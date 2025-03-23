https://ukraina.ru/20250323/1061979633.html

Девять лиц Макрона. Как семейно-альковной грязью мировая элита держит президента Франции на крючке

Девять лиц Макрона. Как семейно-альковной грязью мировая элита держит президента Франции на крючке - 23.03.2025 Украина.ру

Девять лиц Макрона. Как семейно-альковной грязью мировая элита держит президента Франции на крючке

Наверное, очень плохо быть лидером Европы, когда все вокруг подозревают, что жена у тебя – мужик. Пусть и бывший, уже переделанный в женщину, но такой же красивый как бывший русский актер Алексей Панин – просто загляденье.

2025-03-23T12:50

2025-03-23T12:50

2025-03-23T12:50

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сша

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Но действующий президент Франции Эмманюэль Макрон не унывает. Несмотря на то, что он попытался судебными репрессиями и штрафами заткнуть глотки всем, кто хотел узнать, почему у его жены и как бы женщины Брижит, мужское белье, и на то, что его брачный союз все равно продолжают рассматривать с лупой и с нездоровой похотливостью, Макрон думает о том, чтобы возглавить Европу.Он уверен, что у него все для этого есть. Ему всего 47 лет от роду, и в 39 лет в 2017 году он стал самым молодым президентом Франции, а в 2022-м переизбрался впервые с 2002 года, когда это удалось Жаку Шираку. До него все французские президенты сидели по одному сроку и уходили если и не с личным позором, то с громким и глубоким вздохом облегчения всего французского общества "наконец-то это ничтожество сдрыснуло…" вслед.И кем только сам Макрон себя не представлял! И Шарлем де Голлем, и Жаком Шираком. А сейчас вот решил примерить треуголку Наполеона Бонапарта, объединить Европу под своим жезлом-скипетром на фоне оголтелой русофобии и повести великие евроармады на бой с президентом России Владимиром Путиным, который, по его мнению, хочет расселить своих всепобедных бурят на Елисейских полях и по берегам Сены. Как это в 1814-1815 годах сделал русский же император Александр I со своими казаками, вызвавшими небывалый демографический зуд и прирост среди французских дам, истосковавшихся по мужской крепости и крепкости.Но ему не верят. Сначала над ним откровенно насмехалась "баба" – канцлер Германии Ангела Меркель. Она откровенно смотрела на него, как на "фертика" (молодцеватого, щеголеватого, развязного и самодовольного, но туповатого человека). И не скрывая презрения, морщилась, хотя Макрон действительно многолик, для многих симпатичен, физиогномически подвижен, галантно воспитан и, вы не поверите, хорошо образован и, может быть, даже умен.Потом президент США Дональд Трамп заботливо стряхнул с его костюма перхоть, демонстративно давая понять, что не по Сеньке шапка и сюртук не с того плеча, если голову мыть не американским "Хэд энд Шолдэрс", а баловаться всякими французскими финтифлюшками в красивых флаконах.Теперь делают это все, кому не лень. Потому что, кажется, подозревают, что пыжится Макрон в брутальные полководцы-победители, подкрашивая… губки перед трюмо! И намекают, что когда он в 2016 году создавал свое независимое движение "Вперед", чтобы с ним штурмовать президентские высоты, то назвать ее нужно было точнее – "Взад". Ну, вы меня понимаете – во всех смыслах этого слова (гусары, молчать!).И в том, что ничего нового это движение, сегодня переименованное в партию "Вперед, республика!", Франции предложить не сподобилось. Потому что не могло это сделать по определению: сам Макрон называл его "ни правым, ни левым", то есть аморфно бессмысленным, что в идеологическом, что в практическом применении.И в том, что серьезные подозрения вызывал и вызывает сам Макрон. И как государственный деятель, и вообще – как мужик. Хотя первоначально на него, перспективного инвестиционного банкира из клана Ротшильдов, возлагали некоторые надежды: мол, клан серьезный, может вывести Францию из кризиса хотя бы для того, чтобы успешнее и прибыльнее ее грабить. И надежды эти были оправданы: французам казалось, что после предшественника Макрона Франсуа Олланда, названного ими "мсье Зеро" (то есть полный ноль), более успешным президентом будет и туалетный ершик. Оказалось, что показалось.А потом французов серьезно заинтересовало, почему это у их молодого "петушка" в супругах такая старая "курочка". Первая леди, пардон, первая мадам Брижит Макрон (в девичестве Тронье) оказалась не просто школьной учительницей президента на 25 лет его старше. Она еще и выглядела так, мягко говоря, "на любителя", что упомянутый выше Панин чувствовал себя на ее фоне красавчиком. А сам это факт, он - ужас, летящий на крыльях ночи…И с самого начала Макрона начали преследовать и прессовать его недоброжелатели, утверждая, что Брижит – мужик, переделанный в женщину. То ли из старшего брата самой девушки, то ли из педофила, который совратил молодого Макрона, и этот факт попытались скрыть так экзотически.Короче, в этой истории все так грязно и воняет, что и разбираться не хочется. Но надо, потому что эту грязь начали использовать, разумеется, как компромат против Макрона, стараясь принудить его делать то, что хотят держатели компромата. И ведь могут принудить до чего угодно, даже до войны, если закулисным воротилам война понадобится. Это самое ужасное…В Европе Макрона толкают на войну – она выгодна, например, местным ВПК, которые могут обогатиться на поставках оружия на поля сражения. И чтобы подтолкнуть, на Макрона могут давить еще сильнее.Теперь за Макрона с его женой, то ли мужчиной, то ли женщиной, взялись США. Американская журналистка Кэндис Оуэнс подхватила знамя расследований своих французских коллег – журналисток Амандин Рой и Наташи Рэй и уже тоже выпустила фильм, в котором утверждает, что Брижит – в женщину переформатированный мужик.Но главное – даже не в том, что Макрон и его спецслужбы на смогут заткнуть рот американским СМИ, как это сделали французским. Идею опозорить и опустить Макрона уже подхватили Илон Макс и журналист Такер Карлсон, люди очень близкие к президенту Трампу, который не просто не любит перхоть на Макроне. Трампу что-то нужно от французского лидера, а что, пока неизвестно.Американец может либо скрутить француза в бараний рог и держать у колесницы, чтобы не вякал, а может и науськать на то, что выгодно США. А что им выгодно, одному богу да Трампу и известно. Может, мир, а может, и война, если надо будет.И что самое паскудное, что вряд ли Макрон сможет этому давлению противостоять. Несмотря на близость к Ротшильдам – эти привычно взвесят его на весах выгоды/невыгоды и продадут. Либо дорого, либо по дешевке – как уж карта ляжет. И ничего личного, только бизнес……И даже в имени Макрона есть некоторая загадка и двусмысленность. С древнееврейского его имя переводится, как "С нами бог". Но у Макрона имя пишут то с буквой "у" после буквы "н", то с буквой "ю". И многие и в этом видят намек на некую женственную мягкость французского петушка. На самом же деле, как утверждают филологи, по-французски у мужчин имя Эмманюэль правильно пишется с "ю", а у женщин – Эммануэль – с "у". И кто не помнит эту чудную и сексуально раскованную Эммануэль из одной из первых легальных порносаг. И как хорошо, что Макрон не похож на эту Эммануэль – хоть что-то "святое" политика не подпортила!…А с компроматом на Брижит мы еще разберемся – это очень интересная тема. Политическая, а не под юбкой…О лицах Трампа - в статье Владимира Скачко "Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

европа, франция, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, елена панина, впк, эксклюзив