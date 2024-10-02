Российский аналитик: Целей на территории натовских стран очень много - 02.10.2024 Украина.ру
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Российский аналитик: Целей на территории натовских стран очень много
Российский аналитик: Целей на территории натовских стран очень много - 02.10.2024 Украина.ру
Российский аналитик: Целей на территории натовских стран очень много
Решение президента России о дополнении национальной ядерной доктрины многих отрезвило. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
2024-10-02T03:30
2024-10-02T03:30
новости
россия
курская область
запад
юрий баранчик
нато
всу
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По мнению эксперта, теперь на Западе задумаются о последствиях нанесения ударов по России с украинской территории. Баранчик также обратился к опыту военных операций США и Израиля, отметив, что Москва ещё не сделала многого из того, что позволяли себе эти государства при проведении своих спецопераций."Посмотрите, как поступает Израиль, - сказал Баранчик. - Еще в прошлом году он осуществлял разовые военные акции против Ирана, преподнося это как "удары возмездия". В ответ Иран в рамках правил приличия тоже мог сделать свою "возмездную акцию". И мы в противостоянии с Западом можем действовать точно так же. Я не говорю, что надо сразу хвататься за тактическое или стратегическое ядерное оружие. Но Россия может ударить по той же польской военной базе в Жешуве. Если мы это сделаем, противник понесет огромные потери в живой силе и технике. Наши ответственные товарищи из Генштаба знают, чем ударить, чтобы снести эту базу".По мнению Баранчика, такие разовые предупреждения вполне допустимы сейчас, когда США собирается поставить на Украину не только дальнобойные ракеты, но и корректируемые авиабомбы, способные лететь на 110 километров."Уже были случаи, когда они попадали по школе в Курской области. Для нас нет никакой разницы, что по нам летит: ракета или бомба", - сказал политический аналитик.Он указал на возможность перенести конфликт на территорию Запада, который при таком развитии ситуации понесёт прямые потери и лишится возможности "комфортно воевать" с украинской территории формально руками ВСУ.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огнечитайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Генсек НАТО Столтенберг похвалил Киев за вторжение в Курскую область
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новости, россия, курская область, запад, юрий баранчик, нато, всу, сво, кто, израиль
Новости, Россия, Курская область, Запад, Юрий Баранчик, НАТО, ВСУ, СВО, КТО, Израиль

Российский аналитик: Целей на территории натовских стран очень много

03:30 02.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / PLRZEАэропорт Жешув-Ясенка
Аэропорт Жешув-Ясенка - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / PLRZE
Читать в
Решение президента России о дополнении национальной ядерной доктрины многих отрезвило. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
По мнению эксперта, теперь на Западе задумаются о последствиях нанесения ударов по России с украинской территории. Баранчик также обратился к опыту военных операций США и Израиля, отметив, что Москва ещё не сделала многого из того, что позволяли себе эти государства при проведении своих спецопераций.
"Посмотрите, как поступает Израиль, - сказал Баранчик. - Еще в прошлом году он осуществлял разовые военные акции против Ирана, преподнося это как "удары возмездия". В ответ Иран в рамках правил приличия тоже мог сделать свою "возмездную акцию". И мы в противостоянии с Западом можем действовать точно так же.
Я не говорю, что надо сразу хвататься за тактическое или стратегическое ядерное оружие. Но Россия может ударить по той же польской военной базе в Жешуве. Если мы это сделаем, противник понесет огромные потери в живой силе и технике. Наши ответственные товарищи из Генштаба знают, чем ударить, чтобы снести эту базу".
По мнению Баранчика, такие разовые предупреждения вполне допустимы сейчас, когда США собирается поставить на Украину не только дальнобойные ракеты, но и корректируемые авиабомбы, способные лететь на 110 километров.
"Уже были случаи, когда они попадали по школе в Курской области. Для нас нет никакой разницы, что по нам летит: ракета или бомба", - сказал политический аналитик.
Он указал на возможность перенести конфликт на территорию Запада, который при таком развитии ситуации понесёт прямые потери и лишится возможности "комфортно воевать" с украинской территории формально руками ВСУ.
"Целей на территории натовских стран очень много. Возьмем те же газохранилища. Они радуются, что сейчас низкая цена на газ и что запасов у них слишком много. Так давайте лишим их этой возможности, нанося точечные, но крайне чувствительные удары", - предложил Баранчик.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огнечитайте на сайте Украина.ру
Ранее в новостях: Генсек НАТО Столтенберг похвалил Киев за вторжение в Курскую область
 
НовостиРоссияКурская областьЗападЮрий БаранчикНАТОВСУСВОКТОИзраиль
 
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