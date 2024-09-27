Лютежский плацдарм: легенда, родившаяся из неудачи

«Контратаки менялись длинным муторно-бездеятельным сидением в окопах, когда ни вылезти, ни размяться, ни раздеться-переодеться, и снова атаки, и снова контратаки… Иногда я с тоской оглядывался вокруг на наши позиции: жиденькие цепочки разрозненных стрелковых окопчиков, даже не связанных сплошными траншеями. Из окопов изредка выглядывали такие же как я бедолаги, полусолдаты-полугражданские.

Ну, а как сейчас пойдут немцы, неужели это я смогу их отбить, преградить им путь к новой оккупации? Откуда мне, сельско-хуторскому мальчишке, в мои неполные девятнадцать лет, было знать, что где-то есть разведка, всякая и разная — от воздушной до агентурной, что есть штабы, где все знают: как могут пойти немцы — когда и сколько, где не могут и не должны, где надо сосредоточить "живую силу" и технику, а где можно пока на время оставлять такие жиденькие цепочки окопов — какие сейчас у нас? Откуда мне было знать, что уже где-то тайно с Букринского на Лютежский пладцарм перебрасывается мощная танковая армада Рыбалко?

Потом, постепенно я начал понимать, стал, как мне казалось, заправским солдатом. А пока я думал, что именно на мне и тех бедлолагах-воинах, которые сидели в окопах на склоне высоты, с которыми я даже не был знаком, лежит ответственность за судьбу Родины».

На немецкой аэрофотосъемке участка севернее Лютежа четко видно, что никакой грозной фортификации там создано не было. У Манштейна просто не оставалось ресурсов, по всему берегу от Киева до самой Припяти оперировала одна 4-я танковая армия. Немецкая пехота расположилась на опорных пунктах, по сравнению с обороной на Букрине выглядящих весьма скромно. Против нее действовало пополнение, набранное совсем недавно в Сумской и Черниговской областях, частично даже необмундированное.

Наша поисковая организация находила у Ясногородки таких солдат — гражданское пальто, стоптанные сапоги, измочаленный дерматиновый ремешок-перепояска, полный «сидор» патронов и свеженькая, сияющая эмалью кружка.

Пошли осенние дожди, окопы затопило, а в чавкающей грязи лежали раненые, которых можно было вывезти только ночью, — днем переправы прицельно бомбились и простреливались артиллерией.

Тогда и было принято решение, которое Манштейн предвидел изначально. 24 октября из Москвы прилетела директива за подписью Сталина, в которой предписывалось: