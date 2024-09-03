"Этого маловато. Нам нужно 3 миллиона". Военный летчик о том, почему нужно увеличивать группировку СВО - 03.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240903/1057192594.html
"Этого маловато. Нам нужно 3 миллиона". Военный летчик о том, почему нужно увеличивать группировку СВО
"Этого маловато. Нам нужно 3 миллиона". Военный летчик о том, почему нужно увеличивать группировку СВО - 03.09.2024 Украина.ру
"Этого маловато. Нам нужно 3 миллиона". Военный летчик о том, почему нужно увеличивать группировку СВО
В любом случае численность группировки СВО растет. Но в общем российской армии нужно 3 миллиона. Только пограничникам нужно вводить срочную службу и увеличить численность на 150–200 тысяч. Росгвардию тоже надо увеличивать на 80 тысяч. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
2024-09-03T06:15
2024-09-03T06:15
новости
россия
украина
херсонское направление
f-16
кирилл буданов
росгвардия
вс рф
армия
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056990073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4364b2744b09826297b863c74d4bbbeb.jpg.webp
Даже начальник ГУР Кирилл Буданов* признал, что его силы разведки погибают зря в "курской авантюре". Хотя одновременно они активизировались и на Херсонском направлении, пытаясь устроить диверсионные акции на лодках и катерах, рассказал военный летчик.Но все атаки российские бойцы отбили. Это означает, что резервы оттуда никуда не ушли. ВС РФ нигде линию фронта не ослабили, а только усилили. Это оказалось для Украины слишком накладным, отметил генерал-майор.В любом случае численность российской группировки СВО растет. В начале октября Минобороны РФ наверняка объявит, что общая численность вооруженных сил составит 1,5 миллиона человек, предположил Попов.Это минимальные цифры, которые требуются России для обеспечения национальной безопасности и жизнедеятельности экономики в военное время. Без этого сложно будет победить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руПодробнее о том, почему курская авантюра Киева выглядит бессмысленной с военной точки зрения - в материале Ростислава Ищенко: Курский капкан Украины на сайте Украина.ру*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20240902/1057183249.html
россия
украина
херсонское направление
армия
курск
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056990073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c8404d0cdfe2f9c33e7b56cd49d56a6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, херсонское направление, f-16, кирилл буданов, росгвардия, вс рф, армия, граница, курск, курская область, сво
Новости, Россия, Украина, Херсонское направление, F-16, Кирилл Буданов, Росгвардия, ВС РФ, Армия, граница, Курск, Курская область, СВО

"Этого маловато. Нам нужно 3 миллиона". Военный летчик о том, почему нужно увеличивать группировку СВО

06:15 03.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
В любом случае численность группировки СВО растет. Но в общем российской армии нужно 3 миллиона. Только пограничникам нужно вводить срочную службу и увеличить численность на 150–200 тысяч. Росгвардию тоже надо увеличивать на 80 тысяч. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
Даже начальник ГУР Кирилл Буданов* признал, что его силы разведки погибают зря в "курской авантюре". Хотя одновременно они активизировались и на Херсонском направлении, пытаясь устроить диверсионные акции на лодках и катерах, рассказал военный летчик.
Но все атаки российские бойцы отбили. Это означает, что резервы оттуда никуда не ушли. ВС РФ нигде линию фронта не ослабили, а только усилили. Это оказалось для Украины слишком накладным, отметил генерал-майор.
В любом случае численность российской группировки СВО растет. В начале октября Минобороны РФ наверняка объявит, что общая численность вооруженных сил составит 1,5 миллиона человек, предположил Попов.
"Этого маловато. Нам нужно 3 миллиона. Только нашим пограничникам нужно вводить срочную службу и увеличить численность на 150–200 тысяч, чтобы государственная граница была надежно защищена. Росгвардию тоже надо увеличивать на 80 тысяч. А всем им нужна техника", - подчеркнул он.
Это минимальные цифры, которые требуются России для обеспечения национальной безопасности и жизнедеятельности экономики в военное время. Без этого сложно будет победить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему курская авантюра Киева выглядит бессмысленной с военной точки зрения - в материале Ростислава Ищенко: Курский капкан Украины на сайте Украина.ру
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
- РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Вчера, 12:32
Феномен Харрис. Или смех без причины…Ждал, ждал когда американская избирательная компания перейдет наконец из развлекательной фазы в содержательную. Ну, там борьба президентских программ, столкновение смыслов, конкуренция идей… Не дождался.
 
НовостиРоссияУкраинаХерсонское направлениеF-16Кирилл БудановРосгвардияВС РФАрмияграницаКурскКурская областьСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:48Составляет списки "врагов Украины" и мечтает взять Москву. Чем занимается Антон Геращенко
06:36Хроника энергетической войны: Россия обошла США по поставкам газа и скандал вокруг Северных потоков
06:30Уходить им особо некуда: эксперт о том, как ВС РФ "потихонечку перемалывают" под Курском две бригады ВСУ
06:15"Этого маловато. Нам нужно 3 миллиона". Военный летчик о том, почему нужно увеличивать группировку СВО
06:10Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели
06:00"Это был не F-16, а Су-27": военный летчик рассказал об ударе по аэродрому под Ивано-Франковском
06:00"От обмена я отказался": военнопленный рассказал, как сбежал из ВСУ в Курской области
05:46Позывной "Биркин": FPV-дронами разнес все блиндажи врага. В итоге штурм позиций ВСУ обошелся без потерь
05:45"Они тут же сматывались восвояси": генерал-майор рассказал, почему Украина не использует в бою F-16
05:32"Мужское население Украины выбито". Украинские эксперты о кошмаре в украинском обществе
05:30Владимир Попов: Украина не сможет спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их запеленгует разведка
05:19Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
05:15"У нас будут развязаны руки": Попов объяснил, рискнут ли Польша и Румыния отдать аэродромы для F-16
05:00Приходится прогрызать оборону: Вассерман объяснил, почему в Донбассе невозможны быстрые маневры
04:45Вассерман: Если Зеленский устроит теракт с грязной бомбой, США используют это как повод для удара по РФ
04:30"Мы пригнали подразделения с тыла": Попов рассказал, как ВС РФ отразили вторжение в Курскую область
04:15Военный летчик перечислил локации, где Украина может прятать F-16 под видом гражданских самолетов
04:00Вассерман о том, почему власти Франции арестовали Дурова и повлияет ли это на запрет "Телеграм"
03:45Это утопия: военный летчик рассказал, почему самолеты F-16 не помогут Украине добиться "перемоги"
03:30Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским
Лента новостейМолния