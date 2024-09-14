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Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса"

Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса" - 14.09.2024 Украина.ру

Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса"

Бездетная Камала Харрис на посту президента США разбудит фобии ядерной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-09-14T08:10

2024-09-14T08:10

2024-09-14T08:10

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"Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса. Продолжать так, как было, неприемлемый риск, нужна разрядка. И она может быть связана с именем Трампа больше, чем с именем Камалы Харрис", - сказал эксперт.По его мнению "то, что у Камалы Харрис нет детей, по-настоящему пугает". Такие опасения, сказал Бавырин, не из области политологии, а из области культурологических мифов и "не хочется, чтобы ядерными державами управляли люди без детей, когда речь идет о риске Третьей мировой"."Люди с детьми чаще задумывают о стабильном будущем, о том, что нам планета пригодится, и мы по высоким ставкам играть не должны. Когда в США поднимается вопрос о семье, демократы, наученные избирательным штабом, отбрехиваются, говоря, что у ее есть приемные дети ее мужа. Но когда она выходила замуж, старшему было 18, а младшему 15, так что она их не воспитывала", - сказал политолог-международник.В то же время Бавырина в "Трампе дико раздражает его эгоцентризм, зашкаливающееся самолюбование". При этом он согласен с Трампом в том, что американцы сейчас играют в очень опасную политическую игру."Мы наступили на точку жизнеобеспечения России, затронули ключевые вопросы ее безопасности", - констатировал эксперт-международник.Подробнее о дебатах Трампа и Харрис - в статье Евгении Кондаковой "Нокаута не было. Эдуард Лозанский о нежарких дебатах Трампа и Харрис и угрозе Третьей мировой войны"

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новости, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, президент сша, президентские выборы, многополярный мир, геополитика, военная эскалация, ядерная угроза, ядерное оружие, третья мировая война, вооруженные силы украины