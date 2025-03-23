Аэродромы ВСУ в Прилуках и пригороде Чернигова подверглись атакам – подполье - 23.03.2025 Украина.ру
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Аэродромы ВСУ в Прилуках и пригороде Чернигова подверглись атакам – подполье
Аэродромы ВСУ в Прилуках и пригороде Чернигова подверглись атакам – подполье - 23.03.2025 Украина.ру
Аэродромы ВСУ в Прилуках и пригороде Чернигова подверглись атакам – подполье
Зафиксированы удары, нанесённые в районе аэродромов в городе Прилуки и пригороде Чернигова на Украине. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
2025-03-23T13:01
2025-03-23T13:01
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"Прилуки – прилетело в сторону военного аэродрома на западе города. Удивлен, что только один раз, надеюсь, прилет – тренировочный, там есть куда прилетать еще много раз. Закрытые стоянки для тяжелых бомбардировщиков, в том числе для Ту-122 и Ту-160. Ямы для подвеса ФАБов, несколько укрепленных больших складов для ракет и остального боекомплекта, два склада с ГСМ", - сообщил Лебедев.Он также рассказал, что удар был нанесен в направлении аэродрома в пригороде Чернигова."Одно время считалось, что аэродром "Певцы" прекратил свое существование, но, по данным сопротивления, в последние полгода там идет бурная работа: летают БПЛА, садились вертолеты, говорят – самолеты тоже садились, но в темное время суток", - поведал Лебедев.Также 23 марта стало известно, что Армия России контролирует Срибное в ДНР
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новости, чернигов, украина, россия, всу, потери всу, сво, минобороны рф, ввс украины, аэродромы
Новости, Чернигов, Украина, Россия, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Минобороны РФ, ВВС Украины, аэродромы

Аэродромы ВСУ в Прилуках и пригороде Чернигова подверглись атакам – подполье

13:01 23.03.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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Зафиксированы удары, нанесённые в районе аэродромов в городе Прилуки и пригороде Чернигова на Украине. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилуки – прилетело в сторону военного аэродрома на западе города. Удивлен, что только один раз, надеюсь, прилет – тренировочный, там есть куда прилетать еще много раз. Закрытые стоянки для тяжелых бомбардировщиков, в том числе для Ту-122 и Ту-160. Ямы для подвеса ФАБов, несколько укрепленных больших складов для ракет и остального боекомплекта, два склада с ГСМ", - сообщил Лебедев.
Он также рассказал, что удар был нанесен в направлении аэродрома в пригороде Чернигова.
"Одно время считалось, что аэродром "Певцы" прекратил свое существование, но, по данным сопротивления, в последние полгода там идет бурная работа: летают БПЛА, садились вертолеты, говорят – самолеты тоже садились, но в темное время суток", - поведал Лебедев.
Также 23 марта стало известно, что Армия России контролирует Срибное в ДНР
 
НовостиЧерниговУкраинаРоссияВСУпотери ВСУСВОМинобороны РФВВС Украиныаэродромы
 
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