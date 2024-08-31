Генсек НАТО Столтенберг похвалил Киев за вторжение в Курскую область
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область не нарушает международное право. Это заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга опубликовало немецкое издание Die Welt
"Согласно международному праву, оно не ограничивается границей. И это решение Украины, как себя защищать.", - заявил Столтенберг, подчеркнув, что российские солдаты, техника и военные базы считаются законными целями Киева.
Эту же мантру еще три недели назад опубликовало американское издание Politico со ссылкой на слова представителя МИД Германии. Тогда в этом ведомстве сказали, что "Украина имеет право на самозащиту, которое не ограничивается только территорией самой страны".
09:28"Туман войны": эксперт оценил версию об отвлекающем характере вторжения ВСУ в Курскую область По мнению ряда наблюдателей и экспертов, удары ВСУ в Курской и Белгородской области носят отвлекающий характер перед масштабной операцией украинской армии на юге с целью прорыва к Крыму. Своё мнение об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Параллельно британский журнал The Economist сообщил со ссылкой на спутниковые снимки, что ситуация в Курской области стабилизировалась. Также в материале издания отмечено, что Киев начал авантюру в Курской области с непонятными целями. Авторы статьи отмечают, что задачи ВСУ были скрыты, чтобы провал нельзя было отличить от успеха.
Кроме того, журналисты The Economist обратили внимание на то, что украинских военных совсем не беспокоит исход их попыток прорыва в Курскую область, по их мнению операция якобы уже достигла важных целей. А именно - доказать миру, что у Киева есть силы и ресурсы.
К выводу о том, что украинское вторжение в Курскую область провалилось, пару дней назад пришел и американский журнал Forbes. Журналисты этого издания сообщили, что если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось".
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 7,8 тысяч человек, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей.
Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.
09:00Освобождение Покровска очень сильно ударит по группировке ВСУ в Курской области - экспертПокровск (переименованный Красноармейск) является центром крупной агломерации на пути российской армии. Сможет ли ВСУ использовать плотную городскую застройку и остановить русское наступление? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный