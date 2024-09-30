Пятая колонна внутри РФ опаснее Украины на поле боя: военные политологи о планах Запада на Россию - 30.09.2024 Украина.ру
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Пятая колонна внутри РФ опаснее Украины на поле боя: военные политологи о планах Запада на Россию
Пятая колонна внутри РФ опаснее Украины на поле боя: военные политологи о планах Запада на Россию - 30.09.2024 Украина.ру
Пятая колонна внутри РФ опаснее Украины на поле боя: военные политологи о планах Запада на Россию
Решение НАТО об ударах по России ракетами большей дальности может иметь отложенный характер, заявил завотделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, почему США не дали Зеленскому разрешения бить по РФ, но при этом собираются вести Украину к победе
2024-09-30T18:49
2024-09-30T19:47
новости
россия
запад
украина
константин сивков
владимир зеленский
нато
рютте
ядерная доктрина
сша
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Профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов отметил, что в вопросе "бить или не бить Украине по российским территориям" США действуют во многом ситуативно, просчитывая все с точки зрения внутренней избирательной кампании.Во-первых, подобного рода решения могут иметь отложенный характер. Во-вторых, при любой администрации в США ничто не помешает НАТО переосмыслить свои возможности, политические и военные ресурсы с учетом того, что происходит на Украине и с оглядкой на военное планирование РФ, включая ядерное, отметил он.Россия же, по мнению Данилова, должна выстраивать свою позицию с точки зрения того, что риски [ударов вглубь РФ] существуют, и они достаточно высокие.Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков напомнил, что параметры победы Запада над Россией тоже четко обозначены. Программа максимум — это отстранение от власти действующего президента России, замена имперски ориентированной элиты страны на марионетку типа Ельцина, которая будет проводить прозападный курс и вести государство к саморазрушению.Эксперты пришли к единому мнению, согласно которому мы входим в очередную фазу обострения "Россия – НАТО". Константин Сивков также объяснил, что стоит за изменением ядерной доктрины России. По его словам, суть перемен заключаются в том, что мы готовы нанести ответный ядерный удар вне зависимости от того, какие объекты РФ будут поражаться в рамках воздушной атаки Запада."Мы ставим ядерный барьер на любые попытки Запада начать воздушно-наступательную операцию против России. Укрыться за Украиной теперь натовцам не удастся, ответ уже пойдет по ним", — уточнил он.В ММПЦ "Россия сегодня" 30 сентября прошёл круглый стол на тему "Новый генсек НАТО: перспективы отношений России и НАТО", приуроченный к вступлению в должность новогогенсекретаря альянса, экс-премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.Глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, гендиректор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев, профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов обсудили, стоит ли ждать ужесточения риторики и действий НАТО в отношении России.Более подробно о том, как Зеленский ведет мир к ядерной войне, в интервью Анны Черкасовой с Владимиром Васильевым Куба-1962 возвращается. Владимир Васильев о том, как Зеленский обидел Трампа и пошатнул неядерный мир
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, константин сивков, владимир зеленский, нато, рютте, ядерная доктрина, сша, украина.ру
Новости, Россия, Запад, Украина, Константин Сивков, Владимир Зеленский, НАТО, Рютте, ядерная доктрина, США, Украина.ру

Пятая колонна внутри РФ опаснее Украины на поле боя: военные политологи о планах Запада на Россию

18:49 30.09.2024 (обновлено: 19:47 30.09.2024)
 
© Сгенерировано ИИКорабль НАТО в финском заливе
Корабль НАТО в финском заливе
© Сгенерировано ИИ
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Решение НАТО об ударах по России ракетами большей дальности может иметь отложенный характер, заявил завотделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, почему США не дали Зеленскому разрешения бить по РФ, но при этом собираются вести Украину к победе
Профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов отметил, что в вопросе "бить или не бить Украине по российским территориям" США действуют во многом ситуативно, просчитывая все с точки зрения внутренней избирательной кампании.
Во-первых, подобного рода решения могут иметь отложенный характер. Во-вторых, при любой администрации в США ничто не помешает НАТО переосмыслить свои возможности, политические и военные ресурсы с учетом того, что происходит на Украине и с оглядкой на военное планирование РФ, включая ядерное, отметил он.
Россия же, по мнению Данилова, должна выстраивать свою позицию с точки зрения того, что риски [ударов вглубь РФ] существуют, и они достаточно высокие.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков напомнил, что параметры победы Запада над Россией тоже четко обозначены. Программа максимум — это отстранение от власти действующего президента России, замена имперски ориентированной элиты страны на марионетку типа Ельцина, которая будет проводить прозападный курс и вести государство к саморазрушению.

В этом контексте мы должны хорошо понимать, что война на Украине не решает задачу замены президента [РФ]. Это лишь один из плацдармов обеспечения. Главный фронт — в России. Главная ударная сила — пятая колонна, — предостерег Сивков.

Эксперты пришли к единому мнению, согласно которому мы входим в очередную фазу обострения "Россия – НАТО".
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
Константин Сивков также объяснил, что стоит за изменением ядерной доктрины России. По его словам, суть перемен заключаются в том, что мы готовы нанести ответный ядерный удар вне зависимости от того, какие объекты РФ будут поражаться в рамках воздушной атаки Запада.
"Мы ставим ядерный барьер на любые попытки Запада начать воздушно-наступательную операцию против России. Укрыться за Украиной теперь натовцам не удастся, ответ уже пойдет по ним", — уточнил он.
В ММПЦ "Россия сегодня" 30 сентября прошёл круглый стол на тему "Новый генсек НАТО: перспективы отношений России и НАТО", приуроченный к вступлению в должность новогогенсекретаря альянса, экс-премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, гендиректор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев, профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов обсудили, стоит ли ждать ужесточения риторики и действий НАТО в отношении России.
Более подробно о том, как Зеленский ведет мир к ядерной войне, в интервью Анны Черкасовой с Владимиром Васильевым Куба-1962 возвращается. Владимир Васильев о том, как Зеленский обидел Трампа и пошатнул неядерный мир
 
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