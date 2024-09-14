Американцы отрабатывают бои с армией России на базе Форт Ирвин в Калифорнии - РИА Новости - 14.09.2024 Украина.ру
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Американцы отрабатывают бои с армией России на базе Форт Ирвин в Калифорнии - РИА Новости
Американцы отрабатывают бои с армией России на базе Форт Ирвин в Калифорнии - РИА Новости - 14.09.2024 Украина.ру
Американцы отрабатывают бои с армией России на базе Форт Ирвин в Калифорнии - РИА Новости
На американской военной базе Форт Ирвин начали отрабатывать бои с армией России, сообщили 14 сентября РИА Новости
2024-09-14T09:29
2024-09-14T09:29
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В распоряжение агентства попала карта базы Форт Ирвин, которая оказалась в трофейной БМП Bradley, после того как российские военные захватили боевую машину на Купянском направлении. На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения.Учебный центр Форт Ирвин, расположенный в пустыне Мохава в округе Сан-Бернардино в Калифорнии, является ключевым тренировочным полигоном Вооруженных сил США. На нем американские военные отрабатывают действия против своих потенциальных противников. В частности, там имитировались действия войск в Ираке и Афганистане.РИА Новости обнаружило также несколько объявлении в интернете, в которых говорится, что учебный центр Форт Ирвин разыскивает людей со знанием русского языка.Соискатели должны уметь "воспроизводить культурные особенности", а также помогать в обучении для Пентагона. От "актеров" требуется владеть отличными устными и письменными навыками, в том числе правильно интерпретировать сообщения, говорить, читать и писать как на английском, так и на "целевом языке".Роль врага на учениях отведена 11-у бронетанковому кавалерийскому полку, который проходил обучение на технике, схожей с БТР-87 и бронеавтомобилями "Тигр". Во всех учениях противник располагается в искусственно созданном населенном пункте Ujen.Больше о противостоянии между Россией и США в материале Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса"
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Новости
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новости, сша, россия, учения, русский язык
Новости, США, Россия, Учения, Русский язык

Американцы отрабатывают бои с армией России на базе Форт Ирвин в Калифорнии - РИА Новости

09:29 14.09.2024
 
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В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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На американской военной базе Форт Ирвин начали отрабатывать бои с армией России, сообщили 14 сентября РИА Новости
В распоряжение агентства попала карта базы Форт Ирвин, которая оказалась в трофейной БМП Bradley, после того как российские военные захватили боевую машину на Купянском направлении. На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения.
Учебный центр Форт Ирвин, расположенный в пустыне Мохава в округе Сан-Бернардино в Калифорнии, является ключевым тренировочным полигоном Вооруженных сил США. На нем американские военные отрабатывают действия против своих потенциальных противников. В частности, там имитировались действия войск в Ираке и Афганистане.
РИА Новости обнаружило также несколько объявлении в интернете, в которых говорится, что учебный центр Форт Ирвин разыскивает людей со знанием русского языка.
Соискатели должны уметь "воспроизводить культурные особенности", а также помогать в обучении для Пентагона. От "актеров" требуется владеть отличными устными и письменными навыками, в том числе правильно интерпретировать сообщения, говорить, читать и писать как на английском, так и на "целевом языке".
Роль врага на учениях отведена 11-у бронетанковому кавалерийскому полку, который проходил обучение на технике, схожей с БТР-87 и бронеавтомобилями "Тигр". Во всех учениях противник располагается в искусственно созданном населенном пункте Ujen.
Больше о противостоянии между Россией и США в материале Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса"
 
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