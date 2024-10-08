Герой России рассказал, как отфильтровать "засланных казачков"
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© ЦОС ФСБ РФ
Миграционное законодательство России не должно быть либеральнее, чем в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Ужесточение миграционного законодательства поможет отфильтровать "засланных казачков" от людей, которые искренне любят Россию. В этом деле интерес представляет опыт США, отметил российский генерал.
"И у нас более 1,5 миллиона человек за последнее время получили российский паспорт, но они почему-то не сражаются в зоне СВО. Это вызывает большое недовольство", - констатировал председатель президиума организации "Офицеры России".
Липовой уверен, что в России должны проверять всех въезжающих на предмет судимости, наркозависимости и принадлежности к иностранным разведкам. Уже бывали случаи, когда террористы прямо из Сирии приезжали в Россию, отдыхали и потом возвращались обратно.
"Это недопустимо, - заявил Герой России. - Нам не надо надеяться, что проблема организованной этнической преступности и радикализма рассосется сама по себе. Это болезнь, которая прогрессирует. Ее надо лечить".
Полный текст интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему высказалась автор издания Украина.ру Анна Черкасова в публикации Пятая колонна внутри РФ опаснее Украины на поле боя: военные политологи о планах Запада на Россию.