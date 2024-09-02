https://ukraina.ru/20240902/1057169924.html

Леонков объяснил, смогут ли ВСУ перебросить резервы для контрудара в основание Очеретинского выступа

Леонков объяснил, смогут ли ВСУ перебросить резервы для контрудара в основание Очеретинского выступа - 02.09.2024 Украина.ру

Леонков объяснил, смогут ли ВСУ перебросить резервы для контрудара в основание Очеретинского выступа

Контрнаступление всегда проводится в тот момент, когда наступающие части не успевают подтянуть резервы. Если бы у ВСУ была возможность контрудара в основание Очеретинского выступа, они бы попытались это сделать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-02T04:00

2024-09-02T04:00

2024-09-02T04:00

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Если бы у ВСУ была возможность контрудара в основание Очеретинского выступа российских войск, которые наступают на Покровск, то они бы попытались это сделать. На самом деле, атаки противника по всему периметру Очеретинского выступа не прекращались, рассказал эксперт.Надо понимать, что вся линия боевого соприкосновения находится в движении, и везде происходят боестолкновения. Контрнаступление всегда проводится в тот момент, когда наступающие части не успевают подтянуть резервы, отметил аналитик.Несмотря на то, что российское командование владеет стратегической инициативой, всегда просчитывался вариант, когда во время нашего наступления противник успеет перебросить резервы и придется окапываться, указал он."Во время наступления в Харьковской области в 2022 году можно было добежать до окраин Харькова, но тогда Харьков бы стал вторым Мариуполем", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.руО том, почему у Украины не получится спрятать F-16 в Польше и Румынии - в интервью летчика Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240901/1057154138.html

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