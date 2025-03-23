Армия России контролирует Срибное в ДНР - 23.03.2025 Украина.ру
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Армия России контролирует Срибное в ДНР
Армия России контролирует Срибное в ДНР - 23.03.2025 Украина.ру
Армия России контролирует Срибное в ДНР
Российская войсковая группировка "Центр" нанесла поражение формированиям ВСУ в ДНР и взяла под контроль населенный пункт Срибное. Об этом 23 марта сообщило Минобороны РФ.
2025-03-23T12:50
2025-03-23T12:50
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"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.При этом подразделениями российской группировки было нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций "Восток" и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск, Котлино, Новопавловка, Удачное и Новосергеевка (ДНР).Там также сообщили, что авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, центрам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цехам их производства и местам хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.Кроме того, за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были сбиты 10 управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 224 беспилотника самолетного типа.Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донецкая народная республика, всу, потери всу, днр, сво, минобороны рф, сводка
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, СВО, Минобороны РФ, сводка

Армия России контролирует Срибное в ДНР

12:50 23.03.2025
 
© Украина.руКарта ДНР
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Украина.ру
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Российская войсковая группировка "Центр" нанесла поражение формированиям ВСУ в ДНР и взяла под контроль населенный пункт Срибное. Об этом 23 марта сообщило Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
При этом подразделениями российской группировки было нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций "Восток" и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск, Котлино, Новопавловка, Удачное и Новосергеевка (ДНР).
"Противник потерял свыше 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции", - констатировали в Минобороны России.
Там также сообщили, что авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, центрам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цехам их производства и местам хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.
Кроме того, за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были сбиты 10 управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 224 беспилотника самолетного типа.
Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине
 
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