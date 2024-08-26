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Глава Минэнерго Украины пожаловался на сложную ситуацию в энергосистеме страны

Глава Минэнерго Украины пожаловался на сложную ситуацию в энергосистеме страны - 26.08.2024 Украина.ру

Глава Минэнерго Украины пожаловался на сложную ситуацию в энергосистеме страны

Сложная ситуация сложилась в энергосистеме Украины после взрывов в понедельник. Об этом 26 августа сообщил в соцсетях министр энергетики страны Герман Галущенко

2024-08-26T11:08

2024-08-26T11:08

2024-08-26T11:08

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"Ситуация сложная, последствия (взрывов - ред.) уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - написал Галущенко.Российские военные в понедельник нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по военным объектам киевского режима в разных областях Украины. Воздушная тревога объявлена по всей стране.Премьер-министр страны Денис Шмыгаль признал, что в результате пострадали 15 областей. Он сказал, что ВС РФ применили разные виды вооружения: БПЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы".Энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории Украины после взрывов.Подробнее об атаке - в материале Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и повреждений на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, минэнерго, дтэк, атака