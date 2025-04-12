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Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв

Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв - 12.04.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв

На днях стал известен некий "секретный план" ВС РФ — продвижение российской армии вглубь Сумской области Украины для создания "буферной зоны" на границе с... Украина.ру, 12.04.2025

2025-04-12T11:00

2025-04-12T11:00

2025-04-12T11:00

эксклюзив

россия

сумская область

украина

валерий герасимов

владимир путин

александр сырский

вооруженные силы украины

генштаб

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На днях стал известен некий "секретный план" ВС РФ — продвижение российской армии вглубь Сумской области Украины для создания "буферной зоны" на границе с Курской областью. С возможной вероятностью захвата и самого города Сумы. Об этом сейчас говорят многие западные эксперты, в частности, из американского Института изучения войны (ISW). Знает ли об этом плане президент России Владимир Путин, который является Верховным главнокомандующим ВС РФ, зарубежные аналитики не уточняют.По официальным сводкам, которые в регулярном режиме предоставляются нашим оборонным ведомствам, бои продолжаются в районе населенных пунктов Горналь после освобождения и полной зачистки села Гуево. В лесополосах возле Олешни противник пытается проводить ротацию и эвакуировать раненых, что прерывается огнем российских войск. ВСУ, активно применяя FPV-дроны, пытаются атаковать тыловые районы возле Гончаровки. На Плеховском участке противник пытается удерживать оборонительные тактические позиции.До полного освобождения от украинских войск Курской области российской армии осталось пройти не так-то и много, окончательно выбив врага из двух населенных пунктов. И такая задача российскими военнослужащими решается и, бесспорно, в ближайшее время будет выполнена.Одновременно армия РФ зашла на отдельных участках и в соседнюю Сумскую область Украины. Об этом ещё 12 марта сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, отмечая взятие хутора Новенькое, сел Веселовка и Басовка. На минувшей неделе под контроль российских подразделений из состава группировки войск "Север" перешло и село Журавка. Продвижение подразделений группировки "Север" в Сумской области продолжается — бои идут в Локне, это северо-восточнее Юнаковки, где у ВСУ крупный гарнизон и склады с боеприпасами. Одновременно поражение сил противника идёт в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское.Да, однозначно можно говорить о том, что наша армия создают ту самую "санитарную зону", о необходимости которой и говорил Владимир Путин. Однако каких-то конкретных приказов по этому поводу он, скорее всего, не отдавал. По крайней мере, пока, российская армия не совершает активных маршей и бросков вглубь украинской территории. Речь идёт о выдавливании противника и в первую очередь лишении ВСУ возможности доставки подкрепления и боеприпасов. И говорить о каком-то "секретном плане" военно-политического руководства страны, на мой взгляд, как минимум преждевременно, хотя перед армией РФ и стоит задача вытеснить противника на дальность, не позволяющую обстреливать российское приграничье.Истерику по поводу захвата российской армией Сум раздувает сам киевский режим. Чисто теоретически это, конечно, возможно, там даже по расстоянию от российской границы до Сум 40 километров (это по автодороге, напрямую — меньше 30 километров). Плюс у ВСУ там довольно слабая линия обороны — блиндажи и окопы в чистом поле. На практике всё несколько сложнее. В этой части Сумской области сплошные „партизанские “леса, множество небольших заболоченных рек, а вот дорог не так много.Собственно, как мне кажется, именно по дорогам следует выбивать противника, лишать возможности перемещения и приближения к российским границам. Там необходим сплошной огневой контроль. При необходимости и по самим Сумам — артиллерия, ударные дроны туда дотянутся, не говоря уже об авиации с применением ФАБов. Поэтому сама санитарная зона может занимать несколько десятков километров. Это касается и соседней Харьковской области, где предстоит додавить противника в Волчанске и Купянске.А 9 апреля главком ВСУ Сырский добавил еще один инфоповод, дав большое интервью далеко не топовому украинскому изданию LB UA (заблокированному в РФ). В частности, по его словам, ВС РФ фактически начали наступление на Харьковщину, хотя по накалу боев этого не скажешь. Тем не менее, украинский генерал утверждает, что "российские войска уже более трех недель усиливают наступательные силы и сумели вдвое увеличить группировку, которая должна осуществить прорыв оборонительных позиций ВСУ".При этом Сырский начинает всячески оправдываться, что "Россия имеет большой мобилизационный резерв, который прямо сейчас состоит из подготовленных 5 миллионов бойцов", а всего у нашей страны 20 млн человек, которые достаточно быстро могут стать солдатами. На самом деле, насчет Волчанска главком явно лукавит (проще говоря, врет). В ходе активных боевых действий на этом участке наши войска выбивают украинских боевиков не только в черте города, но и за его пределами, по направлению к реке Волчья. Накануне туда противник бросил два усиленных батальона из Чугуева из насильно мобилизованных и наемников. Так вот, следы этих батальонов потерялись… как в тумане растворились. Именно эти батальоны потеряли порядка 75% личного состава. Возможно, в результате наших постоянных ударов по линии Волчанск-Чугуев.На Купянском направлении ситуация для подразделений ВСУ тоже ухудшается. Украинские военные с мест жалуются, что россияне одновременно ведут боевые действия на нескольких направлениях правого берега Оскола, используя маневренные группы. Все это для того, чтобы растянуть вражеские силы. По данным обновленных карт околовоенных пабликов "404-й", имеющих инсайдеров в Генштабе ВСУ, село Западное, например, под нами, как бы это ни опровергали всякие "институты изучения войны" и информационные помойки незалежной. Более того, в районе населенного пункта зафиксировано продвижение бойцов группировки "Запад" на 5,7 км. Трасса Р-79 Купянск — Двуречная надежно перерезана подразделениями ВС РФ.Резко обострилась ситуация для противника на казалось бы "самом стабильном" участке фронта — Северском. Это означает, что все пространство до Северска попадает под понятие "огненного мешка". То есть ситуация стала зеркально противоположной. Кстати, именно этим, собственно, и объяснялась долгая "стойкость обороны противника" на подступах к Лисичанско-Северодонецкой агломерации. Если ранее подразделения группировки войск "Южная" во время штурмов и преодоления минных полей были видны как на ладони, то сейчас уже украинские подразделения находятся на расстоянии прямого попадания не только ствольной артиллерии, но и пулеметов. Теперь уже командование ВСУ бросает на убой значительные силы, чтобы вернуть потерянную господствующую высоту.С мест сообщают, что армия России расширяет зону контроля севернее Верхнекаменского, успешно двигаются в сторону Северска, до которого остаётся чуть более пяти километров. По другим данным, до въезда в город со стороны Серебрянки нашим штурмовикам пройти еще меньше — 4,5 км. Уточним, что сам Северск, как и пути к нему, находится в низине, тогда как перепад высот по сравнению с Белой горой составляет более 70 метров.Понятно, что наших штурмовиков силами зомби-пехоты противника не сдержать. Поэтому враг делает ставку на заградительный огонь FPV-дронов и артиллерии. А еще на этом участке прилетают ФАБы с УМПК, о чем рассказал Вадим Мисник, украинский спикер оперативно-тактической группировки "Сіверськ", который прославился противоречивыми заявлениями. С одной стороны, "киборгам" плохо, по ним летят все калибры, так что головы не поднять, но с другой — "москали умирают со скоростью сто тысяч орков в минуту". Обычно так украинские пропагандисты включают антикриз на опережение: да, драпаем, но "русские опять потеряли почти всю армию".Добавим, что речь идет о так называемом северском "кармане". С севера наши продвинулись на запад до Торского, а южнее — до Соледара, то есть ушли далеко на запад. И только здесь в районе Белой горы, превращенной в очередную "фортецю", враг упорно держал оборону еще с 2022 года.На Краснолиманском (смежном с Северским) направлении группировка "Запад" продолжает демонстрировать важные тактические успехи, продвигаясь в районах Грековки, Новомихайловки, Нового, Зеленой Долины и южнее Ямполовки на фоне нарастающего дефицита бронетехники и живой силы ВСУ. Из Макеевки поступает информация, что наши начинают разбирать опорники врага в направлении Грековки.Часовоярское направление. Противник предпринимает усилия для удержания рубежа и недопущения наступления наших войск на Константиновку. Для деблокирования группировки у Днепровского пруда ВСУ провели накат со стороны Николаевки, после спешивания пехоты и рассредоточения в лесной зоне наши войска начали работать по противнику. В результате контратаки враг потерял большую часть личного состава и техники.Следует отметить, что наш прорыв в центр Часова Яра синхронизирован с разгромом противника в соседнем Дзержинске/Торецке. Напомним, после того, как пару недель назад ВСУ смогли ворваться в уже освобожденную агломерацию, сразу воспряли духом окруженные украинские подразделения. Они надеялись на деблокирующий удар с юга. Теперь с вводом 150-й МСД в Дзержинск ситуация начала стабилизироваться. По этому поводу вновь принялись истерить украинские информационные порталы: "Из Торецка, к сожалению, хороших новостей нет. И, похоже, что уже и не будет. У всего есть предел."Воздушная тревога практически всю неделю объявлялась в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.ВС РФ уничтожили главный производственный объект Украины по созданию боеприпасов, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на слова украинского офицера Антона Сербина."Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен", — пожаловался военный. Речь идет об объекте в городе Шостка Сумской области.Тактика применения беспилотников в российской армии полностью сформировалась и не оставляет шанса противникам. "Я много раз видел, что перед штурмом позиций российская армия сначала отправит флот БПЛА по путям снабжения противника, отрезая их таким образом. Прошлым летом эту тактику хорошо отработали. И она себя вновь отлично показала в Курской области, в марте, ВСУ понесли тяжелейшие потери", — заявил британский аналитик Александр Меркурис.Средствами объективного контроля зафиксирован сдвиг линии боевого соприкосновения в пользу российской армии, что создает предпосылки для дальнейшего наступления. Важно отметить, что бойцы РФ идут вперед широким фронтом, тем самым лишают противника маневрировать резервами и "птахами Мадьяра".Тем не менее, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 42 беспилотника противника над семью регионами России. Сложная обстановка остается в белгородском приграничье, особенно в Краснояружском районе Белгородчины, где продолжаются боестолкновения с мобильными группами ВСУ.Читайте также: Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле

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эксклюзив, россия, сумская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб