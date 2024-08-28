На Украине снова ввели экстренные отключения электричества - 28.08.2024 Украина.ру
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На Украине снова ввели экстренные отключения электричества
На Украине снова ввели экстренные отключения электричества - 28.08.2024 Украина.ру
На Украине снова ввели экстренные отключения электричества
Экстренные отключения электричества снова ввели в Киеве, а также Киевской и Одесской областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом сообщает 28 августа украинский энергохолдинг ДТЭК
2024-08-28T09:37
2024-08-28T09:37
новости
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энергетика
электричество
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Там добавили, что отключения света также ввели на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики.В начале недели украинские власти и СМИ информировали о взрывах в ряде регионов. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Глава Минэнерго Герман Галущенко заявлял о сложной ситуации в энергосистеме.Во вторник днем ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины. Ближе к ночи их отменили.Подробнее о проблемах - в материале Глава Минэнерго Украины пожаловался на сложную ситуацию в энергосистеме страны на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, дтэк, минэнерго, энергетика, электричество
Новости, Украина, Киев, ДТЭК, Минэнерго, энергетика, электричество

На Украине снова ввели экстренные отключения электричества

09:37 28.08.2024
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Марина Лысцева
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Экстренные отключения электричества снова ввели в Киеве, а также Киевской и Одесской областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом сообщает 28 августа украинский энергохолдинг ДТЭК
Там добавили, что отключения света также ввели на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики.
В начале недели украинские власти и СМИ информировали о взрывах в ряде регионов. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Глава Минэнерго Герман Галущенко заявлял о сложной ситуации в энергосистеме.
Во вторник днем ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины. Ближе к ночи их отменили.
Подробнее о проблемах - в материале Глава Минэнерго Украины пожаловался на сложную ситуацию в энергосистеме страны на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевДТЭКМинэнергоэнергетикаэлектричество
 
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