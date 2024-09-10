США взяли Францию за банк - Шойгу объяснил срыв поставок "Мистралей" - 10.09.2024 Украина.ру
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США взяли Францию за банк - Шойгу объяснил срыв поставок "Мистралей"
США взяли Францию за банк - Шойгу объяснил срыв поставок "Мистралей" - 10.09.2024 Украина.ру
США взяли Францию за банк - Шойгу объяснил срыв поставок "Мистралей"
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 10 сентября в интервью телеканалу "Россия 24" пояснил, из-за чего был сорван контракт на поставку России вертолетоносцев "Мистраль" в 2015 году
2024-09-10T12:19
2024-09-10T12:19
франция
сергей шойгу
россия
сша
строительство
новости
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США шантажировали Францию проблемами с одним из ее банков, заявил Шойгу. Из-за этого французские власти сорвали поставки "Мистралей" в Россию.Франция заключила с Россией контракт на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" для российского Военно-морского флота летом 2011 года. Первый корабль "Владивосток" Франция должна была передать России в 2014 году. Второй вертолетоносец - "Севастополь" - Франция планировала передать российской стороне во второй половине 2015 года. Однако Париж объявил, что решил отложить передачу вертолетоносцев России, мотивировав это "ситуацией на Украине".Президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд приняли решение о прекращении действия контракта на строительство и поставку "Мистралей".Подробнее о срыве договоренностей - в материале Русские моряки уходят без "Мистралей". Москва готовит иск Парижу на сайте Украина.ру.
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франция, сергей шойгу, россия, сша, строительство, новости
Франция, Сергей Шойгу, Россия, США, Строительство, Новости

США взяли Францию за банк - Шойгу объяснил срыв поставок "Мистралей"

12:19 10.09.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 10 сентября в интервью телеканалу "Россия 24" пояснил, из-за чего был сорван контракт на поставку России вертолетоносцев "Мистраль" в 2015 году
США шантажировали Францию проблемами с одним из ее банков, заявил Шойгу. Из-за этого французские власти сорвали поставки "Мистралей" в Россию.
"Как было с вертолетоносцами "Мистраль". Все для нас сделали, "мы готовы на 90%", экипажи уже там (во Франции), уже начинается обкатка, опробование оборудования, вот-вот их передадут. Нам (в США) сказали: "Нет, стоять, не давать". Мы говорим: "Как не давать?" Они говорят: "А у нас тут вот есть ваш банк на примете, у него проблемы на 14 миллиардов" - я на память говорю, примерно 14 миллиардов. Сказали: "Да, есть такая проблема, не будем отдавать "Мистрали" России. Мы вас накажем не на 14 миллиардов, а на девять", - сказал Шойгу .
Франция заключила с Россией контракт на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" для российского Военно-морского флота летом 2011 года. Первый корабль "Владивосток" Франция должна была передать России в 2014 году. Второй вертолетоносец - "Севастополь" - Франция планировала передать российской стороне во второй половине 2015 года. Однако Париж объявил, что решил отложить передачу вертолетоносцев России, мотивировав это "ситуацией на Украине".
Президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд приняли решение о прекращении действия контракта на строительство и поставку "Мистралей".
Подробнее о срыве договоренностей - в материале Русские моряки уходят без "Мистралей". Москва готовит иск Парижу на сайте Украина.ру.
 
ФранцияСергей ШойгуРоссияСШАСтроительствоНовости
 
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