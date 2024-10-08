Герой России рассказал, как отфильтровать "засланных казачков" - 08.10.2024 Украина.ру
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Герой России рассказал, как отфильтровать "засланных казачков"
Герой России рассказал, как отфильтровать "засланных казачков" - 08.10.2024 Украина.ру
Герой России рассказал, как отфильтровать "засланных казачков"
Миграционное законодательство России не должно быть либеральнее, чем в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
2024-10-08T04:00
2024-10-08T04:00
новости
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мигранты
миграционная служба
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Ужесточение миграционного законодательства поможет отфильтровать "засланных казачков" от людей, которые искренне любят Россию. В этом деле интерес представляет опыт США, отметил российский генерал."И у нас более 1,5 миллиона человек за последнее время получили российский паспорт, но они почему-то не сражаются в зоне СВО. Это вызывает большое недовольство", - констатировал председатель президиума организации "Офицеры России".Липовой уверен, что в России должны проверять всех въезжающих на предмет судимости, наркозависимости и принадлежности к иностранным разведкам. Уже бывали случаи, когда террористы прямо из Сирии приезжали в Россию, отдыхали и потом возвращались обратно."Это недопустимо, - заявил Герой России. - Нам не надо надеяться, что проблема организованной этнической преступности и радикализма рассосется сама по себе. Это болезнь, которая прогрессирует. Ее надо лечить".Полный текст интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказалась автор издания Украина.ру Анна Черкасова в публикации Пятая колонна внутри РФ опаснее Украины на поле боя: военные политологи о планах Запада на Россию.
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новости, россия, сша, сирия, офицеры россии, сво, украина, бывший ссср, мигранты, миграционная служба, шпионаж, терроризм, спецслужба
Новости, Россия, США, Сирия, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, СВО, Украина, бывший СССР, мигранты, миграционная служба, шпионаж, терроризм, спецслужба

Герой России рассказал, как отфильтровать "засланных казачков"

04:00 08.10.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
© ЦОС ФСБ РФ
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Миграционное законодательство России не должно быть либеральнее, чем в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Ужесточение миграционного законодательства поможет отфильтровать "засланных казачков" от людей, которые искренне любят Россию. В этом деле интерес представляет опыт США, отметил российский генерал.
"И у нас более 1,5 миллиона человек за последнее время получили российский паспорт, но они почему-то не сражаются в зоне СВО. Это вызывает большое недовольство", - констатировал председатель президиума организации "Офицеры России".
Липовой уверен, что в России должны проверять всех въезжающих на предмет судимости, наркозависимости и принадлежности к иностранным разведкам. Уже бывали случаи, когда террористы прямо из Сирии приезжали в Россию, отдыхали и потом возвращались обратно.
"Это недопустимо, - заявил Герой России. - Нам не надо надеяться, что проблема организованной этнической преступности и радикализма рассосется сама по себе. Это болезнь, которая прогрессирует. Ее надо лечить".
Полный текст интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему высказалась автор издания Украина.ру Анна Черкасова в публикации Пятая колонна внутри РФ опаснее Украины на поле боя: военные политологи о планах Запада на Россию.
 
НовостиРоссияСШАСирияОФИЦЕРЫ РОССИИСВОУкраинабывший СССРмигрантымиграционная службашпионажтерроризмспецслужба
 
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