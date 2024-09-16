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На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области

На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области - 16.09.2024 Украина.ру

На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области

На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки, информацией и сервисами для жителей Белгородской области, сообщает Минцифры России

2024-09-16T12:36

2024-09-16T12:36

2024-09-16T12:36

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Пострадавшие через специальную форму могут указать, каких товаров и лекарств не хватает, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильем.Также жители Белгородской области могут оформить выплаты пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, за вред здоровью и выплаты членам семьи погибшего при ЧС.Регион ежедневно подвергается атакам националистов. Подробнее - в материале Разрушили детсад, ранили женщину: ВСУ снова атаковали Белгород на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, россия, белгород, госуслуги