https://ukraina.ru/20241008/1057938723.html

"Нацизм должен быть уничтожен в его же логове". Самойлов назвал три важных пункта в стратегии по Украине

"Нацизм должен быть уничтожен в его же логове". Самойлов назвал три важных пункта в стратегии по Украине - 08.10.2024 Украина.ру

"Нацизм должен быть уничтожен в его же логове". Самойлов назвал три важных пункта в стратегии по Украине

Руководство России неоднократно объясняло, какие аспекты влияют на безопасность нашей страны. Участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов озвучил три самых значимых

2024-10-08T05:20

2024-10-08T05:20

2024-10-08T05:20

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Он начал с того, что государства Украина уже нет: там осталась лишь система, которая нацелена не на мирное развитие, а на работу в качестве военного механизма Запада. Поэтому ее территория должна быть под полным контролем России, подытожил эксперт.Подводя итоги, он вспомнил про заключительный пункт в стратегии по Украине."Третье. Должен быть завершен процесс денацификации, поскольку на основе нацистской идеологии, ставшей государственной политикой, Украина мобилизует население на войну. А мы пока не видим просветления у большинства населения: оно не пытается массово сдаться в плен или делегитемизировать власть", — подытожил Самойлов.Михаил Поликарпов — участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК, поделился своей точкой зрения по поводу тактических действий России."В последнее время мы слишком много внимания уделяем тактическим целям, но мало наносим ударов по заводам, производящим военную технику, которые за последнее время ожили и опять работают", — заявил Поликарпов.По его словам, в каждой войне происходит перетягивание каната между тактическими и стратегическими целями. И чаще всего побеждают тактические цели, пришел к выводу эксперт.Подробнее об этом — в интервью Михаил Поликарпов: Россия ждет ноября для прорыва к Курахово, а ВСУ на "Южмаше" готовят ей новые проблемыПолный текст интервью — Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет

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россия, украина, вооруженные силы украины, сво