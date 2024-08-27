https://ukraina.ru/20240827/1057068994.html

Где будет самый болезненный удар: о целях на Украине, угрозе Минску и аресте Дурова - Зимовский

Где будет самый болезненный удар: о целях на Украине, угрозе Минску и аресте Дурова - Зимовский - 27.08.2024 Украина.ру

Где будет самый болезненный удар: о целях на Украине, угрозе Минску и аресте Дурова - Зимовский

Военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в эфире Украина.ру оценил опасность, которую создают ВСУ на границе с Белоруссией, прокомментировал... Украина.ру, 27.08.2024

2024-08-27T12:25

2024-08-27T12:25

2024-08-27T12:25

видео

белоруссия

украина

россия

павел дуров

telegram

вооруженные силы украины

украина.ру

всу

союзное государство

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Военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в эфире Украина.ру оценил опасность, которую создают ВСУ на границе с Белоруссией, прокомментировал очередной удар ВС РФ по украинской инфраструктуре и успехи российских военных на фронте, а также высказался об аресте Павла Дурова и о возможной судьбе Telegram в ближайшем будущем. 00:28 – О ракетных ударах по Украине: какие новые цели появились и какие ещё могут появиться? 02:52 – Об украинской угрозе для Белоруссии; 06:38 – о новых военных украинских и российских разработках; 10:26 – ситуация на фронте и причины успешного наступления на покровском направлении; 13:19 – курская авантюра ВСУ как отвлекающий удар; 16:02 –об аресте Павла Дурова и возможном запрете Telegram.

белоруссия

украина

россия

курская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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