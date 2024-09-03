"Этого маловато. Нам нужно 3 миллиона". Военный летчик о том, почему нужно увеличивать группировку СВО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
В любом случае численность группировки СВО растет. Но в общем российской армии нужно 3 миллиона. Только пограничникам нужно вводить срочную службу и увеличить численность на 150–200 тысяч. Росгвардию тоже надо увеличивать на 80 тысяч. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
Даже начальник ГУР Кирилл Буданов* признал, что его силы разведки погибают зря в "курской авантюре". Хотя одновременно они активизировались и на Херсонском направлении, пытаясь устроить диверсионные акции на лодках и катерах, рассказал военный летчик.
Но все атаки российские бойцы отбили. Это означает, что резервы оттуда никуда не ушли. ВС РФ нигде линию фронта не ослабили, а только усилили. Это оказалось для Украины слишком накладным, отметил генерал-майор.
В любом случае численность российской группировки СВО растет. В начале октября Минобороны РФ наверняка объявит, что общая численность вооруженных сил составит 1,5 миллиона человек, предположил Попов.
"Этого маловато. Нам нужно 3 миллиона. Только нашим пограничникам нужно вводить срочную службу и увеличить численность на 150–200 тысяч, чтобы государственная граница была надежно защищена. Росгвардию тоже надо увеличивать на 80 тысяч. А всем им нужна техника", - подчеркнул он.
Это минимальные цифры, которые требуются России для обеспечения национальной безопасности и жизнедеятельности экономики в военное время. Без этого сложно будет победить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему курская авантюра Киева выглядит бессмысленной с военной точки зрения - в материале Ростислава Ищенко: Курский капкан Украины на сайте Украина.ру
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов