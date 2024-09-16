На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области
На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки, информацией и сервисами для жителей Белгородской области, сообщает Минцифры России
Пострадавшие через специальную форму могут указать, каких товаров и лекарств не хватает, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильем.
Также жители Белгородской области могут оформить выплаты пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, за вред здоровью и выплаты членам семьи погибшего при ЧС.
"Для тех, кто хочет оказать помощь, на странице размещены реквизиты проверенного фонда, принимающего пожертвования", - добавили в Минцифры.
Регион ежедневно подвергается атакам националистов.
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