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Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС

Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС - 27.08.2024 Украина.ру

Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение посетить Курскую АЭС, передает телеканал "Россия-24"

2024-08-27T11:11

2024-08-27T11:11

2024-08-27T11:26

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"Прежде всего, я хочу попросить вас передать благодарность президенту Российской Федерации за приглашение на Курскую атомную станцию в таких чрезвычайных условиях", - сказал Гросси.На прошлой неделе Путин сообщал, что ВСУ попытались ударить по Курской АЭС.Накануне Гросси заявил, что во вторник он намерен лично возглавить миссию агентства на Курскую АЭС на фоне "серьезной ситуации" в связи с началом боевых действий в регионе. Он подчеркнул, что ему "крайне важно" воочию увидеть ситуацию в ходе своего визита.Помимо станции Гросси посетит и ее город-спутник Курчатов. По его словам, агентство намерено провести независимую оценку ситуации на объекте и обсудить возможные дальнейшие действия по оценке ядерной безопасности и защите Курской АЭС.Он также призвал стороны конфликта соблюдать в отношении Курской АЭС семь столпов ядерной безопасности, а также пять конкретных принципов, ранее разработанных для защиты Запорожской АЭС, и ни при каких обстоятельствах не подвергать угрозе безопасность ядерных объектов.Главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров считает, что визит генерального директора МАГАТЭ на Курскую АЭС станет лучшим ответом на низкопробные пропагандистские фейки, которые "Киев стряпает в отношении этой российской атомной станции".Подробнее об атаке на АЭС - в материале Удары по Курской АЭС, атака на порт "Кавказ". Итоги 22 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, украина, россия, курская область, аэс