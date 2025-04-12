https://ukraina.ru/20250412/prints-ubiytsa-vo-lvove-natsistskiy-skandal-v-korolevskoy-seme-1062488739.html
Принц-убийца во Львове. Нацистский скандал в королевской семье
Принц-убийца во Львове. Нацистский скандал в королевской семье - 12.04.2025 Украина.ру
Принц-убийца во Львове. Нацистский скандал в королевской семье
Британский принц Гарри, непутевый младший сын короля Карла III, который носит придворный титул герцога Сассекского, тайно побывал на территории Украины. Украина.ру, 12.04.2025
2025-04-12T20:05
2025-04-12T20:05
2025-04-12T20:05
эксклюзив
афганистан
украина
великобритания
кир стармер
борис джонсон
карл iii
нато
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Британский принц Гарри, непутевый младший сын короля Карла III, который носит придворный титул герцога Сассекского, тайно побывал на территории Украины.Он посетил Львов, где встретился с украинским министром по делам ветеранов Натальей Калмыковой, а также удостоил визитом центр реабилитации с ницшеанским названием "Superhumans" ("Сверхлюди").Там проходят лечение покалеченные солдаты, которые стали инвалидами благодаря усилиям Бориса Джонсона, Кира Стармера и Зеленского, выступающих за бесконечное продолжение украинского конфликта.По словам представителей принца, эта акция носила гуманитарный характер и была направлена на поддержку раненых и увечных. Однако, учитывая хорошо известное прошлое члена британской королевской семьи, такие утверждения выглядят как в высшей степени циничное издевательство.Во время агрессии против Афганистана, которую осуществляли армии военного блока НАТО под общим руководством Соединенных Штатов Америки, молодой Гарри дважды побывал на территории этой страны в составе западного оккупационного контингента. Причем он тоже отправлялся в эти командировки тайно, скрываясь под псевдонимом.Юный принц не мог найти другого применения своим очень посредственным способностям. Он плохо учился в престижной аристократической школе Итон, имел проблемы с наркотиками. А в 2005 году Гарри стал фигурантом большого скандала, появившись на вечеринке в нацистской форме. Хотя он утверждает, что его подговорил на этот поступок старший брат Уильям, нынешний наследник британского трона.В итоге семья решила спровадить Гарри на развлекательное "сафари" в далекую азиатскую страну, где он летал в качестве стрелка на ударном вертолете Apаche, атакуя с безопасного расстояния местных жителей.Герцог Сассекский сам рассказал об этом в своей автобиографии "Запасной", которая вышла в Великобритании в 2023 году. Он откровенно хвастался тем, что лично убил двадцать пять афганцев. По словам Гарри, он совершенно не стыдится этого факта и ни разу не усомнился в правоте собственных действий."Я с первого дня поставил перед собой цель никогда не ложиться спать с какими-либо сомнениями в том, правильно ли я поступил. Я хотел вернуться в Великобританию со всеми своими конечностями, но еще больше я хотел вернуться домой с неповрежденной совестью", – рассказывал в мемуарах сын Карла Виндзора.Оберегая эту хрупкую душевную конструкцию, принц предпочитал думать о своих жертвах не как о живых людях, а как о "шахматных фигурах, которые были сняты с доски". Кроме того, он считал погибших жителей Афганистана "врагами человечества" и "злодеями", которых необходимо было уничтожить до того, как они смогли бы убить "славных парней" – то есть, американцев или британцев.Между тем, афганцы никогда не вторгались в Британию с оружием в руках и не сделали англичанам ничего плохого. В то время как Британская империя трижды официально объявляла Афганистану войну – в 1839–42, 1878–80 и 1919 годах, жестко подавляя попытки сопротивления. Хотя в итоге оккупантам пришлось уйти прочь – сначала в начале ХХ века, после того, как эмир Афганистана Аманулла провозгласил независимость от Великобритании, а потом в 2021 году, когда отступление натовских солдат приобрело характер поспешного бегства на глазах всего мира.Воспоминания младшего отпрыска династии Виндзоров вызвали в этой стране понятное возмущение."Мистер Гарри! Те, кого вы убивали – не шахматные фигурки, они были людьми. У них были семьи, которые ждали их возвращения домой. Наши невинные соотечественники были шахматными фигурами только для ваших солдат, военных и политических лидеров. Тем не менее вы потерпели поражение в этой игре белых и черных квадратов", – обратился к герцогу Сассекскому афганский политический деятель Анас Хаккани.Тем не менее, принц-убийца до сих пор не извинился перед жителями Афганистана. Он ни разу не посетил кладбища, на которых лежат жертвы агрессии, и не удостоил визитом больницы, где до сих пор лечат мирных жителей, изуродованных натовскими бомбами и ракетами.Напротив, Гарри панически боится мести со стороны их друзей и родственников. Как пишет The Telegraph, за день до поездки на Украину он выступил в лондонском суде, потребовав себе государственную охрану за счет казны – потому что его жизнь якобы находится в Великобритании под угрозой.А это значит, что заботливо успокоенная совесть все-таки напоминает ему по ночам об убитых в Афганистане.Внезапный украинский вояж младшего Виндзора, скорее всего, обусловлен банальными финансовыми причинами. Самому скандальному представителю королевской семьи нужно привлекать средства для поддержки его личного рекламного проекта – спортивного шоу "Игры для ветеранов", в котором в основном участвуют бывшие солдаты стран НАТО. А его отношения с родней остаются натянутыми из-за постоянных личных конфликтов.Поездка на Украину должна поправить эти дела – хотя у герцога Сассекского не хватило смелости даже для того, чтобы отъехать подальше от польской границы и добраться до Киева."Британские СМИ дружно кинулись сообщать о том, что их опальный принц Гарри "героически" посетил Львов, о чем рискнул сообщить только после того, как покинул Украину. У младшего отпрыска нынешнего короля сейчас куча проблем. И из богатого благотворительного фонда его выпилили, чтобы не компрометировал. И внутри основанных им "Игр для ветеранов" проблемы, в том числе финансовые. Вот и решили его спонсоры, что надо срочно что-то придумывать для пиара", – пишет в своём телеграм- канале политический обозреватель Владимир Корнилов.Другими словами, встречаясь с раненными украинскими "сверхлюдьми", британский принц всего лишь использовал их – точно так же, как его правительство использует в своих целях всю Украину, поддерживая марионеточный диктаторский режим в Киеве.Хотя, на самом деле, британский политический истеблишмент ценит украинские жизни не больше жизней афганцев.Читайте также: "Водородные бомбы сожгут всех заживо". Британцы боятся последствий своей политики
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эксклюзив, афганистан, украина, великобритания, кир стармер, борис джонсон, карл iii, нато
Британский принц Гарри, непутевый младший сын короля Карла III, который носит придворный титул герцога Сассекского, тайно побывал на территории Украины.
Он посетил Львов, где встретился с украинским министром по делам ветеранов Натальей Калмыковой, а также удостоил визитом центр реабилитации с ницшеанским названием "Superhumans" ("Сверхлюди").
Там проходят лечение покалеченные солдаты, которые стали инвалидами благодаря усилиям Бориса Джонсона, Кира Стармера и Зеленского, выступающих за бесконечное продолжение украинского конфликта.
По словам представителей принца, эта акция носила гуманитарный характер и была направлена на поддержку раненых и увечных. Однако, учитывая хорошо известное прошлое члена британской королевской семьи, такие утверждения выглядят как в высшей степени циничное издевательство.
Во время агрессии против Афганистана, которую осуществляли армии военного блока НАТО под общим руководством Соединенных Штатов Америки, молодой Гарри дважды побывал на территории этой страны в составе западного оккупационного контингента. Причем он тоже отправлялся в эти командировки тайно, скрываясь под псевдонимом.
Юный принц не мог найти другого применения своим очень посредственным способностям. Он плохо учился в престижной аристократической школе Итон, имел проблемы с наркотиками. А в 2005 году Гарри стал фигурантом большого скандала, появившись на вечеринке в нацистской форме. Хотя он утверждает, что его подговорил на этот поступок старший брат Уильям, нынешний наследник британского трона.
В итоге семья решила спровадить Гарри на развлекательное "сафари" в далекую азиатскую страну, где он летал в качестве стрелка на ударном вертолете Apаche, атакуя с безопасного расстояния местных жителей.
Герцог Сассекский сам рассказал об этом в своей автобиографии "Запасной", которая вышла в Великобритании в 2023 году. Он откровенно хвастался тем, что лично убил двадцать пять афганцев. По словам Гарри, он совершенно не стыдится этого факта и ни разу не усомнился в правоте собственных действий.
"Я с первого дня поставил перед собой цель никогда не ложиться спать с какими-либо сомнениями в том, правильно ли я поступил. Я хотел вернуться в Великобританию со всеми своими конечностями, но еще больше я хотел вернуться домой с неповрежденной совестью", – рассказывал в мемуарах сын Карла Виндзора.
Оберегая эту хрупкую душевную конструкцию, принц предпочитал думать о своих жертвах не как о живых людях, а как о "шахматных фигурах, которые были сняты с доски". Кроме того, он считал погибших жителей Афганистана "врагами человечества" и "злодеями", которых необходимо было уничтожить до того, как они смогли бы убить "славных парней" – то есть, американцев или британцев.
Между тем, афганцы никогда не вторгались в Британию с оружием в руках и не сделали англичанам ничего плохого. В то время как Британская империя трижды официально объявляла Афганистану войну – в 1839–42, 1878–80 и 1919 годах, жестко подавляя попытки сопротивления. Хотя в итоге оккупантам пришлось уйти прочь – сначала в начале ХХ века, после того, как эмир Афганистана Аманулла провозгласил независимость от Великобритании, а потом в 2021 году, когда отступление натовских солдат приобрело характер поспешного бегства на глазах всего мира.
Воспоминания младшего отпрыска династии Виндзоров вызвали в этой стране понятное возмущение.
"Мистер Гарри! Те, кого вы убивали – не шахматные фигурки, они были людьми. У них были семьи, которые ждали их возвращения домой. Наши невинные соотечественники были шахматными фигурами только для ваших солдат, военных и политических лидеров. Тем не менее вы потерпели поражение в этой игре белых и черных квадратов", – обратился к герцогу Сассекскому афганский политический деятель Анас Хаккани.
Тем не менее, принц-убийца до сих пор не извинился перед жителями Афганистана. Он ни разу не посетил кладбища, на которых лежат жертвы агрессии, и не удостоил визитом больницы, где до сих пор лечат мирных жителей, изуродованных натовскими бомбами и ракетами.
Напротив, Гарри панически боится мести со стороны их друзей и родственников. Как пишет The Telegraph, за день до поездки на Украину он выступил в лондонском суде, потребовав себе государственную охрану за счет казны – потому что его жизнь якобы находится в Великобритании под угрозой.
А это значит, что заботливо успокоенная совесть все-таки напоминает ему по ночам об убитых в Афганистане.
Внезапный украинский вояж младшего Виндзора, скорее всего, обусловлен банальными финансовыми причинами. Самому скандальному представителю королевской семьи нужно привлекать средства для поддержки его личного рекламного проекта – спортивного шоу "Игры для ветеранов", в котором в основном участвуют бывшие солдаты стран НАТО. А его отношения с родней остаются натянутыми из-за постоянных личных конфликтов.
Поездка на Украину должна поправить эти дела – хотя у герцога Сассекского не хватило смелости даже для того, чтобы отъехать подальше от польской границы и добраться до Киева.
"Британские СМИ дружно кинулись сообщать о том, что их опальный принц Гарри "героически" посетил Львов, о чем рискнул сообщить только после того, как покинул Украину. У младшего отпрыска нынешнего короля сейчас куча проблем. И из богатого благотворительного фонда его выпилили, чтобы не компрометировал. И внутри основанных им "Игр для ветеранов" проблемы, в том числе финансовые. Вот и решили его спонсоры, что надо срочно что-то придумывать для пиара", – пишет в своём телеграм- канале политический обозреватель Владимир Корнилов.
Другими словами, встречаясь с раненными украинскими "сверхлюдьми", британский принц всего лишь использовал их – точно так же, как его правительство использует в своих целях всю Украину, поддерживая марионеточный диктаторский режим в Киеве.
Хотя, на самом деле, британский политический истеблишмент ценит украинские жизни не больше жизней афганцев.