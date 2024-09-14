Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса" - 14.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240914/1057429666.html
Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса"
Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса" - 14.09.2024 Украина.ру
Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса"
Бездетная Камала Харрис на посту президента США разбудит фобии ядерной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-09-14T08:10
2024-09-14T08:10
новости
сша
россия
дональд трамп
камала харрис
президент сша
президентские выборы
многополярный мир
геополитика
военная эскалация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057383335_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_3444d250e987af529c1c53f81fd0515d.png
"Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса. Продолжать так, как было, неприемлемый риск, нужна разрядка. И она может быть связана с именем Трампа больше, чем с именем Камалы Харрис", - сказал эксперт.По его мнению "то, что у Камалы Харрис нет детей, по-настоящему пугает". Такие опасения, сказал Бавырин, не из области политологии, а из области культурологических мифов и "не хочется, чтобы ядерными державами управляли люди без детей, когда речь идет о риске Третьей мировой"."Люди с детьми чаще задумывают о стабильном будущем, о том, что нам планета пригодится, и мы по высоким ставкам играть не должны. Когда в США поднимается вопрос о семье, демократы, наученные избирательным штабом, отбрехиваются, говоря, что у ее есть приемные дети ее мужа. Но когда она выходила замуж, старшему было 18, а младшему 15, так что она их не воспитывала", - сказал политолог-международник.В то же время Бавырина в "Трампе дико раздражает его эгоцентризм, зашкаливающееся самолюбование". При этом он согласен с Трампом в том, что американцы сейчас играют в очень опасную политическую игру."Мы наступили на точку жизнеобеспечения России, затронули ключевые вопросы ее безопасности", - констатировал эксперт-международник.Подробнее о дебатах Трампа и Харрис - в статье Евгении Кондаковой "Нокаута не было. Эдуард Лозанский о нежарких дебатах Трампа и Харрис и угрозе Третьей мировой войны"
https://ukraina.ru/20240912/1057401019.html
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057383335_34:0:941:680_1920x0_80_0_0_e45c053444b082941fbd4ac493f763b9.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, президент сша, президентские выборы, многополярный мир, геополитика, военная эскалация, ядерная угроза, ядерное оружие, третья мировая война, вооруженные силы украины
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, президент США, президентские выборы, многополярный мир, геополитика, военная эскалация, ядерная угроза, Ядерное оружие, третья мировая война, Вооруженные силы Украины

Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса"

08:10 14.09.2024
 
Камала Харрис и Дональд Трамп. Сгенерировано нейросетью
Камала Харрис и Дональд Трамп. Сгенерировано нейросетью
Читать в
Бездетная Камала Харрис на посту президента США разбудит фобии ядерной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
"Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса. Продолжать так, как было, неприемлемый риск, нужна разрядка. И она может быть связана с именем Трампа больше, чем с именем Камалы Харрис", - сказал эксперт.
По его мнению "то, что у Камалы Харрис нет детей, по-настоящему пугает". Такие опасения, сказал Бавырин, не из области политологии, а из области культурологических мифов и "не хочется, чтобы ядерными державами управляли люди без детей, когда речь идет о риске Третьей мировой".
Зеленский Блинкен
12 сентября, 12:21
Зеленский передал Блинкену список целей в России, по которым планирует бить западными ракетами - АВСВо время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей. Об этом сообщил американский телеканал АВС со ссылкой на советника главы киевского режима
"Люди с детьми чаще задумывают о стабильном будущем, о том, что нам планета пригодится, и мы по высоким ставкам играть не должны. Когда в США поднимается вопрос о семье, демократы, наученные избирательным штабом, отбрехиваются, говоря, что у ее есть приемные дети ее мужа. Но когда она выходила замуж, старшему было 18, а младшему 15, так что она их не воспитывала", - сказал политолог-международник.
В то же время Бавырина в "Трампе дико раздражает его эгоцентризм, зашкаливающееся самолюбование". При этом он согласен с Трампом в том, что американцы сейчас играют в очень опасную политическую игру.
"Мы наступили на точку жизнеобеспечения России, затронули ключевые вопросы ее безопасности", - констатировал эксперт-международник.
Подробнее о дебатах Трампа и Харрис - в статье Евгении Кондаковой "Нокаута не было. Эдуард Лозанский о нежарких дебатах Трампа и Харрис и угрозе Третьей мировой войны"
 
НовостиСШАРоссияДональд ТрампКамала Харриспрезидент СШАпрезидентские выборымногополярный миргеополитикавоенная эскалацияядерная угрозаЯдерное оружиетретья мировая войнаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05Украина: Последние минуты. Цитаты недели
09:50Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ
09:29Американцы отрабатывают бои с армией России на базе Форт Ирвин в Калифорнии - РИА Новости
08:45"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО
08:30Советник губернатора Курской области: "Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет"
08:17Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ
08:15Военкор рассказал, кто и как сдержал продвижение ВСУ в Курской области
08:10Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса"
08:00Память и беспамятство: Столыпин в Киеве
07:45"Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку" - Трухачев
07:42Льстит Госдепу и мечтает о "Винницком княжестве". Чем знаменит бывший премьер-министр Владимир Гройсман
07:35Под Курском собрали огромное количество спецназа разной подведомственности, заявил Алехин
07:27Военкор Линин: "Наш Генштаб работает специфически, а ВСУ утонули в рутине и собственной глупости"
07:22Остановить российское наступление мы не можем.Украинские эксперты и военные о выходе из курской авантюры
07:04Линин: "Сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА"
06:58Владислав Евтушенко: У ВСУ в Полтаве есть много опасных объектов, но Россия обрушит их как в Авдеевке
06:39Ростислав Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины
06:39Советник губернатора Курской области не верит в многомесячные позиционные бои с ВСУ
06:10"Начинается падение морального духа, разложение": военкор рассказал о важности ротации
05:45Советник губернатора Курской области рассказал о паникёрстве
Лента новостейМолния