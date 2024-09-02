Разрушили детсад, ранили женщину: ВСУ снова атаковали Белгород - 02.09.2024 Украина.ру
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Разрушили детсад, ранили женщину: ВСУ снова атаковали Белгород
Разрушили детсад, ранили женщину: ВСУ снова атаковали Белгород - 02.09.2024 Украина.ру
Разрушили детсад, ранили женщину: ВСУ снова атаковали Белгород
Вооруженные силы Украины сбросили снаряд на детский сад в Белгороде. Об этом 2 сентября сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Валентин Демидов
2024-09-02T09:59
2024-09-02T09:59
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белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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"Последствия обстрела уточняются. По информации на этот час, к счастью, обошлось без пострадавших. Есть разрушения социального объекта – детского сада, куда было прямое попадание. Привлекаем экспертную строительную организацию, которая подготовит заключение", - написал Демидов.Утром в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны, в городе есть прямые попадания по одному социальному и одному коммерческому объекту. Также произошло возгорание автомобиля.В поселке Дубовое загорелось два дома и четыре автомобиля. Там же пострадала женщина, ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга.В поселке Майский загорелся один дом, повреждения получило два автомобиля.Из-за сложной обстановки школы Белгорода в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады работать не будут.Утром Минобороны России информировало, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской областью и Чёрным морем.Подробнее об атаке - в материале Егора Леева Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, белгород, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, пво
Новости, Белгород, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ПВО

Разрушили детсад, ранили женщину: ВСУ снова атаковали Белгород

09:59 02.09.2024
 
© Игорь ГомольскийБелгород
Белгород
© Игорь Гомольский
Читать в
Вооруженные силы Украины сбросили снаряд на детский сад в Белгороде. Об этом 2 сентября сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Валентин Демидов
"Последствия обстрела уточняются. По информации на этот час, к счастью, обошлось без пострадавших. Есть разрушения социального объекта – детского сада, куда было прямое попадание. Привлекаем экспертную строительную организацию, которая подготовит заключение", - написал Демидов.
Утром в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны, в городе есть прямые попадания по одному социальному и одному коммерческому объекту. Также произошло возгорание автомобиля.
В поселке Дубовое загорелось два дома и четыре автомобиля. Там же пострадала женщина, ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга.
В поселке Майский загорелся один дом, повреждения получило два автомобиля.
Из-за сложной обстановки школы Белгорода в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады работать не будут.
Утром Минобороны России информировало, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской областью и Чёрным морем.
Подробнее об атаке - в материале Егора Леева Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПВО
 
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