https://ukraina.ru/20250412/putin-i-uitkoff-obsudili-a-kellog-podelil-ukrainu-glavnoe-na-utro-12-aprelya-1062485373.html

Путин и Уиткофф обсудили, а Келлог "поделил" Украину. Главное на утро 12 апреля

Путин и Уиткофф обсудили, а Келлог "поделил" Украину. Главное на утро 12 апреля - 12.04.2025 Украина.ру

Путин и Уиткофф обсудили, а Келлог "поделил" Украину. Главное на утро 12 апреля

Стали известны подробности встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Британские СМИ переврали слова спецпосланника президента США Кита Келлога о разделе Украины

2025-04-12T09:31

2025-04-12T09:31

2025-04-12T09:32

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О том, что обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа сообщила пресс-служба Кремля."Глава Российского государства провёл встречу со специальным посланником Президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования", — отмечалось в сообщении.Беседа Путина с Уиткоффом продолжалась в Президентской библиотеке почти четыре с половиной часа."Встречи, собственно, не были секретами. Это третий приезд Уиткоффа в нашу страну. Два раза он приезжал в Москву, сегодня — в Санкт-Петербург. Первое рукопожатие — это совершенно нормальный показатель, всё-таки уже не первый раз встречаются. А переговоры — это уже закрытый процесс", — отметил в комментарии журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он указал, что встреча Путина и Уиткоффа посвящена именно переговорам."Это сразу переговоры", — подчеркнул Песков.Позднее он заявил, что после переговоров с Уиткоффом возможен телефонный разговор президентов России и США.Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом продуктивными."Продуктивные переговоры со Стивом Уиткоффом", — написал он в соцсети X, опубликовав фото со встречи.Переговоры Путина и Уиткоффа уже прокомментировали эксперты."Мир близко. С учетом наших интересов", — отметил после появления видео с рукопожатием Путина и Уиткоффа политолог Марат Баширов.Его коллега — политический эксперт Юрий Баранчик заявил, что это означает контроль над Северным Причерноморьем."Если всё так, как говорит уважаемый Марат Баширов, значит Одесса (выход к Приднестровью), Киев, Николаев, Харьков, Сумы, Днепропетровск будут скоро наши. Выйдем к Днепру на всем его протяжении и отрежем Украину от моря. Хорошая новость. Осталось только дождаться ее подтверждения и можно будет открывать шампанское", — сообщил Баранчик.Позднее Баширов указал на то, что украинская делегация вылетает в США."Президент Путин и Уиткофф обсуждали не только Украину, но и ситуацию на Ближнем Востоке. Тем временем делегация от Зе приземлилась с США. Завтра их будут душить на предмет "сделок". А вернее "сдачи"", — отметил Баширов.При этом, по его словам, Владимир Зеленский не будет учитывать американские интересы."Зеленский не ляжет под США, не позволяет Лондон. Какая ирония: Украина, как какой-то остров в Тьмутаракани стал местом преткновения в войне южан и северян США. Кстати, неправильно называть всех граждан США "янками". Янк - это южане были в войне. А северяне - Реб. Северяне победили. Янк и Реб - это имена нарицательные солдат южан и северян", — написал эксперт в своём телеграм-канале.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв обратил внимание на некоторые детали во время посещения Уиткоффом Санкт-Петербурга."Обратил внимание на фото, на котором Дмитриев здоровается предположительно с женой Уиткоффа. То есть посланник Трампа чувствует себя настолько комфортно, что привёз в Санкт-Петербург жену погулять. Писали, что, помимо синагоги, Дмитриев свозил гостей в Исаакиевский собор", — отметил Царёв.Он также рассказал о биографии Уиткоффа и его жены и раскрыл историю знакомства Уиткоффа с Трампом."Одним из клиентов молодого юриста стал Дональд Трамп, который на тот момент уже был успешным бизнесменом. Познакомились они в 1986 году в нью-йоркском гастрономе, работая над сделкой. Уиткофф тогда же угостил Трампа ветчиной с сыром, и с тех пор они дружат", — писал Царёв.По словам эксперта, Уиткофф — "лучший переговорщик Трампа".Оклеветанный КеллогБританское издание The Time опубликовало интервью спецпосланника президента США Кита Келлога, в котором тот заявил, что Украина в рамках мирного соглашения может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны"."Можно сделать так, чтобы это выглядело как то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда у вас была русская зона, французская зона, британская зона, зона США", — цитировало издание Келлога.Согласно публикации, Келлог предположил, что британские и французские войска могли бы взять под контроль зоны на западе страны в рамках "сил успокоения", а российская армия — контролируемые ею территории новых регионов. Между ними были бы украинские войска и демилитаризованная зона.Издание писало, что Келлог уверен: англо-французские силы к западу от Днепра, пересекающего Украину с севера на юг и проходящего через Киев, "совсем не будут провокационными" для России. Также он якобы заявил, что Украина является достаточно большой страной, чтобы разместить войска, которые стремятся обеспечить соблюдение мирного соглашения. Однако США не будут предоставлять своих военных.Келлог, писало издание, что демилитаризованную зону в 18 миль (около 30 км — Ред.) можно ввести вдоль существующих линий контроля на востоке."Вы смотрите на карту и создаёте, за отсутствием лучшего термина, демилитаризованную зону (ДМЗ). Отведите обе стороны назад на 15 километров каждая, это 18 миль", – передавало издание слова Келлога.После того, как материал был опубликован, Келлог на своей странице в соцсети Х заявил, что статья искажает его слова."Статья в The Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах стойкости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. Говоря о разграничении, я имел в виду районы или зоны ответственности союзнических сил, без участия американских войск. Я не имел в виду разделение Украины", — подчеркнул Келлог.Политолог Баширов отметил, что произошедшее - "большой скандал", притом, кто заинтересован в скандале — не понятно.О западных миротворцах на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине".

https://ukraina.ru/20250411/koalitsiya-reb-pvo-i-etot-gospodin-uplatit-za-vs-itogi-11-aprelya-na-ukraine-1062479272.html

https://ukraina.ru/20250411/britaniya-podlivaet-masla-v-ogon-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-11-aprelya-1062465617.html

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