Комикс о Донбассе, возвращение рок-легенд, Кустурица об украинском православии. События культуры

В России выходит графический роман о войне, The Cure выпускает новый альбом, Кустурица представил документалистику о трагедии УПЦ

Быть ли "Капитану Россия"?В среду, 18 сентября, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла презентация графического романа – комикса "СВО: невыдуманные истории". Главный автор проекта участник военных действий, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, а продвижением комикса занимается писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.Графический роман основан на историях, которые создателям рассказали реальные ополченцы – участники войны в Донбассе с 2014 года, российские военные, жители ЛНР, и ДНР."СВО — это не только реальные боевые действия, это и сражения за мысли и души людей. Рассказ о событиях в форме комикса — дерзкая попытка донести правду России до молодежи в привычной для нее форме", — сказал Лукьяненко на презентации.В разговоре с корреспондентом издания Украина.ру он подчеркнул, что форма в данном случае очень важна, так как комикс – удачный художественный прием для разговора с подростками и молодежью, которым необходимо объяснять суть происходящего в Донбассе и на Украине.Председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гакуев рассказал, что украинские авторы давно и успешно используют именно комикс для пропаганды среди детей и подростков. В частности, успех, по его словам, имеет комикс "Приключения Микитки", автор этого проекта – экс-руководитель "Луганской областной военно-гражданской администрации" Юрий Гарбуз.В комиксе рассказывается о мальчике из села на Луганщине, родителей которого похищают ополченцы ЛНР. Когда Гарбуз еще "руководил Луганской областью", а часть республики действительно находилась под контролем Украины, комикс не массово, как обещал чиновник, но все же дарили школьникам.Корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннет спросил, может ли персонаж графического романа стать русским аналогом супергероя вроде Капитана Америки.Ему ответили, что отличие как раз-таки заключается в том, что герои не фантастичны и не вымышлены, а из реальной жизни.Но вопрос – не лишний. Совсем недавно в России появилась серия супергеройских комиксов, которая бесспорно успешна и имеет уже несколько удачных в прокате киноадаптаций – комиксы издательства Bubble Comics о петербургском полицейском Майоре Громе, спасающем свой город от разных фантастических опасностей.Экранизации Олега Трофима с Тихоном Жизневским в главной роли действительно напоминают классическое супергеройское кино, но очень самобытны и колоритны, перепутать их с американским или европейским фильмом будет сложно."Русские на войне" и украинские православные в СербииСразу две более чем громких историй из мира документального кино: показ фильма "Русские на войне" российско-канадского режиссера Анастасии Трофимовой в Торонто и премьера фильма "Люди Христовы. Наше время" сербского режиссера Эмира Кустурицы в Белграде.Скандал вокруг "Русских на войне" разразился грандиозный. Украинская диаспора пришла в бешенство от того, что TIFF – Международный кинофестиваль в Торонто включил его в конкурсную программу. После волны беспрерывных протестов мужчин вполне призывного возраста и женщин в платьях, облитых кровью, показ фильма в основной программе фестиваля все-таки сорвали, но TIFF показал его после закрытия "во имя безопасности", как объяснили организаторы.В протесте поучаствовал и генеральный консул Украины в Канаде Олег Николенко, который назвал действия фестиваля "безответственными".Трофимова раньше снимала документальные картины для RT, в частности – о войне в Сирии и женщинах, попавших в ИГ*.Создание "Русских на войне" достаточно туманно: сама режиссер утверждает, что провела время съемок в зоне боевых действий бок о бок с российскими военнослужащими, однако имеет ли она аккредитацию от Минобороны РФ – неизвестно.Главная претензия украинских обозревателей, которые написали едва ли не с десяток статей для "Украинской правды" в том, что "российские военные не показаны убийцами". В общем доступе фильма пока нет, но из аннотации фестиваля, трейлера и нескольких отрывков, опубликованных Трофимовой, ясно, что каждый ее герой – действительно выпуклый персонаж со своей личной и уникальной историей, явно не подходящий под пропагандистские штампы о безликом зле.В частности, она показывает людей, которые утверждают, что воюют: 1) против фашизма; 2) ради выплат; 3) за родной Донбасс; 4) по ошибке. То есть мотивации всех персонажей разнообразны, а посыл хотя и очевидно антивоенный, но заметна попытка именно разобраться в происходящем.Первая истерика случилась еще на премьере фильма – на Венецианском фестивале, где украинская участница документальной программы Дарья Бассель назвала "Русских на войне" "качественной российской пропагандой".Стоит отметить, что программа документального кино в Торонто, в целом, не дистанцирована от острых, опасных и злободневных тем: картины о войне в Израиле и Секторе газа, военных конфликтах в Судане, неоднозначных отношениях между Румынией и Молдавией, и многое другое.Премьера же фильма Кустурицы прошла в Белграде.Всеми признанный классик Эмир Кустурица – режиссер и музыкант – снял картину "Люди Христовы. Наше время" о гонения на Украинскую православную церковь на Украине, а конкретнее – о захвате Киево-Печерской лавры раскольниками, СБУ и полицией.Соавтор Кустурицы – сценарист и продюсер Йован Маркович.Один из героев документального фильма ― уроженец Ивано-Франковска, православный миссионер, философ, литератор Руслан Калинчук, который подробно рассказал о предпосылках событий вокруг УПЦ, уходящих в историческое прошлое. Кроме того, в проекте принял участие священник Николай Могильный из Киева, рассказали создатели фильма "Известиям"."Песни потерянного мира"В течение всего года легендарные рок-группы из Европы и США, давно находившиеся в разряде ностальгии по "настоящему року", объявляют о своем возвращении на сцену.В пятницу, 13 сентября, британская рок-группа The Cure объявила о том, что готовит к выпуску первый за 16 лет альбом. Судя по открыткам, которые получают фанаты музыкантов, он будет называться "Songs of a Lost World", а выйти должен 1 ноября.Гитарист Ривз Гэбрелс также опубликовал ссылку на обновленный сайт группы с новым логотипом на черном фоне, напоминающем ночное небо.В те же дни газета The New York Times сообщила о воссоединении другого британского легендарного бэнда – Oasis.Анонимный источник Daily Mail сообщил журналистам, что фронтмен группы Ноэль Галлахер уже тайно обсудил оценку стоимости песен с опытными инвесторами, пошутив, что в следующем году он может рассчитывать на еще один баснословный доход.Первые концерты после воссоединения должны состояться в июле 2025 года – впервые с 2009 года.А в начале сентября одной из главных сенсаций стал новый состав и планы на концертную деятельность Linkin Park: солисткой группы отныне является Эмили Армстронг, у коллектива впереди большой тур.* Террористическая организация, запрещенная в РФО советском музыканте Егоре Летове, которому 10 сентября исполнилось бы 60 лет - в материале Александра Чаленко 60 лет Егору Летову: великий нигилист и голос беспокойной эпохи на сайте Украина.ру.

