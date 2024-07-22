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Как Зеленский с Джонсоном хотят опять всех обмануть

Как Зеленский с Джонсоном хотят опять всех обмануть - 22.07.2024 Украина.ру

Как Зеленский с Джонсоном хотят опять всех обмануть

Общая реакция на заявление Байдена об отказе от участия в выборах, опубликованного 21 июля, сводится к тому, что теперь президентом будет избран Трамп. Впрочем, дебют избирательной кампании так или иначе был выигран Трампом, что отразилось и на характере обсуждения украинского кризиса – теперь комментаторам приходится иметь в виду его риторику

2024-07-22T15:56

2024-07-22T15:56

2024-07-22T15:56

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Вообще тут следует сразу отметить три момента:- победа Трампа не гарантирована;- как именно Трамп собирается прекратить войну, не нанеся при этом неприемлемого имиджевого ущерба США, – непонятно;- позиция Байдена по украинскому кризису тоже предполагала дипломатический диалог (это легко понять, сравнив планы Киева по "саммиту мира" и реально реализованную модель).В интервью ВВС 21 июля бывший президент Украины Владимир Зеленский сделал заявления вполне сенсационного характера:- "На втором Саммите мира – если будет готов полностью план и если Россия будет готова проговаривать этот план и договариваться об окончании войны согласно уставу ООН и решения всех тех кризисов, которые они принесли – то мы будем готовы говорить вместе с партнёрами с представителями России. И будет ли это Путин, или это будет не Путин – какая разница. (...) Ну что ж, мы будем говорить с теми, кто в России всё решает".- "Желательно провести какие-то шаги, которые ослабят Россию. Она начнёт отступать. Это просто даст вам более сильные позиции за столом переговоров. Но это не значит, что надо возвращать все территории исключительно оружием".Нам всё это кажется ерундой, но, на самом деле, со стороны украинской власти это очень значительные уступки.Переговоры с российским президентом Зеленский запретил себе ещё в 2022 году (правда, тут формального нарушения указа нет – он ведь не сам будет вести переговоры, а через посредников). "Формула мира" Зеленского изначально предполагала восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года как условие начала переговоров.Интересно, что в процесс мирного урегулирования вмешался и Борис Джонсон, несущий моральную ответственность за срыв Стамбульских договоренностей и продолжение войны (шутим конечно – нет у него никакой морали и он даже не поймёт насчёт ответственности). Ещё 19 июля он опубликовал в Daily Mail статью, в которой уверяет, что "у Трампа хватит сил и смелости спасти Украину и положить конец этой ужасной войне".Вообще статья носит стратегический характер.Начинается она славословиями в адрес Трампа.Потом излагаются неисчислимые последствия поражения Украины – непременно начнётся мировая война, потому что Путин, в отличие от Джонсона, помнит фразу Черчилля о том, что Польша – "гиена Европы".Что предлагает Джонсон?Для начала, Трамп должен "положить конец бюрократической неразберихе и проволочкам (в поставках вооружения – Авт.), дать украинцам необходимые им разрешения (на использование оружия – Авт.), а затем, когда Путина снова оттеснят, предложить сделку".В способность Трампа сделать то, чего не осмелился сделать Байден Джонсон верит, потому что "именно Трамп, а не Обама или Байден, передал украинцам противотанковое оружие Javelin".Собственно, на этом можно было бы остановиться, поскольку такое развитие событий:- противоречит декларируемым намерениям Трампа и Зеленского закончить войну до конца года;- приведёт к новому витку эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями.Маловероятно, чтобы Джонсон этого не понимал. Так же как совершенно невероятно, чтобы он не понимал, к чему приведёт его, якобы, вскользь брошенная фраза весной 2022 года. Всё он отлично понимает и его цель – как можно дольше не допускать перехода к мирному, политико-дипломатическому разрешению конфликта.Как же Джонсон видит условия мира?1. России "придётся отступить как минимум до границ, существовавших до вторжения в 2022 году".Джонсон не предполагает обязательного выхода Украины на границы 1991 года. Отметим, что в общем случае, если не оговорено иное, такие заявления западных политиков означают желание заморозить конфликт с тем, чтобы при необходимости его возобновить.Нам очень трудно себе представить украинскую власть, которая признает Крым российским. Если даже она признает, то всё равно останется некоторая психологическая травма, которая обязательно реализуется в будущем.2. "Чтобы избежать будущих конфликтов и неопределённости, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению".Т.е., Россия должна согласиться с расширением НАТО на восток (даже если НАТО не воспользуется правом принять Украину). То есть это именно то, что предлагает Джонсон, имея в виду, что надо сделать все, "чтобы избежать будущих конфликтов"? Но разве не решение Украины, принявшее уже реальные перспективы вступить а НАТО и стало триггером спецоперации. Получается, Джонсон предлагает вместо реального мира еще больший конфликт, на который Россия никак не может согласиться.3. "У украинцев под ружьём находится более миллиона человек. Теперь они хорошо привыкли работать с оборудованием НАТО, и они являются самой эффективной антироссийской силой в мире. Когда война закончится, нет никаких причин, по которым украинские силы не должны будут заменить часть из 70 000 американских солдат, которые всё ещё находятся в Европе".Помимо милитаризации Украины Джонсон походя уточняет, что целью НАТО и в дальнейшем будет противостояние с Россией – чтобы не было сомнений относительно неизбежности будущих конфликтов.При всём при этом Джонсон не забывает, что кое-какие уступки нужно сделать и для России.4. Он милостиво разрешает "заявить, что "специальная военная операция" — она же вторжение — прошла успешно".Ок. Ладно.5. Он признаёт, что "могут быть особые меры защиты для носителей русского языка".Тут отметим, что это никак не связано с целями СВО. Нацистской пропагандой вполне можно заниматься на русском языке (тут достаточно вспомнить конфликт между покойной Ириной Фарион и русскоязычного членом командования "Азова"* Максимом Жориным.6. "Возврат к тем временам, когда Россия была уважаемым партнёром "Большой восьмерки" и даже НАТО".Особенно убедительно звучит после предложения сделать основой европейских сил НАТО "самую эффективную антироссийскую силу в мире". Интересно, Джонсон сам свою статью читал?В целом очевидно, что ничего серьёзного (кроме дальнейшего разжигания конфликта) Джонсон предложить не может, но у него, наверняка, такой цели и не было. Задача Джонсона скорее всего состояла в том, чтобы показать – приход к власти в США Трампа и реализация им какого-то мирного плана не означает капитуляции Украины или даже просто принятия Западом приемлемых для России условий мира.На Украине этого хитрого замысла Джонсона не поняли.Арестович** прокомментировал в том смысле, что Джонсон чрезмерно оптимистичен и реальные условия будут тяжелее для Украины, но в детали вдаваться не стал."Порохоботы" же напротив обвинили экс-премьера в "зраде".Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович возмутился потере территориальной целостности и идентичности, что "даёт возможность Путину показать, что его денацификация Украины была успешной".Единственным позитивным моментом во всём этом является пока принципиальная готовность даже таких "ястребов" как Зеленский и Джонсон идти на переговоры. Всё остальное не так существенно – ни тот, ни другой не имеют полномочий для ведения переговоров. Впрочем, они могу разболтать "хитрости", которые могут быть использованы компетентными переговорщиками.* Террористическая организация, запрещённая в России.** Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.

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