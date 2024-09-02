Леонков объяснил, смогут ли ВСУ перебросить резервы для контрудара в основание Очеретинского выступа
© AP / Mstyslav ChernovВСУ украинские военнослужащие наемники лес партизаны
© AP / Mstyslav Chernov
Контрнаступление всегда проводится в тот момент, когда наступающие части не успевают подтянуть резервы. Если бы у ВСУ была возможность контрудара в основание Очеретинского выступа, они бы попытались это сделать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Если бы у ВСУ была возможность контрудара в основание Очеретинского выступа российских войск, которые наступают на Покровск, то они бы попытались это сделать. На самом деле, атаки противника по всему периметру Очеретинского выступа не прекращались, рассказал эксперт.
Надо понимать, что вся линия боевого соприкосновения находится в движении, и везде происходят боестолкновения. Контрнаступление всегда проводится в тот момент, когда наступающие части не успевают подтянуть резервы, отметил аналитик.
"Характерный пример — это Харьковское наступление 1943 года, когда мы освободили город, вышли на оперативный простор и столкнулись с элитными эсэсовскими танковыми частями. А наши резервы и боеприпасы не успели за нашими частями. И нам пришлось вновь оставить Харьков", - напомнил Леонков.
Несмотря на то, что российское командование владеет стратегической инициативой, всегда просчитывался вариант, когда во время нашего наступления противник успеет перебросить резервы и придется окапываться, указал он.
"Во время наступления в Харьковской области в 2022 году можно было добежать до окраин Харькова, но тогда Харьков бы стал вторым Мариуполем", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру
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