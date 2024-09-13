Устроим ВСУ "маленький адочек": Алёхин раскрыл, зачем под Курском собрали огромное количество спецназа
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Мы собрали под Курском не простую пехоту, а огромное количество спецназа разной подведомственности. Когда эти подразделения подготовят для того, чтобы выбивать противника, ВСУ придется очень тяжело. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
В Курской области ВС РФ сейчас стабилизировали оборону, и в некоторых местах уже начинают контратаковать. То есть мы уже не пытаемся затыкать "дырки" и свой "забор" обороны мы достаточно укрепили, рассказал советник.
То есть на этом участке фронта ВС РФ сделали себя максимально непобедимыми и начинают прощупывать, насколько за это время ВСУ успели укрепить оборону. Если бойцы найдут слабое место во вражеских позициях, там они и будут бить, уверен волонтер.
"Мы собрали под Курском не простую пехоту, а огромное количество спецназа разной подведомственности. Это разные подразделения с разной тактикой. В этом есть сложности, но и большой плюс", — подчеркнул Алёхин.
Когда эти подразделения подготовят для того, чтобы выбивать противника, ВСУ придется очень тяжело. Они почувствуют на себе свою же тактику "тысячи порезов", которую они применяли против российской армии, добавил эксперт.
"Мы будем действовать небольшими группами спецов: там ударили, там вышибли, там сожгли. Надеюсь, наши бойцы устроят ВСУ "маленький адочек", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.ру
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