https://ukraina.ru/20240827/1057068994.html
Где будет самый болезненный удар: о целях на Украине, угрозе Минску и аресте Дурова - Зимовский
Где будет самый болезненный удар: о целях на Украине, угрозе Минску и аресте Дурова - Зимовский - 27.08.2024 Украина.ру
Где будет самый болезненный удар: о целях на Украине, угрозе Минску и аресте Дурова - Зимовский
Военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в эфире Украина.ру оценил опасность, которую создают ВСУ на границе с Белоруссией, прокомментировал... Украина.ру, 27.08.2024
2024-08-27T12:25
2024-08-27T12:25
2024-08-27T12:25
видео
белоруссия
украина
россия
павел дуров
telegram
вооруженные силы украины
украина.ру
всу
союзное государство
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Военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в эфире Украина.ру оценил опасность, которую создают ВСУ на границе с Белоруссией, прокомментировал очередной удар ВС РФ по украинской инфраструктуре и успехи российских военных на фронте, а также высказался об аресте Павла Дурова и о возможной судьбе Telegram в ближайшем будущем. 00:28 – О ракетных ударах по Украине: какие новые цели появились и какие ещё могут появиться? 02:52 – Об украинской угрозе для Белоруссии; 06:38 – о новых военных украинских и российских разработках; 10:26 – ситуация на фронте и причины успешного наступления на покровском направлении; 13:19 – курская авантюра ВСУ как отвлекающий удар; 16:02 –об аресте Павла Дурова и возможном запрете Telegram.
белоруссия
украина
россия
курская область
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, белоруссия, украина, россия, павел дуров, telegram, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, союзное государство, курская область, кто, сво, видео
Видео, Белоруссия, Украина, Россия, Павел Дуров, Telegram, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, Союзное государство, Курская область, КТО, СВО
Военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в эфире Украина.ру оценил опасность, которую создают ВСУ на границе с Белоруссией, прокомментировал очередной удар ВС РФ по украинской инфраструктуре и успехи российских военных на фронте, а также высказался об аресте Павла Дурова и о возможной судьбе Telegram в ближайшем будущем.
00:28 – О ракетных ударах по Украине: какие новые цели появились и какие ещё могут появиться?
02:52 – Об украинской угрозе для Белоруссии;
06:38 – о новых военных украинских и российских разработках;
10:26 – ситуация на фронте и причины успешного наступления на покровском направлении;
13:19 – курская авантюра ВСУ как отвлекающий удар;
16:02 –об аресте Павла Дурова и возможном запрете Telegram.