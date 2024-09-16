На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области - 16.09.2024 Украина.ру
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На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области
На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области - 16.09.2024 Украина.ру
На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области
На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки, информацией и сервисами для жителей Белгородской области, сообщает Минцифры России
2024-09-16T12:36
2024-09-16T12:36
новости
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Пострадавшие через специальную форму могут указать, каких товаров и лекарств не хватает, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильем.Также жители Белгородской области могут оформить выплаты пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, за вред здоровью и выплаты членам семьи погибшего при ЧС.Регион ежедневно подвергается атакам националистов. Подробнее - в материале Разрушили детсад, ранили женщину: ВСУ снова атаковали Белгород на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, россия, белгород, госуслуги
Новости, Белгородская область, Россия, Белгород, госуслуги

На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области

12:36 16.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки, информацией и сервисами для жителей Белгородской области, сообщает Минцифры России
Пострадавшие через специальную форму могут указать, каких товаров и лекарств не хватает, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильем.
Также жители Белгородской области могут оформить выплаты пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, за вред здоровью и выплаты членам семьи погибшего при ЧС.
"Для тех, кто хочет оказать помощь, на странице размещены реквизиты проверенного фонда, принимающего пожертвования", - добавили в Минцифры.
Регион ежедневно подвергается атакам националистов.
Подробнее - в материале Разрушили детсад, ранили женщину: ВСУ снова атаковали Белгород на сайте Украина.ру.
 
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