится мести со стороны их друзей и родственников. Как пишет The Telegraph, за день до поездки на Украину он выступил в лондонском суде, потребовав себе государственную охрану за счет казны – потому что его жизнь якобы находится в Великобритании под угрозой.А это значит, что заботливо успокоенная совесть все-таки напоминает ему по ночам об убитых в Афганистане.Внезапный украинский вояж младшего Виндзора, скорее всего, обусловлен банальными финансовыми причинами. Самому скандальному представителю королевской семьи нужно привлекать средства для поддержки его личного рекламного проекта – спортивного шоу "Игры для ветеранов", в котором в основном участвуют бывшие солдаты стран НАТО. А его отношения с родней остаются натянутыми из-за постоянных личных конфликтов.Поездка на Украину должна поправить эти дела – хотя у герцога Сассекского не хватило смелости даже для того, чтобы отъехать подальше от польской границы и добраться до Киева."Британские СМИ дружно кинулись сообщать о том, что их опальный принц Гарри "героически" посетил Львов, о чем рискнул сообщить только после того, как покинул Украину. У младшего отпрыска нынешнего короля сейчас куча проблем. И из богатого благотворительного фонда его выпилили, чтобы не компрометировал. И внутри основанных им "Игр для ветеранов" проблемы, в том числе финансовые. Вот и решили его спонсоры, что надо срочно что-то придумывать для пиара", – пишет в своём телеграм- канале политический обозреватель Владимир Корнилов.Другими словами, встречаясь с раненными украинскими "сверхлюдьми", британский принц всего лишь использовал их – точно так же, как его правительство использует в своих целях всю Украину, поддерживая марионеточный диктаторский режим в Киеве.Хотя, на самом деле, британский политический истеблишмент ценит украинские жизни не больше жизней афганцев.Читайте также: "Водородные бомбы сожгут всех заживо". Британцы боятся последствий своей политики

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эксклюзив, афганистан, украина, великобритания, кир стармер, борис джонсон, карл iii, нато